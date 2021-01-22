Козак появился на заседании ТКГ, потому что получил "нагоняй" из Москвы за отсутствие результата в переговорах, - Казанский

Представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский заявил, что ход переговоров во время заседания Трехсторонней контактной группы 21 января даже с появлением заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака существенно не изменился. Россия продолжает попытки легализовать незаконные группировки "ЛНР" и "ДНР" и выставить боевиков стороной конфликта.

Об этом Казанский рассказал в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.

"В целом во время последнего заседания ничего не изменилось. Позиция России остается все той же — признать группировки "ЛНР" и "ДНР" и легализовать их в переговорах. И из-за такой позиции РФ переговоры никуда не продвигаются. Поэтому вчерашнее заседание ничем не отличалось от предыдущих", - отметил он.

Казанский предположил, что Козак лично появился на заседании, поскольку получил "нагоняй" из Кремля, ведь обещал им определенный результат, которого до сих пор нет.

"Наверное, он решил вмешаться потому, что от него требуют результата, возможно, он его и гарантировал, когда Суркова увольняли, а его ставили взамен. Но результата нет. РФ не может продавить. Украина не уступает… Думаю, Козак получил некий "нагоняй", потому что было неожиданно увидеть его на переговорах. Тактика, когда РФ приводит на заседание ТКГ представителей незаконных вооруженных формирований и пытается их сделать стороной переговоров, не работает. Украина настаивает, что предметно будет разговаривать только с теми, кто принимает решения, то есть с Москвой, которая все контролирует. А это ее нервирует, потому что они хотят сделать боевиков стороной конфликта и сделать вид, что он внутренний. Что это дело Украины, как они постоянно подчеркивают" - отметил Казанский.

Предложения от Дмитрия Козака были те же, что и всегда — он и российская сторона настаивают, что Украина должна взять на ТКГ так называемую "дорожную карту" — план выполнения "минских соглашений" от россиян с легализацией в ней "ЛНР" и "ДНР". При этом, украинский план к рассмотрению они брать не собираются.

"Казак в эмоциональной форме требовал, чтобы обсуждали их план", — подытожил Казанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский. ВИДЕО