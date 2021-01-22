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Более 25 тыс. пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2020 году, - Минюст

Более 25 тыс. пар воспользовались услугой

В течение 2020 году более чем 25 тыс. пар поженились в рамках проекта "Брак за сутки".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Наибольшим спросом эта услуга пользовалась в таких городах как Киев (4510), Одесса (3316), Харьков (1548), Львов (1097) и Мариуполь (740).

Кроме украинцев, проектом "Брак за сутки" охотно пользовались и иностранцы. За 12 месяцев 2020 года заключили брак в рамках проекта 7638 иностранных граждан. В основном - из Российской Федерации (1084), Польши (504), Федеративной Республики Германия (474).

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брак (109) ЗАГС (18) Минюст (1749) свадьба (154)


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предпочитаю брак за 10 минут с оттяжкой до 15 а сутки...это молодым
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22.01.2021 17:37 Ответить
Развод за 2 минуты нужней.
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22.01.2021 17:51 Ответить
А сколько из них разошлось? боюсь больше половины
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22.01.2021 19:11 Ответить
90%.
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22.01.2021 22:22 Ответить
любишь боярыню- женись !
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22.01.2021 19:11 Ответить
учитывая статистику разводов, нужно делать регистрацию посложней и подольше.
подали заяву, пожили вместе пару лет, завели чадо, потом можно и оформлять брак.
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22.01.2021 22:24 Ответить
Услуга: Брак на сутки
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23.01.2021 08:27 Ответить
 
 