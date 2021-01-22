РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11532 посетителя онлайн
Новости
27 855 173

Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем"

Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет,

Попавший под санкции США депутат "Слуги народа" Александр Дубинский утверждает, что Monobank предлагает ему закрыть счет в банке.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогой Друг-банкир! Работники созданного тобой Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну, чтобы якобы не иметь им лишних проблем)" - написал Дубинский.

Депутат отметил, что не собирается закрывать счет.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Гетманцев попросил фракцию не замалчивать вопрос Дубинского: "Водевиль плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска"

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

Читайте на Цензор.НЕТ: Митинг в защиту "слуги народа" Дубинского прошел под посольством США, Дубинский говорит, что это провокация. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, чтобы якобы не иметь им лишних проблем 01

Автор: 

счета (174) Дубинский Александр (429) Monobank (16)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+76
Закрыть тупой собачий счёт.
показать весь комментарий
22.01.2021 18:59
+57
я зауважал Монобанк еще больше!
показать весь комментарий
22.01.2021 18:59
+56
Какому приличному банку нужен такой тупой собачий рот?
показать весь комментарий
22.01.2021 19:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А в перспективі і інші "дірки", терпи "кізяк".
показать весь комментарий
22.01.2021 19:49 Ответить
Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем" - Цензор.НЕТ 5114
показать весь комментарий
22.01.2021 19:15 Ответить
а мамка, как абычняк на окружной? машины считает!!!!
показать весь комментарий
22.01.2021 19:31 Ответить
Вот это правда смешно.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:31 Ответить
А шо він хотів? За базар треба відповідати...
показать весь комментарий
22.01.2021 19:15 Ответить
да с ним газету на одном гектаре порядочному человеку сесть читать в западло, а не то что счет в своем банке держать.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:15 Ответить
Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем" - Цензор.НЕТ 4195
показать весь комментарий
22.01.2021 19:20 Ответить
Статус прокаженного начал напрягать?
показать весь комментарий
22.01.2021 19:20 Ответить
Продовжуєм всі в тупий, собочий рот...
показать весь комментарий
22.01.2021 19:21 Ответить
як же ці гниди в кожному речені наполегливо нав'язують свою мантру "под внешним воздействием"! тупа маніпуляція, але вата схаває про злу омеригу й страшного сороса, які тирять їхні пенсії, а ось гарна рассеюшка їх обов'язково врятує. Зебіли, ви мерзота!
показать весь комментарий
22.01.2021 19:21 Ответить
Ну... зебілам, щоб стати ватою, тре' багато ще каки з'їсти. Я б їх назвав "потенційною ватою".
показать весь комментарий
22.01.2021 19:30 Ответить
кацап детектед .
показать весь комментарий
23.01.2021 10:12 Ответить
Респект Монобанку. Как клиент этого учреждения предложение администрации поддерживаю
показать весь комментарий
22.01.2021 19:23 Ответить
Мама любит наличку
показать весь комментарий
22.01.2021 19:23 Ответить
Дубінський: Monobank запропонував мені закрити рахунок, "щоб нібито не мати їм зайвих проблем" - Цензор.НЕТ 9870
показать весь комментарий
22.01.2021 20:54 Ответить
Кто-бы тебе еще твой тупой собачий рот закрыл навсегда, кАломойченок SPEEDоносный.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:23 Ответить
тебе зеленый ,сучий потрох--румыния откроет счет, еще и яйца оторвут
показать весь комментарий
22.01.2021 20:37 Ответить
Дрон ты адресом не ошибся?
показать весь комментарий
22.01.2021 21:31 Ответить
З дубинським у "Монобанку" вчинили так само, як в "Алло" з ватко-дєвочком. І це правильно - таких персонажів лише сцяним ганчір'ям і ганяти звідусюди, куди б вони не потикалися.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:26 Ответить
Я б навіть сказав, статевими ганчірками 😂
показать весь комментарий
22.01.2021 19:44 Ответить
А це впишу у нотатник...
показать весь комментарий
22.01.2021 20:08 Ответить
Класика жанру ))) https://hoz-prom-opt.com.ua/ua/p251325946-tryapka-polovaya-prodom.html Де-не-де і досі висить ...
показать весь комментарий
22.01.2021 21:19 Ответить
Нечоловічі борошна перекладу...
Одне з двох: або якийсь жартівник і далі грубо тролить нашу доморощену вату, або ж якесь зайвохромосомне вірить, що так і має бути.
показать весь комментарий
22.01.2021 21:51 Ответить
От якби ще цього урода хто б закрив. Ну,приміром,в Лук*янівське СІЗО...
показать весь комментарий
22.01.2021 19:35 Ответить
«Маніпуляція не пройшла». У ПАРЄ відхилили ініціативу Росії обговорити «заборону російської мови» в Україні. На цьому раніше наполягала російська делегація.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram каналі.
Пропозиція Кремля була відхилена 22 січня.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:41 Ответить
Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем" - Цензор.НЕТ 5216
показать весь комментарий
22.01.2021 19:41 Ответить
"Тупому собачему рту" осталось только свое дерьмо собачье по всем газонам поедать, где навалил.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:41 Ответить
Кто тебе сказал, что это США предлоожили Дубинскому убираться из Монобанка?
показать весь комментарий
22.01.2021 19:55 Ответить
Голоса в голове.
показать весь комментарий
22.01.2021 20:44 Ответить
тебе еще не все продложили..
де разоружение перед партией таких же самых зеленых ублюдков?
де покаяние-видосик в твиттере, шо ты никогда не лайкал рыжего и вместе с мамой любишь Байдена?..... де ото все?
ты даже шанса не даешь шмаркле пискнуть за тебя, шо ты "больше не будешь" ....
показать весь комментарий
22.01.2021 19:48 Ответить
Переходи в Стереобанк!
Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем" - Цензор.НЕТ 7202
показать весь комментарий
22.01.2021 19:50 Ответить
Яйца в тиски Саше зажали еще при Трампе
Нормальная система управления работает даже при клоуне в Белом доме
показать весь комментарий
23.01.2021 09:42 Ответить
З 2016 року 99 % акцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA Universal Bank , філією якого є https://uk.wikipedia.org/wiki/Monobank Monobank володіє
Серг1й Леонідович Тігіпко.

______________________
показать весь комментарий
22.01.2021 19:52 Ответить
Несем все деньги в банки, которые принадлежат Тягнибоку и Билецкому.

Ой. Они же сами принадлежит Фирташу и Коломойскому.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:57 Ответить
Пижиться. Але ж він не дурень все прекрасно розуміє. І популярний Олександр,тупий собачий рот, Дубинський прораховує варіанти.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:55 Ответить
интересно, почему этого урода еще не забанили в fb?
продолжает оттуда вонять.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:57 Ответить
Граждане говорящие собаки свои сбережения в собачьей будке, если они конечно у вас есть.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:59 Ответить
конкретное такое дубинское палево, а ведь его даже еще палкой еще никто не тыкал )))
показать весь комментарий
22.01.2021 20:00 Ответить
Да любой банк в целях самосохранения теперь будет шарахаться от Дубинского, ибо очень и очень легко влететь на миллионы долларов по санкциям. Может быть какой-нибудь сумасшедший и откроет ему счет в гривнах, но никаких-никаких валютных операций при этом, особенно в долларах. И то вряд ли.
Одно не понятно, чего это Дубинский чем-то не доволен? Это не банк плохой, это сам Дубинский - пророссийское говно под санкциями США.
показать весь комментарий
22.01.2021 20:05 Ответить
Оце чуваку поперло
показать весь комментарий
22.01.2021 20:05 Ответить
вот что Госдеп животворящий делает
показать весь комментарий
22.01.2021 20:09 Ответить
Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем" - Цензор.НЕТ 6464
показать весь комментарий
22.01.2021 20:10 Ответить
А че так ...слабо? А куями обложить банкиров....??? Уже спесь сошла?
показать весь комментарий
22.01.2021 20:11 Ответить
Это они по-хорошему хотели, чтобы без скандала.
И так будут вынуждены счёт закрыть со ссылкой на законодательство о санкциях и финмониторинге. И суд станет на их сторону, потому что банковское законодательство в этом вопросе выписано в пользу банков (что логично).
Так что, Дубинский, для твоего чёрного рта всё только начинается . . .
показать весь комментарий
22.01.2021 20:12 Ответить
Євгєі починають невеличку міжусобицю?
Чи це десь смаженим антисемітизмом запахло?
показать весь комментарий
22.01.2021 20:23 Ответить
Уже нет на ФБ етой новости.
Тупой собачий рот наверное удалил свое испражнение
показать весь комментарий
22.01.2021 20:25 Ответить
Тупой собачій рот порожняк нє гоніт!
показать весь комментарий
22.01.2021 20:27 Ответить
Собачий рот Коломойші скоро в громадську парашу не будуть пускати!
показать весь комментарий
22.01.2021 20:31 Ответить
Навіть якщо десь земерзотня десь здетепешняє руцями вірмена явякофа цю бородату жопу, то я не всплакну.
показать весь комментарий
22.01.2021 20:31 Ответить
Трошки, бидло, присіло. Матюків поменьшало. В Україні, на жаль, навіть налякати ніхто не зміг це гівно.
показать весь комментарий
22.01.2021 20:43 Ответить
Банки знайдуть 1000 причин,щоб закрити тобі рахунок і в тебе ніхто нічого питатись не буде.
показать весь комментарий
22.01.2021 20:44 Ответить
Привыкай бенинакакашка
показать весь комментарий
22.01.2021 20:47 Ответить
