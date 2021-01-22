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"Биолек" не предоставил материалы для экспертизы и регистрации вакцины "Спутник V" от COVID-19, - ГЭЦ

Фармкомпания "АО "Биолек" (Харьков) подала 6 января заявку на регистрацию вакцины "ГАМ-КОВИД-ВАК" ("Спутник V") от COVID-19, производства РФ, но материалы для проведения экспертизы заявитель по состоянию на 22 января не предоставил.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Государственном экспертном центре (ГЭЦ) Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

В ГЭЦ уточняют, что для проведения ускоренной процедуры регистрации вакцины материалы для проведения экспертизы должны были быть поданы в течение пяти дней.

"Таким образом, в случае подачи в ГЭЦ заявителем материалов регистрационного досье, проведение их экспертизы будет осуществлено в установленный законодательством срок", - сообщается в ответе ГЭЦ на запрос информагентства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нардепы призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19

Сроки проведения экспертизы материалов регистрационного досье для вакцин составляют от 7 до 210 рабочих дней, в том числе не более 45 рабочих дней, если вакцина была лицензирована ЕМА по централизованной процедуре или если вакцина прошла процедуру преквалификации ВОЗ.

Автор: 

вакцина (3815) регистрация (291)


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Топ комментарии
+3
оригинально "ГАМНОВАК"
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22.01.2021 19:50
+2
"Биолек" не предоставил материалы для экспертизы и регистрации вакцины "Спутник V" от COVID-19, - ГЭЦ - Цензор.НЕТ 3904
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22.01.2021 20:07
+1
Видать,ще з мацкви не підвезли...
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22.01.2021 20:02
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оригинально "ГАМНОВАК"
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22.01.2021 19:50 Ответить
Да забудьте уже про это лайно, сделанное из плазмы к тому же переболевших не только сифилисом, но и ковидом крови хронических алкоголиков и потомственных крепостных *********.
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22.01.2021 20:44 Ответить
заедет гамновак на Харьков, и шо?
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22.01.2021 21:00 Ответить
Короче, последние новости, на барановирусном фронте: твари, которые адепты барановируса, выдумали, с сегодняшнего вечера, вот это: уже не устраивает только ПЦР тест за трое суток до прибытия в Нидерланды! Нужен ещё и "антиген тест" за 4(четыре) часа до вылета!

Кто-то представляет себе бабло, которое твари поднимут из воздуха?! Я тоже не представляю. Но на трейнинг-курсы, как мне видится- я не попадаю. Во, млять,твари!
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22.01.2021 19:56 Ответить
Кто бы только знал, как я вас всех, барановирусных паникеров- ненавижу! Я вас, тварей, ненавижу люто! Желаю вам всем, тварям- сдохнуть, в муках.
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22.01.2021 20:01 Ответить
Купи шапку из фольги, прими таблетки и спатки, дибил...)
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22.01.2021 20:40 Ответить
Видать,ще з мацкви не підвезли...
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22.01.2021 20:02 Ответить
Шоб не палицца заранее с этим шмурдяком.
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22.01.2021 20:06 Ответить
"Биолек" не предоставил материалы для экспертизы и регистрации вакцины "Спутник V" от COVID-19, - ГЭЦ - Цензор.НЕТ 3904
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22.01.2021 20:07 Ответить
Твари, млять. Прав был Муаммар Каддафи, как выясняется.
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22.01.2021 20:10 Ответить
Pfizer kogda isprobyvali svoji vziali 44 tysiac dobrovolcen po raznim grupam.Polovinu pustili pfizer tak efekt 8 tolko zarozilis,a druguju polovinu placebo ukololi imitacijej lekarstv tak tam 168 zaboleli iz nix.
A tut sputnik tolko fasovka byla mesnaja, tam sovsem netu danix daze experimentov
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22.01.2021 20:08 Ответить
Та засунь в свою сраку и Спутник, и Пфайзер, и всю остальную срань! И возрадуйся.
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22.01.2021 20:11 Ответить
Tak u nas pocti vse vraci i zdelali spfizer ukolami,a oni ne takije duraki kak ti pover.Jesli ti debil tak eto tvojio licnoje delo
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22.01.2021 20:22 Ответить
Felcer bolse tebia znajet,a ti tut ucis nasix 90% vracej tex sto vkololi pfizer.U tebia daze 1% znanije netu skolku u nix i drugix ucis
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22.01.2021 20:30 Ответить
- Зареєструйте нашу вакцину, будь ласка.
- Добре, давайте зразки.
- А в нас їх нема!
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22.01.2021 20:20 Ответить
Кто бы сомневался. Рыгоналы эту вакцину продавят. И народу колоть будут именно её. А власть придержащим пфайзер купят. За народные деньги....
Как пить дать.
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22.01.2021 20:21 Ответить
И все промолчат.
как всегда.....
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22.01.2021 20:22 Ответить
Тут мабуть вже півкраїни перехворіло . Але всі чогось чекають далі .
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22.01.2021 21:01 Ответить
 
 