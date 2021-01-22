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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие.

Также, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Новолуганским, была зафиксирована работа вражеского снайпера.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Также читайте: На этой неделе под контролем штабных комиссий из РФ в ОРДЛО провели учения по боевой и мобилизационной готовности российских наемников, - разведка

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обстрел (26961) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7610
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22.01.2021 18:09 Ответить
«Карочи гаваря фсё насиление нашеи маладой данетской рышпублики включително мелких»
Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9051
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22.01.2021 18:18 Ответить
Хрестик вгорі то даунбаське хрюкало анті. Дякую модератора за моментальне реагування.
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22.01.2021 18:23 Ответить
Вчера, 21 января, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате смертельного ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Александр Сергеевич Отрепьев, старший матрос, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Источник: https://censor.net/ru/n3243360
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22.01.2021 18:42 Ответить
Кацапи застрелили хлопця з 36 бригади,це не втрата?
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22.01.2021 19:04 Ответить
 
 