"Биолек" не предоставил материалы для экспертизы и регистрации вакцины "Спутник V" от COVID-19, - ГЭЦ
Фармкомпания "АО "Биолек" (Харьков) подала 6 января заявку на регистрацию вакцины "ГАМ-КОВИД-ВАК" ("Спутник V") от COVID-19, производства РФ, но материалы для проведения экспертизы заявитель по состоянию на 22 января не предоставил.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Государственном экспертном центре (ГЭЦ) Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
В ГЭЦ уточняют, что для проведения ускоренной процедуры регистрации вакцины материалы для проведения экспертизы должны были быть поданы в течение пяти дней.
"Таким образом, в случае подачи в ГЭЦ заявителем материалов регистрационного досье, проведение их экспертизы будет осуществлено в установленный законодательством срок", - сообщается в ответе ГЭЦ на запрос информагентства.
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Сроки проведения экспертизы материалов регистрационного досье для вакцин составляют от 7 до 210 рабочих дней, в том числе не более 45 рабочих дней, если вакцина была лицензирована ЕМА по централизованной процедуре или если вакцина прошла процедуру преквалификации ВОЗ.
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Кто-то представляет себе бабло, которое твари поднимут из воздуха?! Я тоже не представляю. Но на трейнинг-курсы, как мне видится- я не попадаю. Во, млять,твари!
A tut sputnik tolko fasovka byla mesnaja, tam sovsem netu danix daze experimentov
- Добре, давайте зразки.
- А в нас їх нема!
Как пить дать.
как всегда.....