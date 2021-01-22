В Беларуси приговорили к 2 годам колонии 18-летнюю девушку, которая расписала щиты военных во время протестов

Белорусский суд дал два года колонии участнице митинга, которая разрисовала защитные щиты военнослужащих во время акции протеста в Минске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

18-летнюю Софию Малашевич обвинили в хулиганстве. В обвинении отмечено, что 6 сентября девушка "нанесла вульгарные надписи на заградительных щитах, которые принадлежат войсковой части 63 755 и были выставлены у Дворца независимости". Гособвинитель подчеркнула, что действовала обвиняемая "с исключительным цинизмом, демонстрировала презрение к нравственным ценностям общества", войсковой части был нанесен ущерб на сумму 103 рубля.

Кроме того, Малашевич обвинили в оскорблении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. По версии следствия, в августе она дважды демонстрировала "плакат с оскорбительным надписью, содержащей негативную оценку его деятельности".

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Суд назначил девушке тот срок, о котором просила прокуратура. Защита планирует обжаловать это решение.