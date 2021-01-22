"Биолек" не предоставил материалы для экспертизы и регистрации вакцины "Спутник V" от COVID-19, - ГЭЦ

Фармкомпания "АО "Биолек" (Харьков) подала 6 января заявку на регистрацию вакцины "ГАМ-КОВИД-ВАК" ("Спутник V") от COVID-19, производства РФ, но материалы для проведения экспертизы заявитель по состоянию на 22 января не предоставил.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Государственном экспертном центре (ГЭЦ) Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

В ГЭЦ уточняют, что для проведения ускоренной процедуры регистрации вакцины материалы для проведения экспертизы должны были быть поданы в течение пяти дней.

"Таким образом, в случае подачи в ГЭЦ заявителем материалов регистрационного досье, проведение их экспертизы будет осуществлено в установленный законодательством срок", - сообщается в ответе ГЭЦ на запрос информагентства.

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Сроки проведения экспертизы материалов регистрационного досье для вакцин составляют от 7 до 210 рабочих дней, в том числе не более 45 рабочих дней, если вакцина была лицензирована ЕМА по централизованной процедуре или если вакцина прошла процедуру преквалификации ВОЗ.