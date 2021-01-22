Sinovac Biotech Ltd. назначила "Лекхим" своим официальным представителем в Украине на 5 лет, - Минздрав
Китайская Sinovac Biotech, с которой Минздрав заключил договор о закупке вакцин от COVID-19 за средства госбюджета, уполномочила украинскую фармкомпанию АО "Лекхим" (Киев) представлять интересы Sinovac Biotech в Украине сроком на пять лет, начиная с 25 ноября 2020 года - до 25 ноября 2025 года.
Это следует из письма компании Sinovac Biotech в Министерство здравоохранения и ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Это письмо было направлено украинским властям накануне подписания контракта о закупке вакцины.
Как сообщили в Минздраве, ведомство начало непосредственную коммуникацию с Sinovac Biotech летом-2020, речь шла о поставке в Украину вакцин от COVID-19.
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"К этому времени вакцина для профилактики инфекции SARS CoV-2, разработанная компанией Sinovac Biotech, прошла вторую стадию клинических испытаний. В последствии Sinovac Biotech Ltd направила в адрес Минздрава и ГП МЗУ, которое является непосредственным исполнителем контрактных условий, письмо, в котором указано, что АО "Лекхим" является официальным авторизованным представителем компании Sinovac Biotech. При дальнейшем общении с Sinovac Biotech Ltd. по различным каналам коммуникации, присутствовали представители АО "Лекхим", - сообщили в Минздраве.
Также на Цензор.НЕТ: Степанов объяснил, почему вакцину "Sinovac" закупают через "Лекхим"
"Таким образом, китайский производитель Sinovac Biotech Ltd. вакцин против SARS-CoV-2 определил АО "Лекхим" официальным представителем в Украине", - подчеркнули в ведомстве.
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Закупівлею вакцини займається бувший гоміопад Пасічник, який заборгував держбанку Проксібанк 1 млрд. Через фірму прокладку Р. Богатирьової (у 2019 році випустили під залог).
Степанов в долі, кожна порція коштує на 1$ вище прейскуранту.
Тоді чому, для чого Міністерство охорони здоров'я укладало договір про закупівлю вакцин від COVID-19 за кошти держбюджету прямо з китайською Sinovac Biotech, а не з фармкомпанією АТ "Лекхім" ? Тоді чому МОЗ перегнало долярові кошти в Китай, якщо в АТ "Лекхім" можна було б купити її за гривні?
А якщо після цього АТ "Лекхім" скаже =-"я вам (МОЗу) вакцину не даватиму, бо ви мені не заплатили, у вас немає договору зі мною, не вказана моя ціна, умови поставки, штрафних санкцій до мене за відмову від поставки? Судіться з Sinovac Biotech(Китаєм) - при чому тут я?"
Хай Степанов скаже - за якою ціною заплатив? Бо, якщо за відпускною ціною Sinovac Biotech - тоді "Лекхім" - дійсно представник китайської фірми в Україні. А якщо з наваром для "Лекхіму", то її статус не представника Китайської фірми, а нав'язаної прокладки від Степанова!
Про це повідомляє https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/zakupivlyu-vaktsin-vid-covid-19-sabotuvav-funktsioner-ofisu-prezidenta-dzherelo.htm OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.
Ще 4 травня МЗС надіслало Жовкві офіційного листа з проханням доповісти президенту про ініціативу Євросоюзу зі збору коштів для створення вакцини проти COVID-19 та доцільність приєднання України до цієї ініціативи. У листі йшлося про ініціативу президента Європейської ради Шарля Мішеля, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангели Меркель, прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте та прем'єр-міністра Норвегії Ерни Сольберг, яку вони оприлюднили 2 травня.
Згодом саме країни-ініціатори, а також ті держави, які підтримали ініціативу, отримали першочергову можливість провести вакцинацію населення.
Україна ж до ініціативи не долучилася і жодних внесків не робила. А відтак - не потрапила до 92 країн із правом першочергової вакцинації. Як стверджує наше джерело, сталося це тому, що Ігор Жовква просто приховав від президента отриману від міністерства інформацію.
Там і приховувати не треба, воно ж ЗЕбіл.
Вона за мир без жертв, за згарища без жертв, за швикі за 5 хвилин...
ЗЕбіл *** (с)
И зеленое дерьмо могло прочитать--не один жовква у него докладчик, наверняка и официальное письмо из ЕС было--чмо читать не умеет? или в очередной раз отдыхало от отдыха?
Только у зеленомордой банды она со заком минус.
Да, если бы вакцина была с эффективностью 90%, умерло бы 10%, то есть 2,25 тыс. человек. Много это или мало, судите сами.
Всё-таки с цифрами надо дружить.
Как будто "глупые" учёные забыли в программе испытаний про безопасность. Как будто учёные искажают испытания в угоду заказчикам, которые, тем не менее, хотят продать вакцину, которая лечит, а не убивает. Меньше смотрите фантастических фильмов про сумасшедших профессоров, которые якобы хотят (зрелищность - закон Голливуда) убить всё человечество всякими вакцинами.
В науке совсем не так, как в знакомой Вам торговле.
На основании ваших ожиданий, фантазий, доверчивости - чего ?
Вы видели ОЕГИНАЛЫ документов ?! Или поверили кому то на слово ?
Я не думаю, что никто в мире не потребовал оригиналы документов о безопасности вакцин. Везде есть въедливые юристы, эксперты, которые зарабатывают деньги на разоблачениях. Их не слышно. И не надо думать, что их подкупили, потому, что в мире есть люди, которые зарабатывают на том, что ловят тех, кого подкупили.
Корпорациям сдают рынок за КОПЕЙКИ, ради кармана. И пох сколько подохнет, сами привьются ПРИЗНАННЫМИ вакцинами.
Вони збираються ставити експерименти над лікарями та військовими.
"пускай отмывают бабки " - это - "пусть мародёрствуют".
Лишний повод США влупить еще и Синоваку санкций в рамках войны с Китаем.
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-vaccine-china-bribery-sinovac/2020/12/04/7*******-28c6-11**-9c21-3cc501d0981f_story.html?fbclid=IwAR3x-e4NUy_j_7HrmvLG4MSiJ02TjMV4t_BpOhDRSFmA_kALdqLgJfcNJec As China nears a coronavirus vaccine, bribery cloud hangs over drugmaker Sinovac
Во всяком случае об отказе ничего не говорят, а размахивают подложными письмами.
Комбинация элементарно простая - "Лекхим" покупает у китайцев третьесортную вакцину по 6 долларов за дозу, МОЗ покупает у "Лекхима" ту же дозу за 19 долларов. Тринадцать долларов в карман заинтересованным лицам из зе-банды.
Ну или народ своим народньім судом должен судить приведением приговора в исполнение сразу же на месте, где етих ублюдков застанут
Мнения / Видео 21-янв, 21:169 2 560 0
Представители китайской компании Sinovac утверждают, что сотрудничать с компанией «Лекхим» им рекомендовало правительство Украины. Об этом в своем расследовании рассказывают журналисты Chas News.
Так, в отделе международного сотрудничества компании Sinovac корреспондента Chas News заверили, что сотрудничество с «Лекхимом» Валерия Печаева при поставках вакцины против коронавируса в Украину было рекомендацией правительства.
«Мы работаем только с правительствами», - сказали в компании.
Группа фармацевтических компаний «Лекхим» заключила соглашение о поставке в Украину 5 млн доз вакцины против коронавируса с китайской компанией Sinovac.
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что Sinovac сама настояла, чтобы к переговорам с Украиной привлекли «Лекхим».
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