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За проживание в сгоревшем в Харькове пансионате родственники пациентов платили от 6 тыс. грн

За проживание в сгоревшем в Харькове пансионате родственники пациентов платили от 6 тыс. грн

Внучка одной из погибших во время пожара в нелегальном доме престарелых "Золотое время" в Харькове рассказала, что в пансионате находились смертельно больные и доживающие свой век люди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "Фактам", опубликованном 22 января, 

"Мои родители занимаются бизнесом, у нас большой дом. Но не осуждайте нас. Бабушка была беспомощная. С ней было очень трудно. Сначала сиделок нанимали, но они долго не выдерживали. Потом мы повезли бабушку в государственное учреждение. Но там мрак. Старое неотремонтированное здание, плохо кормят, холодно, почти нет мебели", – рассказала женщина.

По ее словам, родители нашли в интернете объявление о пансионате, куда отправили 89-летнюю бабушку.

"Все выглядело очень пристойно. Обещали пятиразовое диетическое питание, прогулки в экологически чистом районе, медицинские процедуры. Даже бабушке показали. Ей понравилось, и она согласилась на переезд", – отметила внучка погибшей.

Месячная стоимость проживания в "Золотом времени" составляла 6 тыс. грн, но семья платила 8 тыс. грн.

"У нас выходило до 8 тыс. и больше в месяц. Там за все отдельные процедуры надо платить. Бабушка уже не ходила, ее нужно было переворачивать. За это деньги платили отдельно медсестрам", – сказала девушка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых объявлено о подозрении, - прокуратура

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Автор: 

пансионат (10) пожар (5934) Харьков (7459)


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Топ комментарии
+13
Пустые глаза? А какие глаза у человека в 90 лет, который лежачий и ничего не помнит и ходит под себя?
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22.01.2021 22:18
+7
а вы пройдитесь по госпансионатам,там вроде тоже бюджетное финансирование, но с родственников берут не меньше, потому что кругом "голубые воришки" и никуя нет
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22.01.2021 21:51
+7
Языком тилимпать не лежачих переворачивать.
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22.01.2021 22:34
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Интересно, куда эта добрая внучка своих добрых родителей в старости пристроит?
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22.01.2021 21:51 Ответить
За проживание в сгоревшем в Харькове пансионате родственники пациентов платили от 6 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6933
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22.01.2021 21:52 Ответить
не,то уже ее дочка пристраивать будет.
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22.01.2021 21:54 Ответить
грохнет через третьих лиц если будет уверена что пройдёт
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22.01.2021 21:58 Ответить
Возможно в европейское приличное заведение. Если они доживут до таких лет и до такого лежачего состояния.
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23.01.2021 07:30 Ответить
а вы пройдитесь по госпансионатам,там вроде тоже бюджетное финансирование, но с родственников берут не меньше, потому что кругом "голубые воришки" и никуя нет
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22.01.2021 21:51 Ответить
прибыльный бизнес...20 постояльцев,6-8 тыс в месяц.налоги не платятся.только зарплата работающим ,ла аренда дома и комунуслуги.
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22.01.2021 21:52 Ответить
Тебе 8000 хватает на пропитание, коммуналку и тд и тп?
Прикольный ты бизнесмен
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22.01.2021 22:09 Ответить
а тебек 8000 фублей пенсии?хватает?
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22.01.2021 22:10 Ответить
Та что ж ты такое перепуганное.
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22.01.2021 22:11 Ответить
займись своими делами.
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22.01.2021 22:15 Ответить
Возьми лежачих стариков себе домой. Поток обеспечу.
8000 за каждого гарантирую. Богатей.
Что? Берешь?
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22.01.2021 22:18 Ответить
свои проблемы решай сам...а я свои буду сам решать.
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22.01.2021 22:20 Ответить
он зажравшееся имажорное чмо не обращай внимание
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22.01.2021 22:21 Ответить
Добрый человек какие налоги,везде такие учреждения на дотациях.
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23.01.2021 05:41 Ответить
и как4ой смысл тогда работать в тени?шоб дотацию насильно не всунули?
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23.01.2021 09:10 Ответить
Я вже писав раніше, де контролючі органи?
Де органи які дали дозвіл на діяльність?
Де відповідальність міста, пожежних, та інших взяткоБЕРУЧІВ?