шо напрягся то, бородуля прихуйловнутая березовая, головушка поврежденная?
есть много других замечательных стран де тебя с радостью примут - кацапия, корейка норг, ну шо к северу от нормальной, острова науру, а антартида так вся, к чему печали?
а если денюжку держал в амер. банках - не взыщи, алень непойманый, отрускаветченый, значит не усвоил курс, - твои проблемы.
ну вы же с мамой любите все - и скорость и тормоза...
дубинский пароход - характеристика всей зеленой власти.
показать весь комментарий
22.01.2021 20:49 Ответить
Монобанку треба з такими "клієнтами" завершувати співпрацю...
показать весь комментарий
22.01.2021 20:52 Ответить
Ну, насмішив собачий рот Каломойського. Як вмить обсипалася самовпевненість і наглість із журналіста -"розлідувача", "викривавача" попередньої влади.
показать весь комментарий
22.01.2021 20:52 Ответить
Так а шо им, Дубина-Собачий Рот, делать? Попасть под санкции США? Так они тебя быстрее прикопают в посадке.
показать весь комментарий
22.01.2021 21:07 Ответить
Не лише рахунка закрий, але і писка свого смердячого москальського...
показать весь комментарий
22.01.2021 21:10 Ответить
Курчавый, мама любит санкции, а люди любят спокойствие. Не хотят об кацапов измазаться.
показать весь комментарий
22.01.2021 22:29 Ответить
Ничего, будешь бабки у БЕНИ под кроватью хранить.
показать весь комментарий
22.01.2021 23:25 Ответить
Редкая жидосволочь этот мерзавец
показать весь комментарий
22.01.2021 23:35 Ответить
Керівництво монобанка розуміє що з прислугою Коломойського не треба мати стосунків.
показать весь комментарий
23.01.2021 00:22 Ответить
Его до сих пор фейсбук не забанил?
показать весь комментарий
23.01.2021 00:51 Ответить
Таня Лайф! Ти хдє? Тут твоєму кумиру хмизда походу.

То ти ж так і не відповіла мені: чи дивишся ще його дубінізми, чи вже прозріла? Таня, якщо дивишся, пам'ятай: це ВОРОГ України, справжній ворог. Дубінський та Зеленський - вороги.
показать весь комментарий
23.01.2021 01:01 Ответить
Доречі, скільки у тебе квартир та машин? Просто цікаво, навіщо ти ще в ютюбі цьому покидьку грошенят підкидаєш, він і так жирує разом з єврейською мамою.
показать весь комментарий
23.01.2021 01:05 Ответить
таня лаиф це марево - отута тока що була и зникнула....
показать весь комментарий
23.01.2021 08:19 Ответить
за казламордых топтати ? - так я и коня приведу....
показать весь комментарий
23.01.2021 07:37 Ответить
Второй день тока - второй! Dеда Байден хороводит, а кацапня уже пищит и за мои налоги беспокоится... - в свои карманы заглядывайете - и если за ************* нужно платитть? - я буду...- от такая муйня, малята!
показать весь комментарий
23.01.2021 08:12 Ответить
Гытлэра на тэбэ немае кыбальчиш редиска в угол поставить на варенье и печенье
показать весь комментарий
23.01.2021 10:30 Ответить
долго еще будут гнусавить об этом "мама любит скорость"? задолбало это чмо и своим видом,и своими высказываниями...
показать весь комментарий
23.01.2021 10:43 Ответить
В сеть попал новый паспорт дубины Дубінський: Monobank запропонував мені закрити рахунок, "щоб нібито не мати їм зайвих проблем" - Цензор.НЕТ 4244
показать весь комментарий
23.01.2021 13:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 