Мы можем полагаться на преемственность немецкой политики по Донбассу, - Зеленский провел переговоры с новым лидером ХДС Лашетом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным председателем партии "Христианско-демократический союз" Германии Армином Лашетом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Твиттере.
"Рад первым поздравить Армина Лашета после подтверждения результатов выборов. Для Украины важно знать, что мы можем полагаться на преемственность политики, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе. Наши страны и в дальнейшем должны развивать сотрудничество и углублять партнерство", - отметил Зеленский.
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