В таких установах пожеж від діяльності ТІЛЬКИ володаря НЕ БУВАЄ.
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22.01.2021 21:54 Ответить
Беручі - отримувачі) то так, для зв^язки слів
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22.01.2021 21:55 Ответить
Ты дурак
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22.01.2021 22:10 Ответить
О! Любитель бабушек проявил себя.
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22.01.2021 22:19 Ответить
ТЫ ТОЖЕ благо вещатель
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22.01.2021 22:23 Ответить
Серж,подписываюсь под каждым твоим словом..Если бы это внучко нормально платила сиделкам,а не 2 тыс.,то никто бы не уходил.2 тыс.,это мин пенсия.Унученка же для бабушки и волка приведет,но денег не даст...Бабушке земля пухом,и она сразу попала в рай...
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23.01.2021 08:07 Ответить
пойдите, посмотрите в пустые глаза эти несчастных больных и калек, брошенных в этих домах за деньги, брошенных вами же на произвол судьбы, этих стариков и старушек, которые просто никому не нужны и которые на любого входящего смотрят как на Христа- Спасителя ...
они прекрасно знают, что кто-то решил за их это безрадостное существование- свои материальные вопросы, кто-то личные, кто-то квартирные, а государство -решило государственные
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22.01.2021 22:05 Ответить
Пустые глаза? А какие глаза у человека в 90 лет, который лежачий и ничего не помнит и ходит под себя?
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22.01.2021 22:18 Ответить
какие?
вот доживёшь до 90 и посмотришь...
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22.01.2021 22:25 Ответить
Языком тилимпать не лежачих переворачивать.
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22.01.2021 22:34 Ответить
расскажи это моей покойной бабушке, на сон грядущий
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22.01.2021 22:44 Ответить
Патронажная служба очень важна и развита во всем цивилизованом мире. Но в Украине почему- то мало придают значения. Наверно думают, что до 90 лет никто не доживет?
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22.01.2021 22:55 Ответить
...і ще не кажіть, що про них не відають пожежники з ментами

https://twitter.com/rjabazaba Ряба Жаба https://twitter.com/rjabazaba @rjabazaba https://twitter.com/rjabazaba/status/1352361027967582211 23 ч

А по какому закону, где и зачем нужно регистрировать дом престарелых?
Что за бред - ах, кошмар, работал незаконно ДП, вот и сгорел, ай-ай!
А в частном порядке можно присматривать за стариками?
А сиделки тоже должны где-то регистрироваться?
Этатистское мышление. Дебилы, *****.
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22.01.2021 23:04 Ответить
ну бубочка вже відзначився. державний маштаб. зарабативалєй на старушках ізловілі. і куди їх тепер. в державні богадєльні.
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23.01.2021 00:59 Ответить
Твой теп по бубочке,не маЄ сенс.Ах да,ты же писатель,а не читатель.Так ведь прямо в заголовке написано "комплесный подход",не внимательный ты наш троллик.
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23.01.2021 08:11 Ответить
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23.01.2021 09:09 Ответить
Наследие совка, где не было больных, старых и несчастных. Закрывались глаза на трудные социальные проблемы. Теперь огромное количество украинок едут за рубеж ухаживать за пожилыми и больными людьми. А, в Украине таких людей вроде бы как и нет. Попробуйте сейчас найти опытного и знающего электрика, чтобы решить проблемы с электрикой в доме. Произошла технологическая революция, а у нас как раньше: одна розетка в комнате, при таком огромном числе электрических приборов. А, если вспомнить о самих приборах, различных удлинителей, розеток, которые плавятся и горят - вообще ужас. Так может быть здесь надо искать решение проблемы? Технические нормы, техническое образование, достойная оплата техническим специалистам, а не выдувателям мыльных пузырей.
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23.01.2021 09:40 Ответить
Рекомендую людям, не знающим, что такое досматривать за престарелыми родственниками с нарушениями сознания и я уже опущу физиологические нарушения такие как недержание и тп, ибо это не худшее. НЕ комментируйте того о ЧЁМ представления не имеете
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23.01.2021 15:13 Ответить
 
 