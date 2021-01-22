В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко
В Парламентской ассамблее Совета Европы не поддержали включение в повестку дня зимней сессии инициированных российской делегацией дебатов о "запрете русского языка в Украине.
Об этом сообщил член делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко по результатам проведение 22 января заседание бюро Ассамблеи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российское предложение отклонено бюро ПАСЕ. Понятно, что это была манипуляция российской стороны ", - сказал Гончаренко.
Депутат отметил, что такими инициативами российская делегация пытается отвлечь внимание "от того ужаса, который имеет место в их стране, когда оппозиционеров сажают за решетку и пытаются отравить".
Гончаренко также добавил, что украинская делегация будет обжаловать в первый день зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге полномочия российских делегатов.
Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января в "гибридном" формате. Делегаты могут быть физически присутствуют в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.
Ранее, глава делегации РФ в ПАСЕ Толстой в своем письме к президенту Ассамблеи инициировал проведение дебатов о "запрете русского языка, а также других языков национальных меньшинств в Украине".
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Притчи Соломоновы. 26:4
😇
В щель в двери кабинета логопеда заглядывает маленькая испуганная голова.
- Мона?
- Не мона, а нуна!
Оцей ремікс сподобався:
В щель в двери кабинета логопеда заглядывает маленькая испуганная голова.
- Мона?
- АААА ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА!!!
В щель в двери кабинета Капитана заглядывает здоровая как пельмень голова:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
Розмова
-Ой, дурний закон нада человеком оставаца. А то спорят то мова чи язьік... я всю жизнь говорила рускім і родсьвенікі у нас в расіі.
- а ваші родичі на росіі розмовляють українською?
- ну нет.
- а чому?У них же родичі в Україні є!.
Всралися і замовкли
Кидок через уй.
120 грн за кіло
Респект!
В России закрыли единственную украинскую библиотеку.
Из библиотеки изъяли жесткие диски компьютеров, а также читательские билеты.
После второго обыска единственная в России Библиотека украинской литературы была опечатана и закрыта.