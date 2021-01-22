На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят цены на газ и пожар в доме престарелых

Сегодня, 22 января, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, почему граждане получили платежки за газ с такими огромными суммами и что нужно сделать, чтобы тарифы уменьшились, а также обсудят, кто должен нести ответственность за гибель 15 человек на пожаре в доме престарелых в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

- Почему граждане Украины получили такие высокие платежки?

- Что сделать, чтобы уменьшить тарифы на газ?

- Почему возник пожар в доме престарелых в Харькове?

- Кто понесет ответственность за гибель 15 человек?

Смотреть программу можно здесь.

Гостями студии станут:

- Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

- Юрий Витренко, и.о. министра энергетики Украины;

- Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

- Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины;

- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2007; 2010-2012);

- Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

- Алексей Гончаренко, народный депутат, "ЕС", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;

- Денис Сенектутов, председатель Ассоциации газового рынка Украины.