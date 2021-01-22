Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС. ФОТО

В Кропивницкому спасатели в течение трех часов обеспечивали аварийное электропитание центральной городской больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

Такая потребность возникла сегодня, в связи с аварийным отключением света на территории микрорайона, где расположен стационар №1 центральной городской больницы города, который предназначен для госпитализации больных с COVID-19.

Спасатели развернули передвижную электростанцию ​​и обеспечили электропитание больницы.

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Напомним, 27 ноября в больнице г. Жовква скончались двое пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. В больнице на 2 часа отключали электричество, и пациенты умерли от дыхательной недостаточности. Полиция открыла уголовное производство.

Министр здравоохранения Максим Степанов поручил провести по всей стране проверку оборудования.