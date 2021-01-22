За проживание в сгоревшем в Харькове пансионате родственники пациентов платили от 6 тыс. грн
Внучка одной из погибших во время пожара в нелегальном доме престарелых "Золотое время" в Харькове рассказала, что в пансионате находились смертельно больные и доживающие свой век люди.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "Фактам", опубликованном 22 января,
"Мои родители занимаются бизнесом, у нас большой дом. Но не осуждайте нас. Бабушка была беспомощная. С ней было очень трудно. Сначала сиделок нанимали, но они долго не выдерживали. Потом мы повезли бабушку в государственное учреждение. Но там мрак. Старое неотремонтированное здание, плохо кормят, холодно, почти нет мебели", – рассказала женщина.
По ее словам, родители нашли в интернете объявление о пансионате, куда отправили 89-летнюю бабушку.
"Все выглядело очень пристойно. Обещали пятиразовое диетическое питание, прогулки в экологически чистом районе, медицинские процедуры. Даже бабушке показали. Ей понравилось, и она согласилась на переезд", – отметила внучка погибшей.
Месячная стоимость проживания в "Золотом времени" составляла 6 тыс. грн, но семья платила 8 тыс. грн.
"У нас выходило до 8 тыс. и больше в месяц. Там за все отдельные процедуры надо платить. Бабушка уже не ходила, ее нужно было переворачивать. За это деньги платили отдельно медсестрам", – сказала девушка.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.
По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.
В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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Прикольный ты бизнесмен
8000 за каждого гарантирую. Богатей.
Что? Берешь?
Де органи які дали дозвіл на діяльність?
Де відповідальність міста, пожежних, та інших взяткоБЕРУЧІВ?
В таких установах пожеж від діяльності ТІЛЬКИ володаря НЕ БУВАЄ.
они прекрасно знают, что кто-то решил за их это безрадостное существование- свои материальные вопросы, кто-то личные, кто-то квартирные, а государство -решило государственные
вот доживёшь до 90 и посмотришь...
https://twitter.com/rjabazaba Ряба Жаба https://twitter.com/rjabazaba @rjabazaba https://twitter.com/rjabazaba/status/1352361027967582211 23 ч
А по какому закону, где и зачем нужно регистрировать дом престарелых?
Что за бред - ах, кошмар, работал незаконно ДП, вот и сгорел, ай-ай!
А в частном порядке можно присматривать за стариками?
А сиделки тоже должны где-то регистрироваться?
Этатистское мышление. Дебилы, *****.