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Мы можем полагаться на преемственность немецкой политики по Донбассу, - Зеленский провел переговоры с новым лидером ХДС Лашетом

Мы можем полагаться на преемственность немецкой политики по Донбассу, - Зеленский провел переговоры с новым лидером ХДС Лашетом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным председателем партии "Христианско-демократический союз" Германии Армином Лашетом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Твиттере.

"Рад первым поздравить Армина Лашета после подтверждения результатов выборов. Для Украины важно знать, что мы можем полагаться на преемственность политики, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе. Наши страны и в дальнейшем должны развивать сотрудничество и углублять партнерство", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия Меркель ХДС избрала новым лидером Лашета

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Лашет Армин (21)


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Топ комментарии
+5
В ОП Зелупоньке никто не сказал, что это не канцлер Германии?
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22.01.2021 20:11
+3
А по "Северному потоку-2"?
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22.01.2021 20:08
+3
Оно политек мировога масштаба. Без мыла в жопу лезет.
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22.01.2021 20:09
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А по "Северному потоку-2"?
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22.01.2021 20:08 Ответить
Почему-то "Молодая гвардия" вспомнилась
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22.01.2021 20:09 Ответить
Кацапы не пи..дят , даже не пёрднут . Ибо Зеленски проводит переговоры . ) . Путлер - ***** , как обычно , - в бункере . ))
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22.01.2021 20:24 Ответить
Оно политек мировога масштаба. Без мыла в жопу лезет.
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22.01.2021 20:09 Ответить
Вава ти хоч не атбамбілся при ньому?
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22.01.2021 20:09 Ответить
В смысле? Сдавать будут как стеклотару?
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22.01.2021 20:09 Ответить
В ОП Зелупоньке никто не сказал, что это не канцлер Германии?
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22.01.2021 20:11 Ответить
Ему Мендель даже не сделала дайджест кацапских восторгов на самых ************* сайтах по поводу избрания этого Лашета
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23.01.2021 00:25 Ответить
Миттєвий прогиб Зешмарклі перед бундесом х..лом зарахован.
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22.01.2021 20:12 Ответить
З Байденом прогавив, за те у німців перший.
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22.01.2021 20:12 Ответить
...Мы можем полагаться на преемственность немецкой политики по Донбассу, - Зеленский провел переговоры с новым лидером ХДС Лашетом - Цензор.НЕТ 63...
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22.01.2021 20:14 Ответить
Подсуетился Зеленвагин
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22.01.2021 20:14 Ответить
Так сотрудничество - это когда идти в одну сторону и к одной цели, а не копать и углубляться, как свинья в пашне. Ты, Вовка, и так углубился так, что с тобой углубляться никому не хочется, чтобы в грязи не изваляться.
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22.01.2021 20:15 Ответить
два любителя позаглядовать в очко *****
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22.01.2021 20:16 Ответить
Лашет пророссийский кандидат,даже слишком..
По свежим опросам немцы,слава Богу,предпочли бы видеть на посту канцлера председателя ХСС Маркуса Зёдера,которому очень нравятся антикацапские санкции..
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22.01.2021 20:18 Ответить
так что валоде иногда лучше просто промолчать,бо будет,как с дедой Байденом..
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22.01.2021 20:19 Ответить
мы полагаемся на твою преемственность-игрока гениталиями на пианино
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22.01.2021 20:20 Ответить
Тепер можна стверджувати - зеколомойське - погано пахне, лайном смердить.
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22.01.2021 20:25 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b4%d0%bd%d1%80.html Представителем общественности ЛДНР» в ТКГ стала рецидивистка и алкоголичка - Казанский 22 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b4%d0%bd%d1%80.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b4%d0%bd%d1%80.html Мы можем полагаться на преемственность немецкой политики по Донбассу, - Зеленский провел переговоры с новым лидером ХДС Лашетом - Цензор.НЕТ 5822 Несколько дней назад российские марионетки заявили, что собираются включить в переговоры в ТКГ «представителей общественности ЛДНР». Модераторы ОБСЕ этим «представителям» слова не дают, но боевики в своих СМИ уже пишут, что эти люди участвуют в переговорах. Делается это, как обычно, с целью троллинга и провокаций. Дабы завести переговоры в тупик и обвинить Украину в нежелании …https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b4%d0%bd%d1%80.html#more-123409 Читать далее
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22.01.2021 20:44 Ответить
Печальное зрелище тупорылого клоуна конченного жлоба и просто маниакального придурка в свете того что в США новый президент и время клоунов и продажных политиков в мировой политике прошло
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22.01.2021 21:32 Ответить
Украине такая *преемственность* и нахер не нужна в потакании и сотрудничестве с агрессором-зверем
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22.01.2021 21:39 Ответить
Лашет сказал, что если он станет канцлером, он сделает "третье объединение Германии"...с исламскими мигрантами. Для справки: Первое объединение было с высланными Сталиным восточными немцами, второе - с немцами из бывшей ГДР.
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23.01.2021 10:46 Ответить
Тобто, як не робили нічого, так і не допоможуть нічим.
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23.01.2021 12:00 Ответить
 
 