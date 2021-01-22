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Новости
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Нужен комплексный подход к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми людьми, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает системных предложений по решению ситуации с пожаром в частном доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, а также по предотвращению подобных ситуаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Нужен комплексный подход к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми людьми, - Зеленский 01

"Когда 15 человек погибает, кроме системных проблем всегда есть ответственные", - заявил Зеленский на совещании по механизмам предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в рамках рабочей поездки президента в Харьков.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что согласно данным правительственной комиссии, данные об учреждении отсутствуют в департаменте социальной защиты. "Для учреждений, где находятся престарелые и лица с инвалидностью, законом установлены четкие критерии и требования к функционированию. В связи с этим в рамках работы правительственной комиссии Минсоцполитики займется выявлением заведений, сведения о которых отсутствуют в реестре поставщиков социальных услуг", - сообщил Чернышев и отметил, что наряду с быстрыми решениями сейчас власть должна работать над комплексными.

Правоохранители в свою очередь уточнили, что после пожара в Харькове и Харьковской области были выявлены еще 32 учреждения, работавших незаконно. В них находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе. В то же время, по данным представителей департамента социальной защиты населения, коммунальные учреждения могут предоставить 136 свободных мест.

Нужен комплексный подход к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми людьми, - Зеленский 02

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что по результатам вчерашнего совещания в правительстве правоохранительные органы и местные органы власти получили задание проверить деятельность подобных учреждений и жалобы на них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На втором этаже дома престарелых находились лежачие и люди с ментальными расстройствами, - замглавы МВД Яровой доложил Зеленскому об обстоятельствах пожара в Харькове

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что важно не разобраться с законностью учреждений, а в первую очередь понять, могут ли в них обеспечить надлежащий уход пожилым людям и что делать с такими людьми, если учреждение функционирует незаконно или не может гарантировать безопасность и надлежащий уход.

"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими учреждениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию об учреждениях ухода за пожилыми людьми, учреждениях реабилитации", - отметил президент.

Он уточнил, что Харьков должен стать примером всех наработок: как заходить на объект, что с ним делать, куда отправлять людей, как это должно фиксироваться, где и на каких площадках об этом должна подаваться информация.

Также читайте: Завтра будет день траура на государственном уровне из-за пожара в Харькове, - Зеленский

"Куда вы расписываете людей, если они возвращаются к родным - что с ними происходит, кто их финансирует, какую социальную выплату они получают. То есть их социальное, финансовое, медицинское обеспечение, в каких больницах и кто присматривает за ними. Что происходит с такими объектами, которые мы обнаруживаем с точки зрения правоохранительной системы. И параллельно - наработка законодательных инициатив, которые будут действовать на всей территории Украины. Особенно по этой реформе: чтобы города, их мэры, главы ОГА - чтобы все были заинтересованы в результате решения этой проблемы. Чтобы города и области имели возможность предоставлять такие услуги высокого, качественного уровня", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Зеленский объявил 23 января днем траура на государственном уровне

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Харьков (7459)


