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Sinovac Biotech Ltd. назначила "Лекхим" своим официальным представителем в Украине на 5 лет, - Минздрав

Sinovac Biotech Ltd. назначила

Китайская Sinovac Biotech, с которой Минздрав заключил договор о закупке вакцин от COVID-19 за средства госбюджета, уполномочила украинскую фармкомпанию АО "Лекхим" (Киев) представлять интересы Sinovac Biotech в Украине сроком на пять лет, начиная с 25 ноября 2020 года - до 25 ноября 2025 года.

Это следует из письма компании Sinovac Biotech в Министерство здравоохранения и ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Это письмо было направлено украинским властям накануне подписания контракта о закупке вакцины.

Как сообщили в Минздраве, ведомство начало непосредственную коммуникацию с Sinovac Biotech летом-2020, речь шла о поставке в Украину вакцин от COVID-19.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Степанов солгал: китайцы не требовали продавать вакцину через "Лекхим", - СМИ. ВИДЕО

"К этому времени вакцина для профилактики инфекции SARS CoV-2, разработанная компанией Sinovac Biotech, прошла вторую стадию клинических испытаний. В последствии Sinovac Biotech Ltd направила в адрес Минздрава и ГП МЗУ, которое является непосредственным исполнителем контрактных условий, письмо, в котором указано, что АО "Лекхим" является официальным авторизованным представителем компании Sinovac Biotech. При дальнейшем общении с Sinovac Biotech Ltd. по различным каналам коммуникации, присутствовали представители АО "Лекхим", - сообщили в Минздраве.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов объяснил, почему вакцину "Sinovac" закупают через "Лекхим"

"Таким образом, китайский производитель Sinovac Biotech Ltd. вакцин против SARS-CoV-2 определил АО "Лекхим" официальным представителем в Украине", - подчеркнули в ведомстве.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) Лекхим (15)


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Топ комментарии
+37
Sinovac Biotech Ltd. назначила "Лекхим" своим официальным представителем в Украине на 5 лет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4535
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22.01.2021 18:50
+37
Использовать вакцину с эффективностью 50 на 50, в то время когда существуют вакцины с эффективностью 95% - это всё что нужно знать о "зелёной" логике.
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22.01.2021 18:53
+32
Наглые мрази никак не уймутся!
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22.01.2021 18:50
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Sinovac Biotech Ltd. назначила "Лекхим" своим официальным представителем в Украине на 5 лет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4535
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22.01.2021 18:50 Ответить
https://mobile.twitter.com/SerbinSergiy

https://mobile.twitter.com/SerbinSergiy Serbin Sergiy @SerbinSergiy

https://mobile.twitter.com/SerbinSergiy https://mobile.twitter.com/SerbinSergiy



Закупівлею вакцини займається бувший гоміопад Пасічник, який заборгував держбанку Проксібанк 1 млрд. Через фірму прокладку Р. Богатирьової (у 2019 році випустили під залог).
Степанов в долі, кожна порція коштує на 1$ вище прейскуранту.
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22.01.2021 18:58 Ответить
Якщо Стрепанов настояв (пеоставив як умову) то китайці і "уповноважили"...

Тоді чому, для чого Міністерство охорони здоров'я укладало договір про закупівлю вакцин від COVID-19 за кошти держбюджету прямо з китайською Sinovac Biotech, а не з фармкомпанією АТ "Лекхім" ? Тоді чому МОЗ перегнало долярові кошти в Китай, якщо в АТ "Лекхім" можна було б купити її за гривні?

