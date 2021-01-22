Украина по итогам маркетингового года стала вторым в мире после США экспортером зерна в мире, - Минэкономразвития

Украина по результатам 2019-2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур стала вторым экспортером в мире после США

.Об этом заявил заместитель министра развития экономики торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка во время 52-й сессии Международного совета по зерну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Украина является важным игроком на международном рынке зерна, одним из гарантов продовольственной безопасности в мире, и имеет потенциал в наращивании производства и экспорта зерновых. По результатам 2019/2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украины стала "серебряным призером", пропустив вперед только США", - сказал Качка.

В частности, он отметил, что по данным Министерства сельского хозяйства США в 2019-2020 МГ в рейтинге наибольших экспортеров зерновых Украина заняла 2 место по объему поставок ячменя, 4 - по кукурузе, 5 - по пшенице.

Отмечается, что был рассмотрен многолетний прогноз и возможный сценарий для спроса и предложения на основные зерновые и масличные культуры, национальные торговые политики с акцентом на введении странами дополнительных торговых ограничений. Кроме того, на заседании было внесено предложение об усилении международного торгового сотрудничества.

Пресс-служба напомнила, что летом 2020 года Качка был избран заместителем председателя Международного совета по зерну на 2020-2021 год.

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