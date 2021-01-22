Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем"
Попавший под санкции США депутат "Слуги народа" Александр Дубинский утверждает, что Monobank предлагает ему закрыть счет в банке.
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Дорогой Друг-банкир! Работники созданного тобой Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну, чтобы якобы не иметь им лишних проблем)" - написал Дубинский.
Депутат отметил, что не собирается закрывать счет.
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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
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19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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Одне з двох: або якийсь жартівник і далі грубо тролить нашу доморощену вату, або ж якесь зайвохромосомне вірить, що так і має бути.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram каналі.
Пропозиція Кремля була відхилена 22 січня.
де разоружение перед партией таких же самых зеленых ублюдков?
де покаяние-видосик в твиттере, шо ты никогда не лайкал рыжего и вместе с мамой любишь Байдена?..... де ото все?
ты даже шанса не даешь шмаркле пискнуть за тебя, шо ты "больше не будешь" ....
Нормальная система управления работает даже при клоуне в Белом доме
Серг1й Леонідович Тігіпко.
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Ой. Они же сами принадлежит Фирташу и Коломойскому.
продолжает оттуда вонять.
Одно не понятно, чего это Дубинский чем-то не доволен? Это не банк плохой, это сам Дубинский - пророссийское говно под санкциями США.
И так будут вынуждены счёт закрыть со ссылкой на законодательство о санкциях и финмониторинге. И суд станет на их сторону, потому что банковское законодательство в этом вопросе выписано в пользу банков (что логично).
Так что, Дубинский, для твоего чёрного рта всё только начинается . . .
Чи це десь смаженим антисемітизмом запахло?
Тупой собачий рот наверное удалил свое испражнение
есть много других замечательных стран де тебя с радостью примут - кацапия, корейка норг, ну шо к северу от нормальной, острова науру, а антартида так вся, к чему печали?
а если денюжку держал в амер. банках - не взыщи, алень непойманый, отрускаветченый, значит не усвоил курс, - твои проблемы.
ну вы же с мамой любите все - и скорость и тормоза...
дубинский пароход - характеристика всей зеленой власти.
То ти ж так і не відповіла мені: чи дивишся ще його дубінізми, чи вже прозріла? Таня, якщо дивишся, пам'ятай: це ВОРОГ України, справжній ворог. Дубінський та Зеленський - вороги.