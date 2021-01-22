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На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят цены на газ и пожар в доме престарелых

На

Сегодня, 22 января, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, почему граждане получили платежки за газ с такими огромными суммами и что нужно сделать, чтобы тарифы уменьшились, а также обсудят, кто должен нести ответственность за гибель 15 человек на пожаре в доме престарелых в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

- Почему граждане Украины получили такие высокие платежки?

- Что сделать, чтобы уменьшить тарифы на газ?

- Почему возник пожар в доме престарелых в Харькове?

- Кто понесет ответственность за гибель 15 человек?

Смотреть программу можно здесь.

Гостями студии станут:

- Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

- Юрий Витренко, и.о. министра энергетики Украины;

- Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

- Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины;

- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2007; 2010-2012);

- Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

- Алексей Гончаренко, народный депутат, "ЕС", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;

- Денис Сенектутов, председатель Ассоциации газового рынка Украины.

Автор: 

пожар (5934) шоу Шустера (315) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+8
Вони тільки на тих ток-шоу переливають з пустого в порожнє, це такий тік-ток багатих злодіїв для тупих дебілів
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22.01.2021 17:31
+6
Скандал із прокладкою Степанова-Богатирьової Ахметов Саві Шустрому не дозволяє виносити в ефір.
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22.01.2021 17:34
+5
Шустер уже больше Якубовича надоел.Пора остановиться.
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22.01.2021 17:31
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Правила форума Совет форумчан
Вони тільки на тих ток-шоу переливають з пустого в порожнє, це такий тік-ток багатих злодіїв для тупих дебілів
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22.01.2021 17:31 Ответить
Для чого Шустер говорить державною мовою Російської Федерації?
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22.01.2021 17:31 Ответить
Шустер уже больше Якубовича надоел.Пора остановиться.
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22.01.2021 17:31 Ответить
Скандал із прокладкою Степанова-Богатирьової Ахметов Саві Шустрому не дозволяє виносити в ефір.
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22.01.2021 17:34 Ответить
на телеканале Ахметова никто неудобных тем против хозяина поднимать не будет.
Это все равно если собака начнет кусать руку своего хозяина.
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22.01.2021 19:05 Ответить
а что тут обсуждать , во всем виноваты слуги урода , экономили Газ включили эл приборы вот вам и пожар
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22.01.2021 17:35 Ответить
"На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят цены на газ и пожар в доме престарелых" - мне Савик Шустер противен после того как он с Табачником фальсифицировал голосование в проекте "Великі українці".
На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят цены на газ и пожар в доме престарелых - Цензор.НЕТ 7694 На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят цены на газ и пожар в доме престарелых - Цензор.НЕТ 1545
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22.01.2021 18:11 Ответить
"свободаслова" лукавого Савика Шустера и реальная свобода слова это суть разные понятия и важно уметь отличать одно от другого... чтобы не стать жертвой манипуляции медийного проходимца
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22.01.2021 18:52 Ответить
Шустер знає декілька мов, але демонстративно не хоче говорити українською в Україні до українців, а тому не вірю і не довіряю таким Вацманам, Гордонам, Шустерам і т. п. .
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22.01.2021 19:43 Ответить
Бутусов, роби стенограму того, що ти бачив!
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05.02.2021 23:52 Ответить
 
 