А якщо після цього АТ "Лекхім" скаже =-"я вам (МОЗу) вакцину не даватиму, бо ви мені не заплатили, у вас немає договору зі мною, не вказана моя ціна, умови поставки, штрафних санкцій до мене за відмову від поставки? Судіться з Sinovac Biotech(Китаєм) - при чому тут я?"
Хай Степанов скаже - за якою ціною заплатив? Бо, якщо за відпускною ціною Sinovac Biotech - тоді "Лекхім" - дійсно представник китайської фірми в Україні. А якщо з наваром для "Лекхіму", то її статус не представника Китайської фірми, а нав'язаної прокладки від Степанова!
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22.01.2021 20:14 Ответить
какая мерзость. еще есть?
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22.01.2021 19:27 Ответить
Наглые мрази никак не уймутся!
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22.01.2021 18:50 Ответить
Україна не скористалася щонайменше трьома можливостями отримати вакцину від COVID-19 на кілька місяців раніше від анонсованого березня. Однак не зробила цього через саботаж радника президента з дипломатичних питань Ігоря Жовкви.
Про це повідомляє https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/zakupivlyu-vaktsin-vid-covid-19-sabotuvav-funktsioner-ofisu-prezidenta-dzherelo.htm OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.
Ще 4 травня МЗС надіслало Жовкві офіційного листа з проханням доповісти президенту про ініціативу Євросоюзу зі збору коштів для створення вакцини проти COVID-19 та доцільність приєднання України до цієї ініціативи. У листі йшлося про ініціативу президента Європейської ради Шарля Мішеля, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангели Меркель, прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте та прем'єр-міністра Норвегії Ерни Сольберг, яку вони оприлюднили 2 травня.
Згодом саме країни-ініціатори, а також ті держави, які підтримали ініціативу, отримали першочергову можливість провести вакцинацію населення.
Україна ж до ініціативи не долучилася і жодних внесків не робила. А відтак - не потрапила до 92 країн із правом першочергової вакцинації. Як стверджує наше джерело, сталося це тому, що Ігор Жовква просто приховав від президента отриману від міністерства інформацію.
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22.01.2021 19:14 Ответить
Ой, чого тільки не приховували від ЗЕбіла.
Там і приховувати не треба, воно ж ЗЕбіл.
Вона за мир без жертв, за згарища без жертв, за швикі за 5 хвилин...

