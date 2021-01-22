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Частные дома престарелых в Украине в большей мере находятся в тени, - Лазебная

Частные дома престарелых в Украине в большей мере находятся в тени, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что рынок предоставления социальных услуг по размещению людей пожилого возраста частными институциями в Украине в большей мере находится в тени.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу подтвердить, что рынок предоставления социальных услуг (по размещению людей пожилого возраста. – Ред.) частными институциями в Украине нужен, но в большей мере он в тени. Его необходимо выводить на свет, необходима государственная поддержка и нам нужен в этом вопросе контроль", - отметила Лазебная.

По словам министра, в 2020 году начал работать реестр организаций предоставляющих социальные услуги. В него вносится информация от коммунальных, государственных и частных учреждений.

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По данным Минсоцполитики, на данный момент в данном реестре 91 коммунальное учреждение и 42 частных учреждения. Информацию о частных учреждениях подают государственные администрации.

"14 областных государственных администраций и Киев подали такую информацию, а все остальные – нет. Выходит, что в 10 регионах Украины нет частных учреждений, которые предоставляют такие услуги. Я в это не верю", - добавила министр.

Что касается Харьковской области, то по данным Лазебной, на данный момент проверку проходит 118 таких учреждений (11 пансионатов, 30 хостелов, 20 домов для людей пожилого возраста), тогда как в реестре их лишь три.

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В то же время, министр посетовала, что на сегодняшний день нет действенных механизмов контроля за данной сферой.

Автор: 

пожар (5934) Харьков (7459) шоу Шустера (315) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+1
https://twitter.com/rjabazaba

...і ще не кажіть, що про них не відають пожежники з ментами

https://twitter.com/rjabazaba Ряба Жаба https://twitter.com/rjabazaba @rjabazaba https://twitter.com/rjabazaba/status/1352361027967582211 23 ч

А по какому закону, где и зачем нужно регистрировать дом престарелых?
Что за бред - ах, кошмар, работал незаконно ДП, вот и сгорел, ай-ай!
А в частном порядке можно присматривать за стариками?
А сиделки тоже должны где-то регистрироваться?
Этатистское мышление. Дебилы, *****.
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22.01.2021 23:02
+1
какие нафиг налоги, Зе ? кассовые аппараты, может те ещё и Договор?
у нас в экономике давно диджитализация !
переводишь хозяину на карту деньги за бабушку за месяц и всё, дыши свободно !
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22.01.2021 23:28
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Правила форума Совет форумчан
Лазебная, у вас все в тени и потемках, нигде никакого контроля, все абы как. И вы сами непонятно что.
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22.01.2021 22:02 Ответить
Она лезбиянка?
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22.01.2021 22:07 Ответить
Любима фраза корупціонера Кучми на всі випадки життя - Економіка в тіні.
От і рахуйте на скільки років назад маріонетка Коломойського відкинула Країну.
Приватні будинки для літніх людей в Україні переважно перебувають у тіні, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2060
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22.01.2021 22:41 Ответить
"Тень"..???А это как?Любое более менее крупное предприятие регистрируется в офшоре.От завода до 95 Квартала.От простого обывателя до президента,все или на Кипре,или в каком нибудь трасте,или на островах.И теперь они сами себя выведут из "тени"?
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23.01.2021 07:52 Ответить
https://twitter.com/rjabazaba

...і ще не кажіть, що про них не відають пожежники з ментами

https://twitter.com/rjabazaba Ряба Жаба https://twitter.com/rjabazaba @rjabazaba https://twitter.com/rjabazaba/status/1352361027967582211 23 ч

А по какому закону, где и зачем нужно регистрировать дом престарелых?
Что за бред - ах, кошмар, работал незаконно ДП, вот и сгорел, ай-ай!
А в частном порядке можно присматривать за стариками?
А сиделки тоже должны где-то регистрироваться?
Этатистское мышление. Дебилы, *****.
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22.01.2021 23:02 Ответить
Если Лазебная не в курсе,то в тюрьмах уже есть ВИП камеры,они же платные,для уголовников.Вот зачем "строить" из себя дурочку?Опять украинский велосипед,теперь уже с престарелыми.Эта прибитаяне знак=ет,что делают наши девушки,мамы,тети в Италии,Испании,Франции?Или это секрет,или выражение "выносить горшки из под стариков"это плод кацапской пропаганды?Хотелось бы в свете этой"бури в стакане",увидеть под судом тех,кто подключил свет,канализацию,воду к "не существующему"дому.
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23.01.2021 08:00 Ответить
какие нафиг налоги, Зе ? кассовые аппараты, может те ещё и Договор?
у нас в экономике давно диджитализация !
переводишь хозяину на карту деньги за бабушку за месяц и всё, дыши свободно !
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22.01.2021 23:28 Ответить
Пока пожар не грянет, Лазебная не перекрестится)))
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22.01.2021 23:43 Ответить
Есть социальные службы на местах,областях,столице. Дол..в,содержащихся на наши налоги не счесть и " теневые" дома,как такое возможно? Может делом займетесь?
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23.01.2021 09:04 Ответить
"Частные дома престарелых в Украине в большей мере находятся в тени"

******* таке може бути?
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23.01.2021 12:11 Ответить
И из тени порою возгорается пламя.
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23.01.2021 13:37 Ответить
Да у нас больше половины всего в тени. Не в обиду армянам но практически весь их бизнес в тени в Харькове. Это и множество мелких артелей по пошиву обуви и объекты которые они сдают в аренду не имея ни единой бумажки разрешительной и мелкие "мясокомбинаты",различные "хачапури","хот доги" "шаурма",передвижные "кофейни" и так далее. Разве об этом никто не знает? Конечно же знают.
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23.01.2021 13:57 Ответить
 
 