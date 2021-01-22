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Новости Агрессия России против Украины
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Амнистия после деоккупации нужна, но военные преступники под нее не подпадают, - Резников

Амнистия после деоккупации нужна, но военные преступники под нее не подпадают, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что амнистию после деоккупации нужно делать обязательно, но военные преступления и преступления против человечества не подпадают под амнистию ни в каком случае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Необходимо ответить на вопрос, какой мы как государство Украина видим потенциально перспективу амнистии. Для того, чтобы снять все страхи, мы говорим, что в свое время международная практика говорила, что до 80-х годов прошлого века какие-либо военные конфликты заканчивались как правило тотальной амнистией. Но группа экспертов ООН начала изучать и заявила, что это не приводит к завершению конфликта внутри страны, так как нет ответов у людей, которые пострадали в этом конфликте... Поэтому главная идея очень простая - амнистию нужно делать обязательно, но военные преступники, преступления против человечества, там есть перечень, они не подпадают под амнистию ни в каком случае", - отметил вице-премьер.

Резников подчеркнул, что амнистия нужна еще и для того, чтобы интегрировать граждан, которые были под оккупацией.

"Кто-то сегодня работает в школе, кто-то в больнице, в мэрии, в на пожарной станции, и так далее. Поэтому мы четко говорим, что с одной стороны это сотрудничество с оккупационным режимом. Но подлежит ли оно наказанию в будущем? Мы считаем, что нет", - добавил он.

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По словам Резникова, рассматривая вопрос амнистии, нужно различать, например, тех, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий, тех, кто был в составе оккупационных сил РФ, но не нанесли вреда жизни и здоровью граждан, а также тех, кто был в составе высшего руководства оккупационных сил.

"Мы предлагаем ввести такие градации, чтобы далее было легче, во время работы созданных органов правосудия, разграничивать, кто несет ответственность по Уголовному кодексу, а кто подпадает под некоторые ограничения в правах, то, что сегодня называют люстрация", - отметил Резников.

По словам вице-премьера, процедура амнистии будет определяться в отдельном законе, а проект закона о госполитике переходного периода лишь определяет ее основные положения. В частности, что безусловная амнистия невозможна. Кроме того, иностранцев не будут амнистировать или освобождать от ответственности.

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Автор: 

амнистия (455) деоккупация (847) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+12
Як кому?

Зрадникам та колаборантам ЗЕ-влади, СН та ОПЗЖ.

Зрадники та колаборанти - це ж їх невід'эмний електорат.
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22.01.2021 17:42
+7
под люстрацию должны попасть все...временное ограничение в правах украинцев-патриотов не должно обидеть.а по окончанию срока ограничения в правах-экзамен по владению украинским и истории Украины.не сдавших-лишать гражданства,ибо время на подготовку было выделено.
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22.01.2021 17:39
+6
Вот интересно :

кто был в составе оккупационных сил РФ, но не нанесли вреда жизни и здоровью граждан



Допустим, разорвало в клочья взвод ВСУ выстрелом из пушки.

Что мы имеем:

- один просто привёз пушку, но никого при этом не убил
- второй просто подавал снаряд, но никого лично не убил
- третий наводил пушку, но лично никого не убил
-четвертый просто нажимал гашетку, но лично никого не убил.

виновных нет.

про мины и растяжки та же басня.
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22.01.2021 17:53
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Правила форума Совет форумчан
под люстрацию должны попасть все...временное ограничение в правах украинцев-патриотов не должно обидеть.а по окончанию срока ограничения в правах-экзамен по владению украинским и истории Украины.не сдавших-лишать гражданства,ибо время на подготовку было выделено.
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22.01.2021 17:39 Ответить
Амністія може бути застосована тільки для тих хто отримав вирок суду, відсидів більшу частнину ув'язнення і розкаявся в зкоєному. Для терористів та колаборантів які ще не засуджені не може бути ніякої амністії бо амністія до незасуджених не застосовуєтсья! Тут правильно казати про непритягнення до кримінальної відповідальності колаборантів та терористів, але для непритягнення до кримінальної відповідальності немає жодних підстав - всі вони мають бути засуджені і мають відсидіти свій термін а далі мають бути позбавлені громадянства, майна та соціальних виплат і депортовані з території України.
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22.01.2021 18:02 Ответить
В Парламент - босиком.
Все граждане Украины, возвратившиеся из Залесья, которые по разным причинам были арестованы силовиками Российской Федерации и содержались («ломались» сотрудниками ФСБ) в подвалах Лубянки города Москвы - подлежат трехлетней реабилитации под надзором врачей-психологов и тщательной проверке на детекторе лжи.
К государственным структурам и к секретным технологиям этих лиц допускать нельзя ни в коем случае.
Многие помнят, как освобожденная из российской тюрьмы госпожа Надежда Савченко приходила босиком в Парламент, своих коллег-нардепов называла «баранами»,
самопроизвольно наносила визиты к боевикам самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР»), летала в Москву на судебное заседание по делу заключенных там украинцев, давала лживое интервью «сливному бачку» пану Анатолию Шарию.
«Героиня Украины» вела себя на заседаниях Рады настолько неадекватно, что народный депутат пан Андрей Денисенко попросил председателя Верховной Рады отсадить от него Надежду Савченко.
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22.01.2021 18:09 Ответить
з цього місця детальніше: кому потрібна амністія зрадників та колаборантів?
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22.01.2021 17:41 Ответить
Як кому?

Зрадникам та колаборантам ЗЕ-влади, СН та ОПЗЖ.