ЗЕбіл *** (с)
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22.01.2021 20:17 Ответить
А чего там приховувати? Эта информация была оприлюднена во всех СМИ--я ее читала в мае.
И зеленое дерьмо могло прочитать--не один жовква у него докладчик, наверняка и официальное письмо из ЕС было--чмо читать не умеет? или в очередной раз отдыхало от отдыха?
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23.01.2021 00:23 Ответить
Мотор-Сич ничему не научил?
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22.01.2021 18:50 Ответить
Лживый бред!
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22.01.2021 18:51 Ответить
по вєлєнію степанова і ко(все чєстниє, нє баригі)- назначаю лекхім любіймой женой.с уваженієм сіновак
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22.01.2021 18:51 Ответить
А зачем китайцам свой представитель? Почему напрямую нельзя? Без Богатырёвой и Бахтеевой, которым место на зоне
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22.01.2021 18:51 Ответить
Можна. Але як тоді стєпанов і зєля зароблять?
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22.01.2021 18:53 Ответить
Какое отношение грабёж народа имеет к зароботку? Никак не возьму в толк.
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22.01.2021 18:57 Ответить
Саме пряме) дехто навіть не розділяє цих понять....
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22.01.2021 20:41 Ответить
Sinovac Biotech Ltd. назначила "Лекхим" своим официальным представителем в Украине на 5 лет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7194
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22.01.2021 18:52 Ответить
Использовать вакцину с эффективностью 50 на 50, в то время когда существуют вакцины с эффективностью 95% - это всё что нужно знать о "зелёной" логике.
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22.01.2021 18:53 Ответить
Не логика , девиз зельцмана и его подручных - без лоха и жизнь плоха !
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22.01.2021 19:05 Ответить
Ну как сказать, при этой эффективности понадобится не две, а четыре или пять прививок. Профит. Во мне заволновался внутренний еврей 😁
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22.01.2021 20:05 Ответить
Ничего мудреного здесь нет.Эффективность Зевласти такая-же как и китайской вакцины.
Только у зеленомордой банды она со заком минус.
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22.01.2021 19:05 Ответить
Эффективность 50 на 50 это эффективность дистиллированной воды.
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22.01.2021 19:11 Ответить
Нет, Вы не правы. На сегодня в Украине умерли от ковида 22,5 тыс. человек. Если бы эту китайскую вакцину Sinovac применили с самого начала эпидемии (теоретически), то зараженных, и, соответственно, умерших было бы в 2 раза меньше, если исходить из её эффективности 50%. То есть, 11 тыс. человек умерли бы, но не 22,5 тыс. человек, если бы кололи дистиллированную воду Половина были бы спасена при применении даже этой низкоэффективной вакцины!
Да, если бы вакцина была с эффективностью 90%, умерло бы 10%, то есть 2,25 тыс. человек. Много это или мало, судите сами.
Всё-таки с цифрами надо дружить.
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22.01.2021 21:07 Ответить
Это всего лишь ваша фантазия... Так как эффективность - это и "безопасность"... То есть - её безопасность тоже 50%, другими словами - если бы ее кололи. с самого начала, возможно умерло гораздо больше человек..., так как она не прошла все "круги" проверки..
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23.01.2021 01:23 Ответить
Это у Вас фантазии. "...умерло гораздо больше человек... Безопасность..."
Как будто "глупые" учёные забыли в программе испытаний про безопасность. Как будто учёные искажают испытания в угоду заказчикам, которые, тем не менее, хотят продать вакцину, которая лечит, а не убивает. Меньше смотрите фантастических фильмов про сумасшедших профессоров, которые якобы хотят (зрелищность - закон Голливуда) убить всё человечество всякими вакцинами.
В науке совсем не так, как в знакомой Вам торговле.
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23.01.2021 02:04 Ответить
Эти самые " "глупые" учёные" - вам сразу сказали, что НЕТ ПОЛНОГО ПРОВЕРЕННОГО цикла этих вакцин !!! Так что на основании ЧЕГО ваши утверждения по отношению "СПАСИТЕЛЬНОСТИ" И БЕЗОПАСНОСТИ ЭТИХ ВАКЦИН !
На основании ваших ожиданий, фантазий, доверчивости - чего ?
Вы видели ОЕГИНАЛЫ документов ?! Или поверили кому то на слово ?
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23.01.2021 02:11 Ответить
Третий цикл проверки вакцин (вопрос об смертельной опасности снят на первых двух циклах) идёт в мире полным ходом. Уже вакцинированы миллионы людей, и смертельных случаев (за исключением Норвегии. 24 смерти людей возрастом за 70 лет) нет.
Я не думаю, что никто в мире не потребовал оригиналы документов о безопасности вакцин. Везде есть въедливые юристы, эксперты, которые зарабатывают деньги на разоблачениях. Их не слышно. И не надо думать, что их подкупили, потому, что в мире есть люди, которые зарабатывают на том, что ловят тех, кого подкупили.
