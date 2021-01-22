Главные новости 22 января: в Кропивницком поймали агента ФСБ, эффективность Sinovac - 50,38%
Агент ФСБ задержан в Кропивницком, в Тернополе подстрелили дробью двух катавшихся на санках детей, у Пентагона - новый глава, - главные новости Украины и мира 22 января 2020 года.
Вокруг Дубинского сжимается кольцо
Попавший под санкции США депутат СН Александр Дубинский заявил, что Monobank предложил ему закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем". Закрывать счет нардеп отказался.
Тем временем депутат "ЕС" Владимир Вятрович отправил на имя главы СБУ Ивана Баканова обращение с просьбой разъяснить, какие спецслужба принимает меры против Деркача и Дубинского, против которых США ввели санкции. Вятрович предлагает СБУ проверить, имеют ли Деркач и Дубинский отношение к российской агентуре, и если это не так, и американцы ошиблись - заявить об этом публично, а если нет - сообщить, какие меры принимаются СБУ для защиты национальных интересов от российских агентов.
Новый глава Пентагона
Военное ведомство США возглавил Ллойд Остин - бывший командующий Центральным командованием вооруженных сил США. Он стал первым афроамериканцем, занявшим эту должность.
Остин называет Россию и Китай угрозой интересам США в космосе и говорит, что деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии.
Агент ФСБ в Кропивницком
Контрразведчики СБУ задержали жителя Кропивницкого, который по заданию ФСБ РФ собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины и о представителях местной власти. Мужчина - руководитель местной ячейки запрещенной компартии. Он во всем признался и получил подозрение в совершении госизмены.
В Тернополе подстрелили детей
11-летний мальчик получил многочисленные ранения, катаясь на санках возле местной школы. Сначала думали, что в ребенка бросили петарду. Но потом врачи извлекли из его ран более 30 дробинок, и стало понятно, что ребенка ранили при стрельбе. Позже выяснилось, что пострадал еще один мальчик: у него из лица извлекли одну дробинку.
Полицейские нашли дома у одного из жителей окрестных домов ружье. Мужчина говорит, что давно им не пользовался. Оружие отправили на экспертизу.
Эффективность вакцины Sinovaс - 50,38%, - окончательные данные
3-я фаза клинических испытаний вакцины Sinovac в Бразилии, Индонезии и Турции показала, что общий показатель ее эффективности - 50,38%, - заявил председатель правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун.
Минздрав продолжает настаивать, что продажа этой вакцины Украине через компанию "Лекхим" была требование производителя. В министерстве утверждают, что Sinovac Biotech уполномочила "Лекхим" представлять ее интересы в течение 5 лет начиная с 25 ноября 2020 года - до 25 ноября 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЕлбойобу у 3 рази більше, за Стєпашку, щоб думало, кого призначає (я розумію, що призначає не ЗЕбіл персонально), але по суті, та для профілактики!
То есть, 11 тыс. человек умерли бы, но не 22,5 тыс. человек, если бы кололи эту вакцину. Половина были бы спасена при применении даже этой низкоэффективной вакцины!
Да, если бы вакцина была с эффективностью 90%, умерло бы 10%, то есть 2,25 тыс. человек. Точность цифр условна и приведена только для понимания ситуации.
Важно: быстрее применяйте любую вакцину! В разумных ценах, конечно.
"На Международной космической станции (МКС) обнаружили еще одну трещину. Как рассказал руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, сейчас космонавты ожидают прибытия на станцию мощного микроскопа. С его помощью будут изучены возможные места образования трещин.
В эфире «России 24» Соловьев рассказал, что пока обнаружена одна трещина, но «под подозрением» находится еще одно место, где есть «какая-то негерметичность».
Напомним, накануне стало известно, что на МКС отключилась одна из систем кондиционирования воздуха СКВ-2 в российском модуле «Звезда». Космонавтам ничего не угрожает, так как на станции есть дублирующая система СКВ-1.
16 января директор отдела по МКС в штаб-квартире NASA Робин Гатенс заявила, что поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» прекратили до февраля до прибытия следующего корабля «Прогресс». Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020 года. Утечка воздуха в российском модуле на станции была зафиксирована в сентябре." ("Русский Еврей", електронна газета).
Коротше кажучи, "накаркав" я... Писав же, що російський сегмент станції починає "срать гайками", і його простіше відстикувать і затопить поряд з "Миром"...
Але кацапи будуть триматься до останнього - "скрєпа" чергова рушиться!!!!...
То, що ти "накаркав", начебто ти можеш щось передбачити у космічній техніці, - ти багато на себе береш, як далекий від цього. Довгими "простынями" ти намаєшся прославити самого себе. Пиши про кулінарію на кулінарних сайтах. Твій тупий гумор про перфоратор у жопі подобається тим, кому ти хочеш сподобатися, як .пошукачу лайків.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1913303-psikholog-zelenskogo-z-serialu-sluga-narodu-obertinska-zaroblyaye-milyoni-na-kovidnikh-zakupivlyakh Психолог Зеленського з серіалу "Слуга народу" Обертинська заробляє мільйони на "ковідних" закупівлях
"весною 2020 року, у розпал пандемії COVID-19, розпочалась стрімка кар'єра Оксани Обертинської, як експерта-вірусолога МОЗ і консультантки Офісу Президента з протидії коронавірусу. Саме у цій якості вона відвідувала обласні ПЛР-лабораторії та медичні установи з інспекціями та консультаціями, завжди окремо https://pl.vgorode.ua/news/sobytyia/a1111790-est-vozmozhnosti-v-poltave-khotjat-sozdat-moshchnuju-virusolohicheskuju-laboratoriju підкреслюючи свою наближеність до Офісу Президента та самого Володимира Зеленського." -вже звична справа: не куми,не товариші армійські.
Але це вже жесть :https://novynarnia.com/2021/01/21/kiryuschenko/ "Чи будемо ми публічно ох***ати і протестувати": у наглядову раду УКФ увійшов російський режисер "Слуги народу" Олексій Кірющенко
Після скандалу,цього громадянина рф не втулили головою держкіно,тепер мудило Ткаченко впер кцпа .ДОКИ ??? Яке відношення має цей росіянин має до української культури ???
3-я фаза клинических испытаний вакцины Sinovac в Бразилии, Индонезии и Турции показала, что https://censor.net/ru/news/3243385/sinovac_biotech_predstavil_rezultaty_ispytaniyi_vaktsiny_coronavac_v_treh_stranah_obschiyi_pokazatel, - заявил председатель правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун.Источник: https://censor.net/ru/n3243561Тогда и цена этой вакцины должна быть 50% от нормальной!