Зрадники та колаборанти - це ж їх невід'эмний електорат.
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22.01.2021 17:42 Ответить
Вот интересно :

кто был в составе оккупационных сил РФ, но не нанесли вреда жизни и здоровью граждан



Допустим, разорвало в клочья взвод ВСУ выстрелом из пушки.

Что мы имеем:

- один просто привёз пушку, но никого при этом не убил
- второй просто подавал снаряд, но никого лично не убил
- третий наводил пушку, но лично никого не убил
-четвертый просто нажимал гашетку, но лично никого не убил.

виновных нет.

про мины и растяжки та же басня.
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22.01.2021 17:53 Ответить
Поскольку военные преступники возглавляют эти квазиреспублики, то они никогда не позволят деоккупацию и опять замкнутый круг.
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22.01.2021 17:42 Ответить
Амнистия! Какая АМНИСТИЯ после БУЙНОГО ПОМЕШАТЕЛЬСТВА населения, спровоцированного политиками...?
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22.01.2021 17:44 Ответить
....ну да , ну да.... - как удобно сидеть в кабинете за бутылкой коньячка и и рассуждать - "" как мы будем делить шкуру не убитго медведя!!?" . ушатёры, а элехторат слушает главное!!!)
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23.01.2021 09:18 Ответить
Согласен! Режимы с обеих сторон вовлекли ватную часть граждан, которых и сделали с ватными мозгами между выборами и особенно перед выборами, а теперь они же эти полезные идиоты и виноваты. А те, которые с обеих сторон при режимах в белых одеждах как папа римский и ангелы.
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23.01.2021 10:54 Ответить
Им если надо будет, судя по подборке кадров в госаппарат, - лохов в "преступники" запишут(без амнистии), а настоящие преступники в депутаты от ОПаЗЖопа и СукНенасытных полезут.
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22.01.2021 17:48 Ответить
Щось пліснява ЗНОВУ загундосила про "одиннарот з нашимилюдьми". До чого б це?
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22.01.2021 17:51 Ответить
Амнистия боевикам, воевавшим против Украины и получившим российский паспорт?! На России пусть амнистируются.
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22.01.2021 17:51 Ответить
Вот, после колаборантов уже и амнистия в планах, а потом весь Лугандон сделают "зоной приоритетного развития", как Чечня 90-х, дыра для лярдов на долгие годы. Всё правильно, только вот Европы боюсь нам не видать в таком случае, народ продолжит валить туда уже самостоятельно. Что и кто в Украине останется, большой вопрос
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22.01.2021 17:52 Ответить
а кто под такую амнистию попадает а резников? вот дед который не военный а наших солдат банкой меда подорвал подпадает? или та курва которая с карабином наших пленных солдат на день победы по донецку водила? или пацан который на обком триколоры вешал? или бабка которая с портретом путлера наперевес громко кричала приди-введи? фигня какая то...по мне так только стена и ров !
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22.01.2021 17:53 Ответить
после Нюрнбергск. процесса амнистии были? или повесили кого поймали сразу, а кого не сразу искали без срока давности
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22.01.2021 18:04 Ответить
Цікаво, а куди Пушиліна інтегрують після деокупації і амністії?
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22.01.2021 18:08 Ответить
до речі, там повинні зберегтися списки тих, хто ходив на ріхвірєндуй
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22.01.2021 18:08 Ответить
"Амнистия" для всей этой коллаборантской сволочи - расстрел. Пособникам, малодушным, саботажникам - каторга.
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22.01.2021 18:09 Ответить
"Вибачення неможливе"
"Вибачення неможливе. Потрібна військова перемога. Нехай через кілька років, після побудови нормальної армії, але повертати Донбас треба військовим шляхом. І тоді проблеми Донбасу будуть розв'язані протягом півроку-максимум року. Бо для людей головне - нормальне життя і спокій. Тоді питання реінтеграції Донбасу не стоятиме", - запевняє корінний донеччанин Вадим Хомаха.
"А колаборанти мають бути засуджені і у разі амністії - вислані до Росії. Ідеться про 100-150 тисяч людей. Запевняю, це небагато. Але це дозволить зробити основне: зруйнувати ядро. Коли ядра не буде і не буде впливу колаборантів, все буде набагато простіше. Люди між собою домовляться", - сказав експерт в інтерв'ю ВВС Україна.
Іще один, не менш радикальний сценарій обговорювали навіть депутати парламенту після того, як http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150317_rada_special_status_donbas_vc Верховна Рада визнала територію самопроголошених "республік" окупованими. Зокрема, деякі представники фракції "Самопоміч" пропонували від'єднати ці території і вести країну до ЄС, не маючи такого величезного тягаря.
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22.01.2021 18:12 Ответить
С вашими соплями вы еще лет 100 будете деоккупировать Донбасс.
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22.01.2021 18:12 Ответить
деоккупация Украины от слуговнюк рассматривается? - бо без нее не будет всего остального....
а там Украина сама, без зеленых соплей, разберется кому, шо и сколько лет по заслугам.
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22.01.2021 18:26 Ответить
"Кто-то сегодня работает в школе, кто-то в больнице, в мэрии, в на пожарной станции, и так далее. Поэтому мы четко говорим, что с одной стороны это сотрудничество с оккупационным режимом. Но подлежит ли оно наказанию в будущем? Мы считаем, что нет" (Рєзніков).
Можливо, але не перші керівники!
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22.01.2021 18:30 Ответить
так то там почти все - военные преступники...
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22.01.2021 19:44 Ответить
дак некого тогда будет судить
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23.01.2021 08:37 Ответить
Освобождение Донбасса под вопросом. Может лучще не делать никаких заявлений на этот счет преждевременно.
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23.01.2021 10:07 Ответить
 
 