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23.01.2021 02:50 Ответить
Только вот Китая и нас и нам подобным - это практически никогда не касалось... Всё китайское дерьмо - всегда к нам и никто особо его не проверяет... А вот на Запад - Китай всегда слал , то . что получше - но тоже дерьмецо...
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23.01.2021 11:55 Ответить
Мля, продолжение бакета, ОТКРЫЛИ карманы и дали обоснование.
Корпорациям сдают рынок за КОПЕЙКИ, ради кармана. И пох сколько подохнет, сами привьются ПРИЗНАННЫМИ вакцинами.
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22.01.2021 18:54 Ответить
Вообще пох. ибо никто колотся из моего круга этим шыривом не будет. пусть отмывают бабки.
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22.01.2021 18:54 Ответить
Якби зелені ширялись цим самі, то нехай би.
Вони збираються ставити експерименти над лікарями та військовими.
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22.01.2021 19:03 Ответить
Так это деньги людей.
"пускай отмывают бабки " - это - "пусть мародёрствуют".
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22.01.2021 19:45 Ответить
а в тебе широкий "круг"?
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22.01.2021 21:35 Ответить
Привітаємо Раїсу Богатирьову з цією видатною перемогою!
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22.01.2021 18:58 Ответить
Зелені брехливі мерзоти.
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22.01.2021 18:58 Ответить
письмо в студию ... оригинал , факс , электронное , что за письмо ? почему , если в закупке появляется частная компания , не объявлен тендер , может Китайцы такое письмо ещё кому то нарисовали или нарисуют ... ****** брехливые
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22.01.2021 18:59 Ответить
есть подозрение что письмо нарисовать могли и не китайцы совсем....
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22.01.2021 19:03 Ответить
так и есть , у китайцев в этом отношении всё просто - хочешь представлять интересы нашей компании , покупай дистрибьюцию , плати и торгуй ... а тут письмо какое то - бред
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22.01.2021 19:08 Ответить
Пусть этим китайским дерьмом зеленые и прививаются, хотя очень сомневаюсь, на камеру кольнут физраствор, а в тихаря Pfizer или Moderna.
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22.01.2021 18:59 Ответить
Если только меня не заставят вакцинироваться насильно-силой , я добровольно на это не пойду .
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22.01.2021 19:00 Ответить
Это я насчёт китайской и росийской вакцины от ковид .
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22.01.2021 19:02 Ответить
да пошли они на йух со своей вакциной с такой эффективностью и с таким дилером!
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22.01.2021 19:02 Ответить
нас хотят обмануть
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22.01.2021 19:05 Ответить
Не... не хотят, а обманывают.
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22.01.2021 19:17 Ответить
та я ж і кажу, залізло на нашу гору брехливе, з усіх боків брехливе, на всій планеті брехливе
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22.01.2021 19:24 Ответить
откуда Китай узнал про существование этого... лехима?
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22.01.2021 19:05 Ответить
Наверное Степанов сказал китайцам что "Лекхим" -это и есть "Минздрав" по украински.
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22.01.2021 19:10 Ответить
бабло из госбюджета заряжено, откаты получены... именно так выглядит "конец эпохи бедности" Бени и его карманного ЗЕленого клоуна ... ЗЕленый мародер никому ничего не должен, но хочет все и сразу, еще и с процентами, еще и с роялти за прокат его "лиги смеха" на территории оккупанта - орды-московии-рашки ... ЗЕленый мародер готов принять от оккупанта в любой позе с любой стороны...
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22.01.2021 19:06 Ответить
Зеленський сподівається дискредитувати Україну перед Америкою і Європою і вступити в Орду областями. На мою думку це вже занадто очевидно. Україна зараз захоплена приблизно як УНР в 1920. Влада формально українська а за фактом вже ні.
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22.01.2021 19:08 Ответить
Реальный геноцид
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22.01.2021 19:10 Ответить
Что то это всё пахнет и чем дальше тем сильнее.
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22.01.2021 19:17 Ответить
мінздрав-зброд пдрсів.
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22.01.2021 19:25 Ответить
зєля-гндн.
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22.01.2021 19:26 Ответить
а что привыкать, что у нас воруют деньги через прокладки, притом у каждого лично из его кармана
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22.01.2021 19:32 Ответить
Синовак только себе этим хуже сделал. Теперь после ЗЕ расследовать будут не только коррупцию Степанова и Богатыревой, но и Синовака.

