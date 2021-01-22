За проживание в сгоревшем в Харькове пансионате родственники пациентов платили от 6 тыс. грн

Внучка одной из погибших во время пожара в нелегальном доме престарелых "Золотое время" в Харькове рассказала, что в пансионате находились смертельно больные и доживающие свой век люди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "Фактам", опубликованном 22 января,



"Мои родители занимаются бизнесом, у нас большой дом. Но не осуждайте нас. Бабушка была беспомощная. С ней было очень трудно. Сначала сиделок нанимали, но они долго не выдерживали. Потом мы повезли бабушку в государственное учреждение. Но там мрак. Старое неотремонтированное здание, плохо кормят, холодно, почти нет мебели", – рассказала женщина.



По ее словам, родители нашли в интернете объявление о пансионате, куда отправили 89-летнюю бабушку.



"Все выглядело очень пристойно. Обещали пятиразовое диетическое питание, прогулки в экологически чистом районе, медицинские процедуры. Даже бабушке показали. Ей понравилось, и она согласилась на переезд", – отметила внучка погибшей.



Месячная стоимость проживания в "Золотом времени" составляла 6 тыс. грн, но семья платила 8 тыс. грн.



"У нас выходило до 8 тыс. и больше в месяц. Там за все отдельные процедуры надо платить. Бабушка уже не ходила, ее нужно было переворачивать. За это деньги платили отдельно медсестрам", – сказала девушка.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.