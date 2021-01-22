К виртуальной "Цепи Соборности" от Киева до Симферополя присоединились Джамала и Денисова

В честь Дня Соборности в интернете украинцы выстроили виртуальную живую цепь от Киева до Симферополя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте интерактивной акции "Цепь Соборности".



Авторы акции напоминают, что 21 января 1990 года украинцы построили одну из крупнейших живых цепей в истории - "Украинскую волну". Тогда более миллиона человек вышли между Киевом и Ивано-Франковском, чтобы отпраздновать 71-ю годовщину Соборности Украины.



"Хотя Цепь Соборности традиционно совмещает Восток и Запад, в этом году она должна объединить Украину там, где ее пытаются разделить – между Киевом и Симферополем. Из-за COVID-19 мы не сможем традиционно взять друг друга за руки. Но теперь для единства нет ограничений и расстояние не имеет значения. Значение имеет только наше стремление быть вместе – в одной соборной Украине", – говорится в описании акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Посольство США в День Соборности напомнило РФ о Донбассе и Крыме: Россия должна уважать территориальную целостность Украины. ВИДЕО



Акция началась в 31-ю годовщину "Украинской волны", 21 января, и продлится в течение двух дней.



Чтобы присоединиться к "Цепи Соборности", следует авторизоваться на сайте акции через социальные сети. Онлайн-цепь формируется из аватарок участников, которые метр за метром выстраиваются на карте по маршруту протяженностью 1058 километров. Отправная точка – Софийская площадь в Киеве, конечная – парк Тараса Шевченко в Симферополе.



Цепь пять раз символически пересечет Днепр: на мосту Патона, где традиционно строили живую цепь киевляне, возле Черкасс, Кременчуга, в Днепре и Запорожье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы должны говорить, что Крым оккупирован, что у нас идет война": Джамала со слезами на глазах обратилась к дуэту ANNA MARIA. ВИДЕО

К живой цепи уже присоединилась певица, победительница "Евровидения" Джамала.

Также к цепи присоединилась уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. На вечер 22 января к акции присоединились почти 34 тыс. участников.



