Владельцу гостиницы в Одессе, в которой при пожаре 17 января погибли люди, сообщено о подозрении, - прокуратура

В Одессе владельцу отеля сообщено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 17 января 2021 г. в Одессе на втором этаже здания, которое использовалась как хостел, возник пожар, в результате которого погибли два человека, еще трое были госпитализированы. Установлено, что начиная с 2014 года подозреваемый без каких-либо разрешительных документов, с целью получения незаконной прибыли осуществлял хозяйственную деятельность в трехэтажном жилом помещении. Он предоставлял временное жилье в гостинице, где было 30 отдельных номеров.

В результате допущенных владельцем отеля нарушений требований пожарной безопасности, возник пожар, который своевременно не погасили из-за отсутствия средств тушения. Кроме того, в помещении хостела отсутствовали средства системы оповещения о пожаре.

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Сейчас в Приморский районный суд Одессы направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.