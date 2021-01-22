Sinovac Biotech Ltd. назначила "Лекхим" своим официальным представителем в Украине на 5 лет, - Минздрав

Китайская Sinovac Biotech, с которой Минздрав заключил договор о закупке вакцин от COVID-19 за средства госбюджета, уполномочила украинскую фармкомпанию АО "Лекхим" (Киев) представлять интересы Sinovac Biotech в Украине сроком на пять лет, начиная с 25 ноября 2020 года - до 25 ноября 2025 года.

Это следует из письма компании Sinovac Biotech в Министерство здравоохранения и ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Это письмо было направлено украинским властям накануне подписания контракта о закупке вакцины.

Как сообщили в Минздраве, ведомство начало непосредственную коммуникацию с Sinovac Biotech летом-2020, речь шла о поставке в Украину вакцин от COVID-19.

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"К этому времени вакцина для профилактики инфекции SARS CoV-2, разработанная компанией Sinovac Biotech, прошла вторую стадию клинических испытаний. В последствии Sinovac Biotech Ltd направила в адрес Минздрава и ГП МЗУ, которое является непосредственным исполнителем контрактных условий, письмо, в котором указано, что АО "Лекхим" является официальным авторизованным представителем компании Sinovac Biotech. При дальнейшем общении с Sinovac Biotech Ltd. по различным каналам коммуникации, присутствовали представители АО "Лекхим", - сообщили в Минздраве.

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"Таким образом, китайский производитель Sinovac Biotech Ltd. вакцин против SARS-CoV-2 определил АО "Лекхим" официальным представителем в Украине", - подчеркнули в ведомстве.