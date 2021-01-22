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Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача. ДОКУМЕНТ

Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович просит главу СБУ Ивана Баканова рассказать, какие предусмотренные законом меры принимаются для защиты национальных интересов и будут ли нардепы Александр Дубинский и Андрей Деркач привлечены к ответственности.

Об этом Вятрович написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Послал официальное обращение в СБУ, чтобы господин Баканов разъяснил мне и украинскому народу, как так получается: США ввели санкции против граждан Украины, которых прямо называют российскими агентами, а в Украине эти граждане прекрасно себя чувствуют", - отметил он.

Вятрович напомнил, что Соединенные Штаты ввели санкции вначале против Деркача, а потом и против Дубинского.

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"В СБУ же не могут не понимать, что российская агентура для Украины еще опаснее, чем для США. Ведь Россия осуществляет против нас вооруженную агрессию. Однако представляется, что и Деркач, и Дубинский чувствуют себя в Украине вполне безнаказанно. И СБУ должна ответить, почему", - считает он.

Вятрович предложил, чтобы, если выяснится, что Деркач и Дубинский не имеют ничего общего с российской агентурой, СБУ об этом публично заявила.

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"Или же, если американцы все же правы, то какие меры принимаются СБУ для защиты национальных интересов от российских агентов? Потому что нынешнее молчание СБУ на фоне четкой позиции наших стратегических партнеров вызывает естественный вопрос: возможно, российской агентуры много не только в парламенте, но и в самой СБУ?" - подытожил Вятрович.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против российских агентов Дубинского и Деркача 01
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против российских агентов Дубинского и Деркача 02

Автор: 

санкции (11260) СБУ (19867) Вятрович Владимир (275) Баканов Иван (303) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+34
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 3212
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22.01.2021 20:18
+22
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 4542
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22.01.2021 20:27
+14
Про це також треба спитати Баканова. Вже не знають чим догодити пуйтіну...

21 січня підрядник зрізав білборд з гербом української Контррозвідки, який встановили навпроти посольства РФ напередодні "Дня Росії" у червні 2020 року.

Активісти вирішили перешкодити вивезенню білборда
Про це повідомив у Facebook громадський активіст, лідер "Суспільства майбутнього" Євген Карась.
Білборд з гербом Контрозвідки України встановили навпроти посольства з ініціативи Служби безпеки України напередодні Дня Росії - держсвята РФ, яке відзначають 12 червня.
Київські активісти випадково побачили процес зрізання залізної основи білборду та зібрались перед посольством.

На місці події керівник процесом демонтажу запевнив, що він і встановлював білборд.
Євген Карась, який проводив стрім з місця події зауважив, що кілька місяців назад білборд вже намагались знести, однак тоді процесу перешкодила Муніципальна варта міста Києва.

Як зазначає "https://nv.ua/ukr/kyiv/bilbord-kontrrozvidki-sbu-bilya-posolstva-rf-namagalisya-demontuvati-video-novini-kiyeva-50098434.html?utm_source=set_lang НВ ", вперше комунальники спробували демонтувати білборд 7 липня.
Тоді, блогер, який першим помітив процес демонтажу, Ігор Маріо, попросив комунальників показати дозвіл на роботи. Йому показали документ, де вказано, що Київреклама демонтує 130 незаконних рекламних конструкцій, - у тому числі білборд з орлом, що душить двоголову гадюку, - гербом Контррозвідки, - під посольством РФ.
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22.01.2021 21:04
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Пожизненное с конфискацией !
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22.01.2021 20:13 Ответить
скорее - наградят
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23.01.2021 19:51 Ответить
клоун клоуну глаз не высосет
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22.01.2021 20:14 Ответить
В данном случае не вылижет.

ЗЕ и Дубинеску именно по этому профилю.
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22.01.2021 20:19 Ответить
Шоколадний глаз?
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22.01.2021 20:49 Ответить
натрут трусы перцем и заставят носить
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22.01.2021 20:15 Ответить
Бакашка уже записал дни рождения подсанкционников и строго потребует приглашать его на праздники в рестораны жрать шампусик и омаров,как проделал это с цуркисом.
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22.01.2021 20:17 Ответить
вариантів тільки 3
1. позбавлять членства в пртії;
2. призовуть у армію на місце Журавля
3. щось там буркнуть типу" "а ми не вповноважені займатися такою фігньою в нас тут пожежі, війна і коранавірус"
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22.01.2021 20:17 Ответить
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 3212
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22.01.2021 20:18 Ответить
Пускай только про Медведчука не просит, а то там могут надавать серьезно из его же партии
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22.01.2021 20:19 Ответить
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 9315
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22.01.2021 20:25 Ответить
Шоб агент, да агента ?! Да вы шо такое говорите, как такое возможно ?!.
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22.01.2021 20:19 Ответить
Ніякі!
Гарантія від ЗЕ та ко
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22.01.2021 20:20 Ответить
Гарантии может давать только тот, кто в состоянии их обеспечить. потерпевший вiслюк сам надеется на гарантии.
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23.01.2021 10:19 Ответить
А шо должен сделать сосед Зеленского с агентом Кремля?

