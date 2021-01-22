Главные новости 22 января: в Кропивницком поймали агента ФСБ, эффективность Sinovac - 50,38%

Агент ФСБ задержан в Кропивницком, в Тернополе подстрелили дробью двух катавшихся на санках детей, у Пентагона - новый глава, - главные новости Украины и мира 22 января 2020 года.

Вокруг Дубинского сжимается кольцо

Попавший под санкции США депутат СН Александр Дубинский заявил, что Monobank предложил ему закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем". Закрывать счет нардеп отказался.

Тем временем депутат "ЕС" Владимир Вятрович отправил на имя главы СБУ Ивана Баканова обращение с просьбой разъяснить, какие спецслужба принимает меры против Деркача и Дубинского, против которых США ввели санкции. Вятрович предлагает СБУ проверить, имеют ли Деркач и Дубинский отношение к российской агентуре, и если это не так, и американцы ошиблись - заявить об этом публично, а если нет - сообщить, какие меры принимаются СБУ для защиты национальных интересов от российских агентов.

Новый глава Пентагона

Военное ведомство США возглавил Ллойд Остин - бывший командующий Центральным командованием вооруженных сил США. Он стал первым афроамериканцем, занявшим эту должность.

Остин называет Россию и Китай угрозой интересам США в космосе и говорит, что деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии.

Агент ФСБ в Кропивницком

Контрразведчики СБУ задержали жителя Кропивницкого, который по заданию ФСБ РФ собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины и о представителях местной власти. Мужчина - руководитель местной ячейки запрещенной компартии. Он во всем признался и получил подозрение в совершении госизмены.

В Тернополе подстрелили детей

11-летний мальчик получил многочисленные ранения, катаясь на санках возле местной школы. Сначала думали, что в ребенка бросили петарду. Но потом врачи извлекли из его ран более 30 дробинок, и стало понятно, что ребенка ранили при стрельбе. Позже выяснилось, что пострадал еще один мальчик: у него из лица извлекли одну дробинку.

Полицейские нашли дома у одного из жителей окрестных домов ружье. Мужчина говорит, что давно им не пользовался. Оружие отправили на экспертизу.

Эффективность вакцины Sinovaс - 50,38%, - окончательные данные

3-я фаза клинических испытаний вакцины Sinovac в Бразилии, Индонезии и Турции показала, что общий показатель ее эффективности - 50,38%, - заявил председатель правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун.

Минздрав продолжает настаивать, что продажа этой вакцины Украине через компанию "Лекхим" была требование производителя. В министерстве утверждают, что Sinovac Biotech уполномочила "Лекхим" представлять ее интересы в течение 5 лет начиная с 25 ноября 2020 года - до 25 ноября 2025 года.