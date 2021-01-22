Нужен комплексный подход к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми людьми, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает системных предложений по решению ситуации с пожаром в частном доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, а также по предотвращению подобных ситуаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Когда 15 человек погибает, кроме системных проблем всегда есть ответственные", - заявил Зеленский на совещании по механизмам предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в рамках рабочей поездки президента в Харьков.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что согласно данным правительственной комиссии, данные об учреждении отсутствуют в департаменте социальной защиты. "Для учреждений, где находятся престарелые и лица с инвалидностью, законом установлены четкие критерии и требования к функционированию. В связи с этим в рамках работы правительственной комиссии Минсоцполитики займется выявлением заведений, сведения о которых отсутствуют в реестре поставщиков социальных услуг", - сообщил Чернышев и отметил, что наряду с быстрыми решениями сейчас власть должна работать над комплексными.

Правоохранители в свою очередь уточнили, что после пожара в Харькове и Харьковской области были выявлены еще 32 учреждения, работавших незаконно. В них находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе. В то же время, по данным представителей департамента социальной защиты населения, коммунальные учреждения могут предоставить 136 свободных мест.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что по результатам вчерашнего совещания в правительстве правоохранительные органы и местные органы власти получили задание проверить деятельность подобных учреждений и жалобы на них.

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Зеленский в свою очередь подчеркнул, что важно не разобраться с законностью учреждений, а в первую очередь понять, могут ли в них обеспечить надлежащий уход пожилым людям и что делать с такими людьми, если учреждение функционирует незаконно или не может гарантировать безопасность и надлежащий уход.

"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими учреждениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию об учреждениях ухода за пожилыми людьми, учреждениях реабилитации", - отметил президент.

Он уточнил, что Харьков должен стать примером всех наработок: как заходить на объект, что с ним делать, куда отправлять людей, как это должно фиксироваться, где и на каких площадках об этом должна подаваться информация.

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"Куда вы расписываете людей, если они возвращаются к родным - что с ними происходит, кто их финансирует, какую социальную выплату они получают. То есть их социальное, финансовое, медицинское обеспечение, в каких больницах и кто присматривает за ними. Что происходит с такими объектами, которые мы обнаруживаем с точки зрения правоохранительной системы. И параллельно - наработка законодательных инициатив, которые будут действовать на всей территории Украины. Особенно по этой реформе: чтобы города, их мэры, главы ОГА - чтобы все были заинтересованы в результате решения этой проблемы. Чтобы города и области имели возможность предоставлять такие услуги высокого, качественного уровня", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Зеленский объявил 23 января днем траура на государственном уровне