Вы еще спросите, что собирается делать Баканов с Зеленским по поводу финансовых сделок с врагом?
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22.01.2021 20:22 Ответить
Обычные.
Языки в жопу засунут и будут делать вид что их это не касается.
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22.01.2021 20:23 Ответить
Санкції введені і проти мудачука. Чому вятрович за нього забув, чи не хоче згадувати партнера?
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22.01.2021 20:23 Ответить
Читайте, проти кого США ввели санкції 11 січня 2021 р. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1232?fbclid=IwAR3Bv1KtbIJgB8w9Bh2YUdmVHPWjzZkig3PXAwMo8Xd9R_fLrmdod8Up3PA
Там Медведчука не має. Тому то до Нелоха.

Доречі, там під санкції попав і бувший прокурор Генпрокуратури https://imgclf.112.ua/original/2020/06/22/427040.jpg?timestamp=1592832967 Кулик , як я розумію маріонетка Бені.
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22.01.2021 20:51 Ответить
Очередной перд в лужу, узкоглазая обезьяна
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22.01.2021 22:12 Ответить
Знайшов у кого запитати...
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22.01.2021 20:23 Ответить
Фуршет, ...банкет, ...клозет,...лазарет.
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22.01.2021 20:24 Ответить
А що буде, якщо проти Баканова США сакції введуть Кому писати?
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22.01.2021 20:26 Ответить
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 4542
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22.01.2021 20:27 Ответить
Пожитево по сукупності.
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22.01.2021 20:51 Ответить
Цікаво, от США санції проти Тупицького не вводили, а зелені його так ********.
Проти Дубинського ввели, а зелені ані пари з вуст. Чому держохорона пускає агентів Росіі Деркача та Дубинського у будівлю Верховної ради. Треба бути послідовними.
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22.01.2021 20:31 Ответить
а еще пусть баканов скажет кто ответит за провал операции смвагнеровцами в минске? а все глаза замыливают пытаясь уходить от этого вопроса. вот сейчас на првестке дня уже нелегальные дома престарелых и дубинский. вы шо думаете украинцы забудут???
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22.01.2021 20:37 Ответить
Они получат еще по одному VIPпаспорту РФ и запасной канал связи с ФСБ РФ.
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22.01.2021 20:37 Ответить
"Какие меры"? Змусять втекти з України, а потім оголосять їх "ворогами "СН" і провокаторами, які "підставили" Зеленського...
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22.01.2021 20:53 Ответить
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 2221
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22.01.2021 20:54 Ответить
Про це також треба спитати Баканова. Вже не знають чим догодити пуйтіну...

21 січня підрядник зрізав білборд з гербом української Контррозвідки, який встановили навпроти посольства РФ напередодні "Дня Росії" у червні 2020 року.

Активісти вирішили перешкодити вивезенню білборда
Про це повідомив у Facebook громадський активіст, лідер "Суспільства майбутнього" Євген Карась.
Білборд з гербом Контрозвідки України встановили навпроти посольства з ініціативи Служби безпеки України напередодні Дня Росії - держсвята РФ, яке відзначають 12 червня.
Київські активісти випадково побачили процес зрізання залізної основи білборду та зібрались перед посольством.

На місці події керівник процесом демонтажу запевнив, що він і встановлював білборд.
Євген Карась, який проводив стрім з місця події зауважив, що кілька місяців назад білборд вже намагались знести, однак тоді процесу перешкодила Муніципальна варта міста Києва.

Як зазначає "https://nv.ua/ukr/kyiv/bilbord-kontrrozvidki-sbu-bilya-posolstva-rf-namagalisya-demontuvati-video-novini-kiyeva-50098434.html?utm_source=set_lang НВ ", вперше комунальники спробували демонтувати білборд 7 липня.
Тоді, блогер, який першим помітив процес демонтажу, Ігор Маріо, попросив комунальників показати дозвіл на роботи. Йому показали документ, де вказано, що Київреклама демонтує 130 незаконних рекламних конструкцій, - у тому числі білборд з орлом, що душить двоголову гадюку, - гербом Контррозвідки, - під посольством РФ.
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22.01.2021 21:04 Ответить
зелелошары, гавкайте на Вятовича, он же порохобот!
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22.01.2021 21:29 Ответить
Вятровича надо лечить он больной на голову и мы рискуем потерять национальное достояние
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22.01.2021 22:16 Ответить
Ну, тебя то, зепилоид, лечить бесполезно
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22.01.2021 23:23 Ответить
...и Медведчука.
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22.01.2021 22:17 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.01.2021 22:32 Ответить
Молодець Вятровіч .
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22.01.2021 23:58 Ответить
Баканова "чичас палитека не интересует(с)". СБУ сейчас сильно занята и работает там где деньги. Таможня, наркотрафик, акты выполненных работ, взятка сельского головы. И это, борется с перегрузом фур по поручению президента. Какие, нах, шпионы и агенты влияния?
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23.01.2021 00:39 Ответить
Выдадут подозрение Вятровичу,какие какие!
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23.01.2021 09:11 Ответить
В'ятрович ти що не знаєш як поступиться ЗЕ СБУ?! Нагородять іменою зброєю за викриття агента США в Україні Пороха.
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23.01.2021 09:29 Ответить
Та ясно які...
В'ятрович просить Баканова роз'яснити, які заходи буде вжито проти "російських агентів" Дубінського і Деркача - Цензор.НЕТ 9628
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23.01.2021 09:58 Ответить
 
 