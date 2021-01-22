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Украина по итогам маркетингового года стала вторым в мире после США экспортером зерна в мире, - Минэкономразвития

Украина по итогам маркетингового года стала вторым в мире после США экспортером зерна в мире, - Минэкономразвития

Украина по результатам 2019-2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур стала вторым экспортером в мире после США

.Об этом заявил заместитель министра развития экономики торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка во время 52-й сессии Международного совета по зерну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Украина является важным игроком на международном рынке зерна, одним из гарантов продовольственной безопасности в мире, и имеет потенциал в наращивании производства и экспорта зерновых. По результатам 2019/2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украины стала "серебряным призером", пропустив вперед только США", - сказал Качка.

В частности, он отметил, что по данным Министерства сельского хозяйства США в 2019-2020 МГ в рейтинге наибольших экспортеров зерновых Украина заняла 2 место по объему поставок ячменя, 4 - по кукурузе, 5 - по пшенице.

Отмечается, что был рассмотрен многолетний прогноз и возможный сценарий для спроса и предложения на основные зерновые и масличные культуры, национальные торговые политики с акцентом на введении странами дополнительных торговых ограничений. Кроме того, на заседании было внесено предложение об усилении международного торгового сотрудничества.

Пресс-служба напомнила, что летом 2020 года Качка был избран заместителем председателя Международного совета по зерну на 2020-2021 год.

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Автор: 

экспорт (876) Минэкономразвития (652) зерновые (99) Качка Тарас (48)


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Топ комментарии
+10
ні , там "миші" працюють ...
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22.01.2021 19:59
+10
Там где и зерно из госрезерва - мыши съели 😏
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22.01.2021 19:59
+6
"Колосится золотая нива. Закрома набиты ячменём. Родина меня напоит пивом. Жарким материнским молоком"
За 10 дней января хлеб подорожал на 25%. Кило пшеницы на корм - 7,8 грн.
От больших запасов.
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22.01.2021 21:45
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Перемига млять! А чому не друга в мире по ВВП и заробитной плате? Э?
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22.01.2021 22:25 Ответить
С начала 2020/2021 маркетингового года (МГ начался 1 июля) по 18 января 2021 года Украина экспортировала около 27,57 тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,3 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ. В том числе: 12,75 млн тонн пшеницы; 3,89 млн тонн ячменя; 10,52 млн тонн кукурузы и 81,2 тыс. тонн пшеничной муки. P/S Если судить по этим данным то не второе, а чуть ниже.
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22.01.2021 22:38 Ответить
Если бы Украина стала вторым по экспорту продуктов машиностроения и технологий тогда да. А экспорт СЫРЬЯ( которое затем перерабатывают и продукты переработки зерна продают Украине в 4-10 раз дороже),разве предмет гордости? Это констатация что мы примитизируемся в аграрную страну. А случаи в СБУ с "бригадным генералом" говорит что идем к Берегу слоновой кости. Там тоже есть алмазы но это одна из самых бедных стран из-за отсутствия государства.
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23.01.2021 07:40 Ответить
Ти, певно, забув, що "нєрушимий" був ІМПОРТЕРОМ зерна? Зато мы делали ракеты и перекрыли Енисей.
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23.01.2021 09:28 Ответить
Вы может и делали,а я изнутри знаю что происходит с южмашем ,например. У нас НЕ осталось НИ одного нормального предприятия,кроме тех что работают на "гоки- шмоки",металлургию и аграриев. Посмотрите ВВП от машиностроения,может Вас это отрезвит немного( если способны за цифрами видеть суть)
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23.01.2021 10:23 Ответить
Тобто, це Ви "успішно" просрали (й продовжуєте це робити) технологічний потенціал, в той час, як Ілон Маск, роблячи ракети, став найбагатшою людиною світу?
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27.01.2021 10:43 Ответить
А выручка, как всегда, пошла в ненасытные кишени толстых котов олигархов-хабарникив.
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23.01.2021 13:32 Ответить
Потрібно експортувати продукти переробки : не зерно, а борошно, не соняшник, а олію і шрот (це вже робиться), не кукурудзу, а вирощену на кукурудзі курятину і свинину, не ріпак, а біодизель. Тоді буде вища додана вартість і більші інвестиції в Україну на будівництво переробних підприємств. Це вирішується політикою відшкодування ПДВ на рівні держави.
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23.01.2021 13:37 Ответить
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