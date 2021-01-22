На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят цены на газ и пожар в доме престарелых
Сегодня, 22 января, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, почему граждане получили платежки за газ с такими огромными суммами и что нужно сделать, чтобы тарифы уменьшились, а также обсудят, кто должен нести ответственность за гибель 15 человек на пожаре в доме престарелых в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
- Почему граждане Украины получили такие высокие платежки?
- Что сделать, чтобы уменьшить тарифы на газ?
- Почему возник пожар в доме престарелых в Харькове?
- Кто понесет ответственность за гибель 15 человек?
Смотреть программу можно здесь.
Гостями студии станут:
- Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
- Юрий Витренко, и.о. министра энергетики Украины;
- Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
- Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины;
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2007; 2010-2012);
- Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Алексей Гончаренко, народный депутат, "ЕС", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;
- Денис Сенектутов, председатель Ассоциации газового рынка Украины.
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