Лишний повод США влупить еще и Синоваку санкций в рамках войны с Китаем.
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22.01.2021 19:36 Ответить
У Sinovac вже були проблеми щодо корупції (04.12.2020)
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-vaccine-china-bribery-sinovac/2020/12/04/7*******-28c6-11**-9c21-3cc501d0981f_story.html?fbclid=IwAR3x-e4NUy_j_7HrmvLG4MSiJ02TjMV4t_BpOhDRSFmA_kALdqLgJfcNJec As China nears a coronavirus vaccine, bribery cloud hangs over drugmaker Sinovac
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23.01.2021 00:55 Ответить
Степашка ушел в несознанку. Но, как это ему не прискорбно, а от контракта придется отказываться из-за крайне низкой эффективности 50,3%. Ведь в договоре прописана эффективность не менее 70%. Или Степашка уже об этом забыл? Или полученный откат вместе с Шмарклей уже прогуляли и обратной дороги нет?
Во всяком случае об отказе ничего не говорят, а размахивают подложными письмами.
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22.01.2021 19:44 Ответить
При желании найти можно, чем заменить даже без российского Спутника-V, а вот от коррупционной схемы отказываться никак нельзя.
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22.01.2021 19:59 Ответить
Синовак - 50% эффективности... фифти-фифти...
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22.01.2021 19:46 Ответить
По просьбе МОЗ и назначила, как же в таких делах без коррупционной прокладки?
Комбинация элементарно простая - "Лекхим" покупает у китайцев третьесортную вакцину по 6 долларов за дозу, МОЗ покупает у "Лекхима" ту же дозу за 19 долларов. Тринадцать долларов в карман заинтересованным лицам из зе-банды.
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22.01.2021 19:58 Ответить
Чи могли МОЗ і степашка вигадати ще тупішу відмазку?
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22.01.2021 20:05 Ответить
Пол вареника - 50%, новый аттракцион от клоунов.
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22.01.2021 20:08 Ответить
МОЗ = КОРУПЦІЯ
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22.01.2021 20:09 Ответить
Чет мне сдается что надо смертную казнь в отношении зеленьіх гнид возвращать.
Ну или народ своим народньім судом должен судить приведением приговора в исполнение сразу же на месте, где етих ублюдков застанут
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22.01.2021 20:14 Ответить
Надеюсь, так и будет.
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22.01.2021 20:38 Ответить
Правильний заголовок - "Sinovac Biotech Ltd. призначила "Лекхім" своїм офіційним представником в Україні на 5 років на прохання МОЗ". (Журналістське розслідування)
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22.01.2021 20:18 Ответить
Только ЛОХИ способны поверить в эту ЧУШЬ! Но проблема даже не в этом, а в том что АБСОЛЮТНОМУ БОЛЬШИНСТВУ пофигу, они даже не в курсе и никогда себя не утруждали размышлениями на полобные темы!
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22.01.2021 20:18 Ответить
Вроде как МОЗ заключило договор с Лекхимом, чистой воды коррупция, готовьтесь к санкциям, господин Степанов.
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22.01.2021 20:27 Ответить
Тут надо признать, шоумен сильно попал и надолго, а думал похохмит перед комуняками китайскими, сдекой выгодной лично шуту соблазн4или, и он у них, как муха в паутине, самое ужпсное, что он подставил государство, 40 млн граждан.
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22.01.2021 20:28 Ответить
Зеленский - президент-смерть.
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22.01.2021 20:39 Ответить
Избирателей зеленского привить принудительно за свои большие деньги. Пусть платят за свою тупость
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22.01.2021 20:51 Ответить
Нужен законопроект о запрете покупок через сторонние конторы, для нужд государства, это должно оФормлятся через отдел кабмина а не частные фирмы. Нефиг плодить коррупцию
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22.01.2021 20:56 Ответить
Год назад, когда я доказывал, что Уляна Супрун лучший И.О. МинЗдрава в Украине, то мне приходилось на ЦН сражаться чуть ли не одному против всех. Хоть сейчас понимаете, к чему всё шло ? Остаться без Министра Зрдравоохранения при злейшей пандемии на планете !
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22.01.2021 21:17 Ответить
Вот мрази и врунишки!! Эти жиды зеленские, . степановы, шмаргали . ляшки и прочие!!
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22.01.2021 22:24 Ответить
СМИ: В компании Sinovac утверждают, что поставлять вакцину в Украину через «Лекхим» им рекомендовало правительство
Мнения / Видео 21-янв, 21:169 2 560 0
Представители китайской компании Sinovac утверждают, что сотрудничать с компанией «Лекхим» им рекомендовало правительство Украины. Об этом в своем расследовании рассказывают журналисты Chas News.
Так, в отделе международного сотрудничества компании Sinovac корреспондента Chas News заверили, что сотрудничество с «Лекхимом» Валерия Печаева при поставках вакцины против коронавируса в Украину было рекомендацией правительства.
«Мы работаем только с правительствами», - сказали в компании.
Группа фармацевтических компаний «Лекхим» заключила соглашение о поставке в Украину 5 млн доз вакцины против коронавируса с китайской компанией Sinovac.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что Sinovac сама настояла, чтобы к переговорам с Украиной привлекли «Лекхим».
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22.01.2021 22:33 Ответить
https://twitter.com/immorta83072852
https://twitter.com/immorta83072852

immortality

@immorta83072852

·https://twitter.com/immorta83072852/status/1352681076246896652 2 ч

Актуально. Министр нездравохранен я Украины

Sinovac Biotech Ltd. призначила "Лекхім" своїм офіційним представником в Україні на 5 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8141
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22.01.2021 22:39 Ответить
ч.т.д.???)))
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22.01.2021 23:35 Ответить
Ну так - ПИСЬМО В СТУДИЮ ? Грамотные люди его проштудируют и обьяснят о чем оно НА САМОМ ДЕЛЕ !
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23.01.2021 01:18 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3429433.html
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23.01.2021 08:30 Ответить
 
 