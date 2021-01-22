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В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко

В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить

В Парламентской ассамблее Совета Европы не поддержали включение в повестку дня зимней сессии инициированных российской делегацией дебатов о "запрете русского языка в Украине.

Об этом сообщил член делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко по результатам проведение 22 января заседание бюро Ассамблеи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российское предложение отклонено бюро ПАСЕ. Понятно, что это была манипуляция российской стороны ", - сказал Гончаренко.

Депутат отметил, что такими инициативами российская делегация пытается отвлечь внимание "от того ужаса, который имеет место в их стране, когда оппозиционеров сажают за решетку и пытаются отравить".

Гончаренко также добавил, что украинская делегация будет обжаловать в первый день зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге полномочия российских делегатов.

Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января в "гибридном" формате. Делегаты могут быть физически присутствуют в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.

Ранее, глава делегации РФ в ПАСЕ Толстой в своем письме к президенту Ассамблеи инициировал проведение дебатов о "запрете русского языка, а также других языков национальных меньшинств в Украине".

Автор: 

ПАСЕ (1667) русский язык (570) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+54
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9546
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22.01.2021 21:32
+52
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6918
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22.01.2021 21:36
+43
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9986
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22.01.2021 21:42
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Правила форума Совет форумчан
а хто його забороняв ? користуйтесь скільки завгодно в вбиральні !
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22.01.2021 21:31 Ответить
сьогодні був в бердянську, зайшов в крамницю, був здивований україномовними касирами
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22.01.2021 22:06 Ответить
могу похвастаться тем же и в Николаеве
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22.01.2021 22:39 Ответить
а в Глухові досі розмовляють на язику , бо нас депутат А.Деркач !
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23.01.2021 00:07 Ответить
Так у них лише у вбиральні гарно і виходить... Кричать: "Занято!!!"
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23.01.2021 08:19 Ответить
Вилікували таки....

В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2281
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22.01.2021 21:31 Ответить
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22.01.2021 21:39 Ответить
З неї можна скульптуру ліпити. Альоніще нервово палитиме за рогом.
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22.01.2021 21:46 Ответить
Гадаю, Альоніще... зробило б ноги. Цілком самостійно.
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22.01.2021 22:04 Ответить
Та бляха камнєм с нєба як 3,14здануло то зразу чєлюсть на мєсто стала
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22.01.2021 21:47 Ответить
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2821
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22.01.2021 21:47 Ответить
Брат розказував - коли призвали в армію, то потрапив у "учебку". Закінчив. Розіслали по полках. У їх групі - один "масквіч". Приїхали - а в полку "діди" - "масквічі". І він прилаштувався до них "шістьоркою". Півроку над ними "викаблучувався". Особливо їх, українців, "гнобив". Тут "дємбєль". Поїхали "покровителі". В ту ж ніч йому зробили "тьомну". Пролежав тиждень у санчастині. Повернувся в казарму. "Чмирили", як могли... Брату раз у місяць батьки посилку присилали. Сало, ковбаса домашня, мамине печиво, варення. А зверху - журнал "Перець". Хлопці сідають у казармі, "накривають поляну", запрошують співслужбовців інших національностей, їдять, чай п"ють. А "масквіч" стоїть на табуреті, і вголос читає "Перець". Під "дембєль" навчився читать без помилок, майже без акценту...
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23.01.2021 08:31 Ответить
русско-говорящую челюсть подрехтовали?
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22.01.2021 22:40 Ответить
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9546
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22.01.2021 21:32 Ответить
))) кацапам снова поводили пенисом по губам ))
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22.01.2021 21:32 Ответить
***** твоё в бассейне ещё не окочурился?
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22.01.2021 21:47 Ответить
мокшанские дегенераты прекрасно знают что русский язык в Украине никто не запрещал. данный закон только лишь защищает украинский язык и стимулирует его употребление. однако кацапы не были бы кацапами если бы не попытались обговнять своей беспрестанной ложью и этот вопрос
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22.01.2021 21:34 Ответить
таки да,москальные свини везде суют свое рыло
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22.01.2021 22:41 Ответить
Знов кацапська брехня. Нiхто тут не мае гордощiв з того приводу що кацапську не заборонили. Саме росiя стверджуе шо ii тут заборонили. Але це свинособача брехня. А я написав росiйською щоб показати що украiнцi володiють рiзними мовами, i щоб ти, бот, змiг прочитати про що тут йдеться. Я ще можу написати англiйською або ще декiлькома европейськими мовами, али ви крiм мокшанського наречiя бiльше нiчого не розумiете.
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23.01.2021 11:51 Ответить
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7511
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22.01.2021 21:35 Ответить
Так лаврушка маньке после 3й присунул или шо...
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22.01.2021 21:38 Ответить
Страшно
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22.01.2021 21:49 Ответить
Англійську ще мона??
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22.01.2021 21:35 Ответить
Нуна.
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22.01.2021 21:36 Ответить
Нунах??))
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22.01.2021 21:39 Ответить
Міняй репетитора, в тебе якийсь Джамшут з 95 квартала
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22.01.2021 21:46 Ответить
Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему.
Притчи Соломоновы. 26:4
😇
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22.01.2021 21:54 Ответить
Це тебе не стосується.
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22.01.2021 22:09 Ответить
))) https://baneks.site/%D0%B2-%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/?#comments анекдоти категорії В , за часів ВК на їхньому пабліку були залікові ремікси (тут на сайті не всі)

В щель в двери кабинета логопеда заглядывает маленькая испуганная голова.
- Мона?
- Не мона, а нуна!

