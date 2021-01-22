Задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых объявлено о подозрении, - прокуратура

Четверым задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек объявлено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 УК Украины)

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Среди подозреваемых - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен. Указанные четыре человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Чубенко в пятницу вечером.

По его словам, избрание мер пресечения планируется в субботу в Киевском райсуде Харькова.

Чубенко также сообщил, что по данным досудебного следствия, арендатор дома и его жена являются основателями общественной организации, цель которой - "содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов". Месяц пребывания в учреждении в среднем стоил 15 тыс.грн.

Следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются. Правоохранители допрашивают других работников нелегального дома престарелых, где произошел пожар, а также свидетелей. Проверяются различные версии возникновения пожара, в том числе поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, а также короткое замыкание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкомиссия, созданная для выяснения причин трагедии, приступила к работе на месте пожара в Харькове, - ГСЧС. ФОТО

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.