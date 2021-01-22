Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем"

Попавший под санкции США депутат "Слуги народа" Александр Дубинский утверждает, что Monobank предлагает ему закрыть счет в банке.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогой Друг-банкир! Работники созданного тобой Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну, чтобы якобы не иметь им лишних проблем)" - написал Дубинский.

Депутат отметил, что не собирается закрывать счет.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

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19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.