Амнистия после деоккупации нужна, но военные преступники под нее не подпадают, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что амнистию после деоккупации нужно делать обязательно, но военные преступления и преступления против человечества не подпадают под амнистию ни в каком случае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Необходимо ответить на вопрос, какой мы как государство Украина видим потенциально перспективу амнистии. Для того, чтобы снять все страхи, мы говорим, что в свое время международная практика говорила, что до 80-х годов прошлого века какие-либо военные конфликты заканчивались как правило тотальной амнистией. Но группа экспертов ООН начала изучать и заявила, что это не приводит к завершению конфликта внутри страны, так как нет ответов у людей, которые пострадали в этом конфликте... Поэтому главная идея очень простая - амнистию нужно делать обязательно, но военные преступники, преступления против человечества, там есть перечень, они не подпадают под амнистию ни в каком случае", - отметил вице-премьер.

Резников подчеркнул, что амнистия нужна еще и для того, чтобы интегрировать граждан, которые были под оккупацией.

"Кто-то сегодня работает в школе, кто-то в больнице, в мэрии, в на пожарной станции, и так далее. Поэтому мы четко говорим, что с одной стороны это сотрудничество с оккупационным режимом. Но подлежит ли оно наказанию в будущем? Мы считаем, что нет", - добавил он.

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По словам Резникова, рассматривая вопрос амнистии, нужно различать, например, тех, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий, тех, кто был в составе оккупационных сил РФ, но не нанесли вреда жизни и здоровью граждан, а также тех, кто был в составе высшего руководства оккупационных сил.

"Мы предлагаем ввести такие градации, чтобы далее было легче, во время работы созданных органов правосудия, разграничивать, кто несет ответственность по Уголовному кодексу, а кто подпадает под некоторые ограничения в правах, то, что сегодня называют люстрация", - отметил Резников.

По словам вице-премьера, процедура амнистии будет определяться в отдельном законе, а проект закона о госполитике переходного периода лишь определяет ее основные положения. В частности, что безусловная амнистия невозможна. Кроме того, иностранцев не будут амнистировать или освобождать от ответственности.

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