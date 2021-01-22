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Новости Репрессии в Беларуси
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В Беларуси приговорили к 2 годам колонии 18-летнюю девушку, которая расписала щиты военных во время протестов

В Беларуси приговорили к 2 годам колонии 18-летнюю девушку, которая расписала щиты военных во время протестов

Белорусский суд дал два года колонии участнице митинга, которая разрисовала защитные щиты военнослужащих во время акции протеста в Минске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

18-летнюю Софию Малашевич обвинили в хулиганстве. В обвинении отмечено, что 6 сентября девушка "нанесла вульгарные надписи на заградительных щитах, которые принадлежат войсковой части 63 755 и были выставлены у Дворца независимости". Гособвинитель подчеркнула, что действовала обвиняемая "с исключительным цинизмом, демонстрировала презрение к нравственным ценностям общества", войсковой части был нанесен ущерб на сумму 103 рубля.

Кроме того, Малашевич обвинили в оскорблении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. По версии следствия, в августе она дважды демонстрировала "плакат с оскорбительным надписью, содержащей негативную оценку его деятельности".

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Суд назначил девушке тот срок, о котором просила прокуратура. Защита планирует обжаловать это решение.

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Беларусь (7888) приговор (1211) протест (5857) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+41
Вот же ж твари...
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22.01.2021 20:54
+18
Дівчинка ^думала^, що живе у країні рівних можливостей(
Дитина, вона і є дитина.

Тільки абсолютна тварюка буде паплюжити своїх дітей.

Білоруси так і не зрозуміли де живуть(
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22.01.2021 21:45
+17
Іпанута страна, збав Боже там жити
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22.01.2021 21:07
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Ну, що: бацька! Так, 73%?
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22.01.2021 23:02 Ответить
Я не хочу быть братским народом ни этой Белоруси, ни кацапстану. Украинцы это европейским народ очень близкий к польскому, ну кроме малороского быдла
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23.01.2021 02:22 Ответить
Хоть у Тихановской все хорошо сложилось - была никому не нужной домохозяйкой в Беларуси, а стала в ЕС "политиком" в изгнании.

А розовые пони... Ну судьба у них такая - отскакали свое и на бойню.
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23.01.2021 02:35 Ответить
Вот жеш гандоны китайские штопаные
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23.01.2021 03:01 Ответить
Зато какие дороги в Белоруссии хорошие! Ммммм
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23.01.2021 06:44 Ответить
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