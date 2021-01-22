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Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС. ФОТО

В Кропивницкому спасатели в течение трех часов обеспечивали аварийное электропитание центральной городской больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

Такая потребность возникла сегодня, в связи с аварийным отключением света на территории микрорайона, где расположен стационар №1 центральной городской больницы города, который предназначен для госпитализации больных с COVID-19.

Спасатели развернули передвижную электростанцию ​​и обеспечили электропитание больницы.

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Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС 01
Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС 02
Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС 03
Напомним, 27 ноября в больнице г. Жовква скончались двое пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. В больнице на 2 часа отключали электричество, и пациенты умерли от дыхательной недостаточности. Полиция открыла уголовное производство.

Министр здравоохранения Максим Степанов поручил провести по всей стране проверку оборудования.

Автор: 

больница (1437) Кропивницький (540) ГСЧС (4953) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+6
Ну, тут все просто, а вот у вяликой раиссии проблемы покруче:
Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1694
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22.01.2021 18:16
+4
Можно иметь дублирующее питание 220В, если есть довольно мощный дизель-генератор (как на снимках) на всю больницу или сделать дополнительную аварийную сеть менее мощную на одном обычном бензо-генераторе для питания только одной-двух ковидных палат. Такой бензо-генератор потянет до 20 кислородных концентраторов, но не более.
Но деньги на ремонт старого генератора или приобретения нового ушли ....э.... на дороги!
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22.01.2021 18:01
+2
У нас 7 років йде війна і можливі відключення електрики. За 7 років міська влада мала відновити всі непрацюючі аварійні системи енергозабезпечення лікарень! Якщо цього не зробили за 6 років війни то був карантин з березня місяця, який давав можливість відновити всі системи аварійного життєзабезпечення лікарень! А тут виявляється що нічого не готово і потрібно залучати ДСНС.
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22.01.2021 17:53
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звісно, це - костур
але хоч так...
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22.01.2021 17:36 Ответить
а де були штатні генератори центральної міської лікарні які там стоять з часів СРСР?
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22.01.2021 17:46 Ответить
Ви впевнені, що вони там стоять, а не розібрані на метал?
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22.01.2021 17:49 Ответить
У нас 7 років йде війна і можливі відключення електрики. За 7 років міська влада мала відновити всі непрацюючі аварійні системи енергозабезпечення лікарень! Якщо цього не зробили за 6 років війни то був карантин з березня місяця, який давав можливість відновити всі системи аварійного життєзабезпечення лікарень! А тут виявляється що нічого не готово і потрібно залучати ДСНС.
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22.01.2021 17:53 Ответить
Ви праві на 100%. Не зрозуміло, чим займається Рада Національної Безпеки і Оборони. Очевидно, що державне мислення - це не про них. А може вони побудували дороги стратегічного значення? На якому атласі побачити б ці нові дороги...
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22.01.2021 18:13 Ответить
молодцы...
чего-то подумалось, что хорошо бы в больничках иметь что-то альтернативное... дублирующее... но не с нашим еврейским счастьем...
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22.01.2021 17:48 Ответить
Можно иметь дублирующее питание 220В, если есть довольно мощный дизель-генератор (как на снимках) на всю больницу или сделать дополнительную аварийную сеть менее мощную на одном обычном бензо-генераторе для питания только одной-двух ковидных палат. Такой бензо-генератор потянет до 20 кислородных концентраторов, но не более.
Но деньги на ремонт старого генератора или приобретения нового ушли ....э.... на дороги!
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22.01.2021 18:01 Ответить
Ну, тут все просто, а вот у вяликой раиссии проблемы покруче:
Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1694
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22.01.2021 18:16 Ответить
Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9159
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22.01.2021 18:19 Ответить
Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2457
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22.01.2021 18:21 Ответить
А где генератор больницы с АВР...Например в Доброславе такой был 100% сами его ставили...
В любом сраном торговом центре свой генератор...иногда с АВр иногда включает дежурный...
А в обласном центре где генератор больницы?????
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22.01.2021 18:24 Ответить
"...где генератор больницы?"

Генератор больницы сломался. Возможно. Не буду утверждать, что сломался, но если так, и если в нём нужно заменить копеечную прокладку, то наши люди не преминут воспользоваться этой ситуацией и заломят за ремонт 1 млн. грн. Дескать, рынок! В местном бюджете таких денег, естественно, нет, поэтому дальше ничего не происходит.
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22.01.2021 18:42 Ответить
Не заломят...заломят столько чтобы энергетик с главврачем получили откат, если назовут заоблачную цену, то не получат ничего....
Единственное что что могут заломить в ворсовете или министерстве...и там действительно деталь обойдется в стоимость самого генератора
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22.01.2021 18:47 Ответить
Интересный вопрос Вы подняли: кто должен давать деньги на ремонт местного генератора - местный бюджет или, учитывая общенациональное бедствие (ковид) - министерство?
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22.01.2021 19:12 Ответить
Це лікарні обійдеться по прогресивному зеленьскому тарифу 3,5 грн за кіловат - всього 115 000 грн.
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22.01.2021 19:25 Ответить
 
 