Владельцу гостиницы в Одессе, в которой при пожаре 17 января погибли люди, сообщено о подозрении, - прокуратура
В Одессе владельцу отеля сообщено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 17 января 2021 г. в Одессе на втором этаже здания, которое использовалась как хостел, возник пожар, в результате которого погибли два человека, еще трое были госпитализированы. Установлено, что начиная с 2014 года подозреваемый без каких-либо разрешительных документов, с целью получения незаконной прибыли осуществлял хозяйственную деятельность в трехэтажном жилом помещении. Он предоставлял временное жилье в гостинице, где было 30 отдельных номеров.
В результате допущенных владельцем отеля нарушений требований пожарной безопасности, возник пожар, который своевременно не погасили из-за отсутствия средств тушения. Кроме того, в помещении хостела отсутствовали средства системы оповещения о пожаре.
Сейчас в Приморский районный суд Одессы направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
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Потому что начали все говорить: а вы помните, а, вот, в Одессе тоже было...
Усе валимо на ВОЛОДАРЯ хостелу, питаннь до пожежників немає, до тих хто давав дозвільні докіменти на,,, немає.
От воно само все собі дозволило, організувало та спалило. Само по собі.
Це повний ПЗДЦь