Задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых объявлено о подозрении, - прокуратура
Четверым задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек объявлено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 УК Украины)
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
"Среди подозреваемых - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен. Указанные четыре человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Чубенко в пятницу вечером.
По его словам, избрание мер пресечения планируется в субботу в Киевском райсуде Харькова.
Чубенко также сообщил, что по данным досудебного следствия, арендатор дома и его жена являются основателями общественной организации, цель которой - "содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов". Месяц пребывания в учреждении в среднем стоил 15 тыс.грн.
Следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются. Правоохранители допрашивают других работников нелегального дома престарелых, где произошел пожар, а также свидетелей. Проверяются различные версии возникновения пожара, в том числе поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, а также короткое замыкание.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.
По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.
В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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https://dumskaya.net/allnews///2021/01/22/ 22 января , 16:40
Отель на Посмитного, где сгорели два постояльца, принадлежит бывшему начальнику УБОПа, который баллотировался в облсовет от «Слуги народа»
Отель Аrcadia Аpartment на Посмитного, 10/12, https://dumskaya.net/news/na-posmitnogo-gorit-dom-foto-135012/ сгоревший 17 января этого года , принадлежит бывшему начальнику облуправления по борьбе с оргпреступностью, депутату облсовета VII созыва от «Відродження» и экс-кандидату в депутаты регионального собрания от «Слуги народа» Евгению Копотиенко.
Об этом сообщается вhttps://zeleniy-list.od.ua/gotel-na-posmitnogo-de-stalas-smertonosna-pozhezha-nalezhit-oblasnomu-deputatu-vid-slugi-narodu/?fbclid=IwAR1L6iZ9gs_VdaU-tY4aUGOa2eXsiX1YYyVgF1SbTtPod5wQstEh1oKlxxk расследовании общественной организации «Зеленый лист».
Согласно данным, взятым из открытых источников, сгоревший отель был построен в 2014 году. Ввести его в эксплуатацию удалось только через суд, так как ГАСК, реагируя на обращение прокуратуры Одесской области, вынужден был отменить регистрацию готовности объекта из-за недостоверных данных, внесенных заказчиком строительства относительно целевого назначения земли.
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Владельцы отеля обратились в суд и благополучно его выиграли. В 2016 году коллегия судей в лице Константина Ефименко, Ярослава Балана и Натальи Бжассо постановила считать приказ об отмене регистрации противоправным. Позже ГАСК благополучно «слил» апелляцию.
Согласно документам, землю под отелем в 2013 году купил экс-начальник управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УМВД Украины в Одесской области, а ныне отельер https://dumskaya.net/tag/evgeniy-nikolaevich-kopotienko/ Евгений Копотиенко .
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Что же до самого здания, то связь «слуги» с ним подтверждается тем фактом, что в сети апартаменты рекламируются как непосредственно ФЛП «Копотиенко Е.М.», так и женой бывшего депутата, владелицей туристического агентства «Феерия-тур» Анной Ковширко.
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Напомним, в результате пожара погибли мужчина и женщина, чьи личности сейчас устанавливают правоохранители. Пострадали семь человек, двое из которых - 47-летний одессит и 21-летний иностранный студент - сейчас находятся в больнице с ожогами и отравлением продуктами горения. Старший из них в тяжелом состоянии, второй - средней тяжести.
11 постояльцев сгоревшего отеля переселили в другую гостиницу.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Следователи https://dumskaya.net/news/politciya-rassmatrivaet-dve-versii-prichin-pozha-135018/ рассматривают две версии случившегося: неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки.