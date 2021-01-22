Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача. ДОКУМЕНТ

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович просит главу СБУ Ивана Баканова рассказать, какие предусмотренные законом меры принимаются для защиты национальных интересов и будут ли нардепы Александр Дубинский и Андрей Деркач привлечены к ответственности.

Об этом Вятрович написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Послал официальное обращение в СБУ, чтобы господин Баканов разъяснил мне и украинскому народу, как так получается: США ввели санкции против граждан Украины, которых прямо называют российскими агентами, а в Украине эти граждане прекрасно себя чувствуют", - отметил он.

Вятрович напомнил, что Соединенные Штаты ввели санкции вначале против Деркача, а потом и против Дубинского.

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"В СБУ же не могут не понимать, что российская агентура для Украины еще опаснее, чем для США. Ведь Россия осуществляет против нас вооруженную агрессию. Однако представляется, что и Деркач, и Дубинский чувствуют себя в Украине вполне безнаказанно. И СБУ должна ответить, почему", - считает он.

Вятрович предложил, чтобы, если выяснится, что Деркач и Дубинский не имеют ничего общего с российской агентурой, СБУ об этом публично заявила.

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"Или же, если американцы все же правы, то какие меры принимаются СБУ для защиты национальных интересов от российских агентов? Потому что нынешнее молчание СБУ на фоне четкой позиции наших стратегических партнеров вызывает естественный вопрос: возможно, российской агентуры много не только в парламенте, но и в самой СБУ?" - подытожил Вятрович.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.



