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Новости
2 022 17

478 граждан Украины, лечение которых оплачено государством, ожидают трансплантации органов в Беларуси

478 граждан Украины, лечение которых оплачено государством, ожидают трансплантации органов в Беларуси

Сейчас 478 граждан Украины, лечение которых оплачено государством, ожидают трансплантации органов в Беларуси.

Об этом сообщил директор специализированного государственного учреждения "Украинский центр трансплант-координации" Дмитрий Коваль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда люди смогут получать такую ​​помощь в Украине - это и будет трансплантационная независимость", - заявил Коваль.

Он напомнил, что с 1 января в Украине заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей. "В 2021 году нам удастся выйти на 250 операций в год, и со временем этот показатель будет увеличиваться", - пообещал Коваль.

Согласно планам Минздрава Украины, к концу 2021 планируется провести: 33 трансплантации почки, 3 трансплантации сердца, 3 трансплантации печени, 84 аутологичные и 4 аллогенные трансплантации костного мозга.

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Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав стремится получить трансплантационную независимость Украины в течение трех ближайших лет.

Автор: 

Беларусь (7888) медицина (2518) трансплантация (155) трансплантология (19)


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Топ комментарии
+5
Цось не гаразд у датьскому королівстві!
Коаїна з населенням у 4-5 разів більше не може забепечити умов для трансплантології!
Може корупція?
Чи ЗЕфактор?
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22.01.2021 22:10
+4
Знайшли курва надійного стабільного партнера ...
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22.01.2021 22:16
+3
Диктаторська Білорусь може це робити,а Україна,ні.Те саме в інвестиціях.В Білорусі навіть телевізори Panasonic збирають.Виходить,що диктаторська країна набагато краще підходить.Та й багато чого іншого Білорусь випускає.
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22.01.2021 22:27
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Правила форума Совет форумчан
А чего же наш Зеленский не наладил работу трансплантологов по примеру Беларуси у нас в Украине? Как детей украинских от суррогатных матерей продавать за границу сатанистам то наладили быстро, а как делать пересадку костного мозга онкобольным детям и пересадку органов так нет, тут сложности.
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22.01.2021 22:06 Ответить
Цось не гаразд у датьскому королівстві!
Коаїна з населенням у 4-5 разів більше не може забепечити умов для трансплантології!
Може корупція?
Чи ЗЕфактор?
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22.01.2021 22:10 Ответить
Показати Луці куй та піти далі.
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22.01.2021 22:11 Ответить
Знайшли курва надійного стабільного партнера ...
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22.01.2021 22:16 Ответить
Полезные ископаемые закончатся,Украина будет органами торговать. Не пропадет.
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22.01.2021 22:25 Ответить
Диктаторська Білорусь може це робити,а Україна,ні.Те саме в інвестиціях.В Білорусі навіть телевізори Panasonic збирають.Виходить,що диктаторська країна набагато краще підходить.Та й багато чого іншого Білорусь випускає.
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22.01.2021 22:27 Ответить
Ой, мовчи, бо зараз ліві демократи заклюють. Вже навіть - ультраліві.
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22.01.2021 23:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/126283 На мою думку в Білорусі диктатор і він має піти.Але його не змінити так,як білоруси роблять.І там мають знайтися дуже хороші політики.
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22.01.2021 23:40 Ответить
Вже не знаю, хто з них гірший.
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22.01.2021 23:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/126283 Лукашенко вже просто за трахав.Влада повинна змінюватись.Але ж не на Тіхановську,бо за неї точно краще не стане,а скоріше за все гірше.Маю на увазі економічно.
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22.01.2021 23:52 Ответить
Ничего своего.... Это просто какой то позор.
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22.01.2021 22:38 Ответить
Это не позор,а цифры к размышлению и действиям.Наше общество против изъятия органов для трансплантации.И всемерно осуждают подпольные дома престарелых..В Харькове у этого погорельца,а теперь сидельца аж 6 различных домов для престарелых и наркоманов..И жалоб не было до этого пожара.И ковида -тоже!!!
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22.01.2021 23:19 Ответить
У цигана з медициною не такий пісєц як у нас. Навіть німці їдуть зуби робити в Білорусь. Зрозуміло, що це через те, що вони жмоти, але ж таки роблять, бо обладнання, матеріали та лікарі відповідають їх вимогам.
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23.01.2021 00:13 Ответить
А чего не в Венесуэле или в КНДР?
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23.01.2021 02:32 Ответить
Странно, у "диктатора" медицина позволяет это делать а в нашей "демократической"( феодальной) стране нет? Как же так произошло,"диктатор " заботится о своих гражданах( ну то есть наши базовые потребности еда,жилище,медицина,образование) а "демократическое" правительство привело к лечению по планшету и скорой по телефону? Дисонанс?
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23.01.2021 09:00 Ответить
 
 