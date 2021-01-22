Более 25 тыс. пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2020 году, - Минюст
В течение 2020 году более чем 25 тыс. пар поженились в рамках проекта "Брак за сутки".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Наибольшим спросом эта услуга пользовалась в таких городах как Киев (4510), Одесса (3316), Харьков (1548), Львов (1097) и Мариуполь (740).
Кроме украинцев, проектом "Брак за сутки" охотно пользовались и иностранцы. За 12 месяцев 2020 года заключили брак в рамках проекта 7638 иностранных граждан. В основном - из Российской Федерации (1084), Польши (504), Федеративной Республики Германия (474).
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подали заяву, пожили вместе пару лет, завели чадо, потом можно и оформлять брак.