Оцей ремікс сподобався:

В щель в двери кабинета логопеда заглядывает маленькая испуганная голова.
- Мона?
- АААА ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА!!!
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22.01.2021 21:53 Ответить
Клас!
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22.01.2021 22:11 Ответить
У мене був "слоновий" ремікс (хто бачив "Зелений слонік", зрозуміє).

В щель в двери кабинета Капитана заглядывает здоровая как пельмень голова:

В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5595
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22.01.2021 22:19 Ответить
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6918
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22.01.2021 21:36 Ответить
То о тож чого ж вони так вчепилися мертвою хваткою в Україну (?) Бо без України у них немає просто своєї історії, глибокої древньої цікавою як в Україні (а не історія масковскіх болот) все міфи ж розвенчани, це ж катастрофа для них
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22.01.2021 22:07 Ответить
без України вони татаро-монголи.
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22.01.2021 23:55 Ответить
тартаро - монголи
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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23.01.2021 00:11 Ответить
Україна - це та "скрєпа", яка, наче застібка, тримає в купі всю історію "рассєян"... Як тільки вона остаточно "відстібнеться", з Росії "спадуть штани" і всі побачать її брудну, засрану задницю...
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23.01.2021 08:36 Ответить
Саме так !
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23.01.2021 11:08 Ответить
https://twitter.com/3141222446t Tanya!

Розмова
-Ой, дурний закон нада человеком оставаца. А то спорят то мова чи язьік... я всю жизнь говорила рускім і родсьвенікі у нас в расіі.
- а ваші родичі на росіі розмовляють українською?
- ну нет.
- а чому?У них же родичі в Україні є!.
Всралися і замовкли
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22.01.2021 21:39 Ответить
ruckofobi, gejropeici, foshizdi
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22.01.2021 21:41 Ответить
дозволяємо язик, тільки у гастрономі та якщо по нормальній ціні
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22.01.2021 21:42 Ответить
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9986
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22.01.2021 21:42 Ответить
Во-оо-от... Именно! В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2606
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22.01.2021 21:58 Ответить
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко

Кидок через уй.
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22.01.2021 21:44 Ответить
Интересно, кто был против при голосовании
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22.01.2021 23:39 Ответить
кому русскай ізик?
120 грн за кіло
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22.01.2021 21:44 Ответить
Сьогодні в Сільпо заходив- розкупили(((
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23.01.2021 00:05 Ответить
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3528
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22.01.2021 21:44 Ответить
аргументы и фак ю
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22.01.2021 21:46 Ответить
Гончаренко як завжди добре смалить там кацапів зебілам на зло.
Респект!
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22.01.2021 21:48 Ответить
_Иезуиты (кажется) такое балакали: дайте нам ребёнка на воспитание до 6 (точно не помню) лет, и потом делайте с ним что хотите - он наш! Да... Так о чём я? Ага! Теперь понимаете зачем врагу так важно чтобы украинцы гутарили на руском? А потому, что тогда ваши дети - их!
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22.01.2021 21:53 Ответить
до 5
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22.01.2021 21:58 Ответить
Украинский язык может стать официальным в ЕС, - APnews
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22.01.2021 21:59 Ответить
А руССкий может стать официальным языком общения! За Уралом...
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22.01.2021 22:04 Ответить
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7827
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22.01.2021 22:00 Ответить
ЗачОт!)))
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22.01.2021 22:09 Ответить
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22.01.2021 22:12 Ответить
що бажаєте ???????
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22.01.2021 22:02 Ответить
Они прямо так и сказали,- ?
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22.01.2021 22:06 Ответить
на гілляку
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22.01.2021 22:08 Ответить
27 декабря 2010 год. 10 лет назад за 3 года до оккупации Крыма и начала российско-украинской войны
В России закрыли единственную украинскую библиотеку.
Из библиотеки изъяли жесткие диски компьютеров, а также читательские билеты.
После второго обыска единственная в России Библиотека украинской литературы была опечатана и закрыта.
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22.01.2021 22:19 Ответить
руццкій язік потрібен, потрібен хоча б для того, щоб кричати: Чечня круто!
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22.01.2021 22:25 Ответить
Ще як варіант полонених москалів допитувати 😎
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22.01.2021 23:02 Ответить
Накормили дегенерата Толстого говном
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23.01.2021 02:30 Ответить
Обращаюсь к русско-язычным на их языке.Вам понятно решение ПАСЕ и другого решения не будет.Украина наш дом и в нашем доме наши правила.
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23.01.2021 15:39 Ответить
 
 