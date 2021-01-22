Сейчас 478 граждан Украины, лечение которых оплачено государством, ожидают трансплантации органов в Беларуси.

Об этом сообщил директор специализированного государственного учреждения "Украинский центр трансплант-координации" Дмитрий Коваль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда люди смогут получать такую ​​помощь в Украине - это и будет трансплантационная независимость", - заявил Коваль.

Он напомнил, что с 1 января в Украине заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей. "В 2021 году нам удастся выйти на 250 операций в год, и со временем этот показатель будет увеличиваться", - пообещал Коваль.

Согласно планам Минздрава Украины, к концу 2021 планируется провести: 33 трансплантации почки, 3 трансплантации сердца, 3 трансплантации печени, 84 аутологичные и 4 аллогенные трансплантации костного мозга.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины. ФОТОрепортаж

Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав стремится получить трансплантационную независимость Украины в течение трех ближайших лет.