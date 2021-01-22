Амнистия после деоккупации нужна, но военные преступники под нее не подпадают, - Резников
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что амнистию после деоккупации нужно делать обязательно, но военные преступления и преступления против человечества не подпадают под амнистию ни в каком случае.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Необходимо ответить на вопрос, какой мы как государство Украина видим потенциально перспективу амнистии. Для того, чтобы снять все страхи, мы говорим, что в свое время международная практика говорила, что до 80-х годов прошлого века какие-либо военные конфликты заканчивались как правило тотальной амнистией. Но группа экспертов ООН начала изучать и заявила, что это не приводит к завершению конфликта внутри страны, так как нет ответов у людей, которые пострадали в этом конфликте... Поэтому главная идея очень простая - амнистию нужно делать обязательно, но военные преступники, преступления против человечества, там есть перечень, они не подпадают под амнистию ни в каком случае", - отметил вице-премьер.
Резников подчеркнул, что амнистия нужна еще и для того, чтобы интегрировать граждан, которые были под оккупацией.
"Кто-то сегодня работает в школе, кто-то в больнице, в мэрии, в на пожарной станции, и так далее. Поэтому мы четко говорим, что с одной стороны это сотрудничество с оккупационным режимом. Но подлежит ли оно наказанию в будущем? Мы считаем, что нет", - добавил он.
По словам Резникова, рассматривая вопрос амнистии, нужно различать, например, тех, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий, тех, кто был в составе оккупационных сил РФ, но не нанесли вреда жизни и здоровью граждан, а также тех, кто был в составе высшего руководства оккупационных сил.
"Мы предлагаем ввести такие градации, чтобы далее было легче, во время работы созданных органов правосудия, разграничивать, кто несет ответственность по Уголовному кодексу, а кто подпадает под некоторые ограничения в правах, то, что сегодня называют люстрация", - отметил Резников.
По словам вице-премьера, процедура амнистии будет определяться в отдельном законе, а проект закона о госполитике переходного периода лишь определяет ее основные положения. В частности, что безусловная амнистия невозможна. Кроме того, иностранцев не будут амнистировать или освобождать от ответственности.
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Все граждане Украины, возвратившиеся из Залесья, которые по разным причинам были арестованы силовиками Российской Федерации и содержались («ломались» сотрудниками ФСБ) в подвалах Лубянки города Москвы - подлежат трехлетней реабилитации под надзором врачей-психологов и тщательной проверке на детекторе лжи.
К государственным структурам и к секретным технологиям этих лиц допускать нельзя ни в коем случае.
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Зрадникам та колаборантам ЗЕ-влади, СН та ОПЗЖ.
Зрадники та колаборанти - це ж їх невід'эмний електорат.
кто был в составе оккупационных сил РФ, но не нанесли вреда жизни и здоровью граждан
Допустим, разорвало в клочья взвод ВСУ выстрелом из пушки.
Что мы имеем:
- один просто привёз пушку, но никого при этом не убил
- второй просто подавал снаряд, но никого лично не убил
- третий наводил пушку, но лично никого не убил
-четвертый просто нажимал гашетку, но лично никого не убил.
виновных нет.
про мины и растяжки та же басня.
"Вибачення неможливе. Потрібна військова перемога. Нехай через кілька років, після побудови нормальної армії, але повертати Донбас треба військовим шляхом. І тоді проблеми Донбасу будуть розв'язані протягом півроку-максимум року. Бо для людей головне - нормальне життя і спокій. Тоді питання реінтеграції Донбасу не стоятиме", - запевняє корінний донеччанин Вадим Хомаха.
"А колаборанти мають бути засуджені і у разі амністії - вислані до Росії. Ідеться про 100-150 тисяч людей. Запевняю, це небагато. Але це дозволить зробити основне: зруйнувати ядро. Коли ядра не буде і не буде впливу колаборантів, все буде набагато простіше. Люди між собою домовляться", - сказав експерт в інтерв'ю ВВС Україна.
Іще один, не менш радикальний сценарій обговорювали навіть депутати парламенту після того, як http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150317_rada_special_status_donbas_vc Верховна Рада визнала територію самопроголошених "республік" окупованими. Зокрема, деякі представники фракції "Самопоміч" пропонували від'єднати ці території і вести країну до ЄС, не маючи такого величезного тягаря.
а там Украина сама, без зеленых соплей, разберется кому, шо и сколько лет по заслугам.
Можливо, але не перші керівники!