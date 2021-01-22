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Новости Силовики
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Владельцу гостиницы в Одессе, в которой при пожаре 17 января погибли люди, сообщено о подозрении, - прокуратура

Владельцу гостиницы в Одессе, в которой при пожаре 17 января погибли люди, сообщено о подозрении, - прокуратура

В Одессе владельцу отеля сообщено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 17 января 2021 г. в Одессе на втором этаже здания, которое использовалась как хостел, возник пожар, в результате которого погибли два человека, еще трое были госпитализированы. Установлено, что начиная с 2014 года подозреваемый без каких-либо разрешительных документов, с целью получения незаконной прибыли осуществлял хозяйственную деятельность в трехэтажном жилом помещении. Он предоставлял временное жилье в гостинице, где было 30 отдельных номеров.

В результате допущенных владельцем отеля нарушений требований пожарной безопасности, возник пожар, который своевременно не погасили из-за отсутствия средств тушения. Кроме того, в помещении хостела отсутствовали средства системы оповещения о пожаре.

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Сейчас в Приморский районный суд Одессы направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Автор: 

Одесса (7868) пожар (5934) правоохранительные органы (2969) прокуратура (5006) силовики (2798)


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Хотели тихонько замять, но появился повод вспомнить.
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22.01.2021 19:41 Ответить
Нехай прокуратура змішає свої підозри зі своїми фекаліями і з'їсть!... Більше довіри до повідомлень преси щодо рішень судів щодо посадок!...
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22.01.2021 19:44 Ответить
Зашевелились.
Потому что начали все говорить: а вы помните, а, вот, в Одессе тоже было...
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22.01.2021 19:47 Ответить
Какая мера пресечения??? Владелец - бывший УБОПовец, сейчас член СН.
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22.01.2021 19:52 Ответить
а зеля в одессе нихто
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22.01.2021 20:03 Ответить
А питань до органонів контролю, ні в кого не має?
Усе валимо на ВОЛОДАРЯ хостелу, питаннь до пожежників немає, до тих хто давав дозвільні докіменти на,,, немає.

От воно само все собі дозволило, організувало та спалило. Само по собі.

Це повний ПЗДЦь
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22.01.2021 20:08 Ответить
аваков не знал
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22.01.2021 20:10 Ответить
Как там "хозяин" предыдущей сгоревшей гостиницы( переделанный и трамвайного депо),наказан наверное? А должностные лица,дававшие разрешительные документы и осуществлявшие контроль? А по колледжу как? А по детскому лагерю? Пропускающий преступлениям- поощряет их и становится СОУЧАСТНИКОМ. Власть СГНИЕТ,если не будет механизма самоочищения.
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23.01.2021 07:48 Ответить
Загнулся от короновируса...Он слишком много знал за труху и окружение
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23.01.2021 08:46 Ответить
 
 