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Топ комментарии
+5
А воно нічого не кавкнуло про чергового вбитого військового ?
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22.01.2021 18:36
+5
Нужен комплексный подход к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8427
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22.01.2021 18:42
+4
вова , подойди к зеркалу и ты увидишь автора того бардака который творится в стране
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22.01.2021 18:36
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Сколько должно сгореть пожилых людей-граждан Украины, чтобы ублюдочная власть, продажные правоохранители разули глаза и увидели сотни таких домов по всей Украине? Только в одной киевской области их десятки (как минимум)! Что, в этих селах, пригородах Киева нет органов власти? участковых?
Как вообще можно писать о борьбе с коррупцией, если в Киеве продаются гражданства/украинские паспорта для сотен граждан Грузии, Азербайджана и других кавказских стран? Самое примечательное, что какой-нибудь Гиви с паспортом Грузии, получает паспорт гражданина Украины, а там - совсем другие имя, фамилия, место рождения?!! Европа не случайно остерегается открывать для нас границы, думаю, западные дипломаты в курсе той вакханалии, что происходит в Украине сегодня.
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22.01.2021 18:30 Ответить
Цены поднимать в "комплексе" - все сразу
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22.01.2021 18:31 Ответить
Где оно? Ракурс так специально подобрали?
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22.01.2021 18:35 Ответить
Голова на передньому плані ліворуч взагалі зачітно вписалася в кадр. Фотогріф 80 рівня.
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22.01.2021 19:00 Ответить
А воно нічого не кавкнуло про чергового вбитого військового ?
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22.01.2021 18:36 Ответить
вова , подойди к зеркалу и ты увидишь автора того бардака который творится в стране
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22.01.2021 18:36 Ответить
Ой, я знаю одну бородату бабусю, у якій за Найнікчемнішого точно проблем нема.
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22.01.2021 18:39 Ответить
Нужен комплексный подход к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8427
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22.01.2021 18:42 Ответить
Студія "Потрох-пікчерз" шпарить?
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23.01.2021 01:20 Ответить
Демагогия и популизм как способ решения любой проблемы.
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22.01.2021 18:44 Ответить
детей из детдомов берут в семьи. очень хорошая практика и главное что работает. там есть помощь государства. чтоб сделать такое же с пристарелыми большого ума не надо. закон, не более двух старичков "на руки" и денег давать не надо, достаточно завещаний от самих стареньких. от государства нужен только контроль. но есть очень большое НО...... чиновники остануться без квартир и домов и паев стареньких, которые они ловко переписивают на "своих" вот в этом проблемма. потому и мрут дедушки и бабушки страшной смерьтью.
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22.01.2021 18:44 Ответить
Хотіли б - доробили б закон про договори опіки, шоб опікуни теж були захищені для початку. Та їм не це треба.
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22.01.2021 18:54 Ответить
Снова недоразумение масочку не одело и показывает плохой пример немногочисленным фанатам.
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22.01.2021 18:46 Ответить
Наші пенси скоріше самі гуртуватимуться, шоб вижити, аніж під дах держави підуть, бо про ваші держбудинки літніх чутки теж недобрі ходять.
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22.01.2021 18:50 Ответить
Кто это там возле возле двери такой маленький сидит без маски во время локдауна?
Нужен комплексный подход к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9203
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22.01.2021 19:04 Ответить
Поц дурной.
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22.01.2021 20:34 Ответить
Дело сделано, пиар удачный, терерь можно потерять эту тему.
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22.01.2021 19:15 Ответить
чому зеля вчепився за цю трагедію як кліщ, це його стихія, він серед своїх
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22.01.2021 19:29 Ответить
Чего молчиль *******, поимели тебя в тупой собачий рот, бегом к бени коломойши, или шоумену жалуйся на Байдена.
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22.01.2021 19:35 Ответить
" важно не разобраться с законностью - Источник: https://censor.net/ru/n3243536" - і це говорить істота, яка претендує, щоб її називали гарантом Конституції України...
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22.01.2021 19:40 Ответить
Хитрость плана в том, чтобы набить свои карманы. Т.е. никакого плана нет, есть животный инстинкт обожраться.
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22.01.2021 20:06 Ответить
подход очень комплексный медицинская и пенсионная реформа скоро избавят правительство от пожилых людей
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22.01.2021 20:09 Ответить
"Нужен комплексный подход" бла бла бла ...... Интересно, а в каком деле комплексный подход не требуется? Как всегда, слышим банальность, нет конкретики и не по делу.
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22.01.2021 20:35 Ответить
Комплексний? Підхід? Це геніяльно! Нарешті зелена жаба відкрила нам очі....
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22.01.2021 21:10 Ответить
Ти не своїм СЛУГАМ сотні тисяч роздавай, а пенсії нашому народу дай, недоумок, ЕВРОПЕЙСЬКІ, а потім будеш ціни європейські із зграєю своєю становить!!!
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23.01.2021 18:51 Ответить
 
 