Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС. ФОТО
В Кропивницкому спасатели в течение трех часов обеспечивали аварийное электропитание центральной городской больницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
Такая потребность возникла сегодня, в связи с аварийным отключением света на территории микрорайона, где расположен стационар №1 центральной городской больницы города, который предназначен для госпитализации больных с COVID-19.
Спасатели развернули передвижную электростанцию и обеспечили электропитание больницы.
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Напомним, 27 ноября в больнице г. Жовква скончались двое пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. В больнице на 2 часа отключали электричество, и пациенты умерли от дыхательной недостаточности. Полиция открыла уголовное производство.
Министр здравоохранения Максим Степанов поручил провести по всей стране проверку оборудования.
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але хоч так...
чего-то подумалось, что хорошо бы в больничках иметь что-то альтернативное... дублирующее... но не с нашим еврейским счастьем...
Но деньги на ремонт старого генератора или приобретения нового ушли ....э.... на дороги!
В любом сраном торговом центре свой генератор...иногда с АВр иногда включает дежурный...
А в обласном центре где генератор больницы?????
Генератор больницы сломался. Возможно. Не буду утверждать, что сломался, но если так, и если в нём нужно заменить копеечную прокладку, то наши люди не преминут воспользоваться этой ситуацией и заломят за ремонт 1 млн. грн. Дескать, рынок! В местном бюджете таких денег, естественно, нет, поэтому дальше ничего не происходит.
Единственное что что могут заломить в ворсовете или министерстве...и там действительно деталь обойдется в стоимость самого генератора