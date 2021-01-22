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Накопительная пенсионная система будет работать для всех украинцев младше 50 лет параллельно с солидарной, - Лазебная

Накопительная пенсионная система будет работать для всех украинцев младше 50 лет параллельно с солидарной, - Лазебная

Если закон о накопительной пенсионной системе удастся принять в 2021 году, то с 1 января 2023 года все украинцы младше 50 лет начнут накапливать пенсионные отчисления на своих индивидуальных счетах.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Это будет солидарная система и будет накопительная система. Они должны дополнять (друг друга. - Ред.)", - подчеркнула Лазебная.

Для украинцев младше 50 лет участие в накопительной пенсионной системе будет обязательным, добавила министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: На финансирование накопительных пенсий частично направят единый соцвзнос и налог на доходы физлиц, - председатель комитета ВР Третьякова

"Добровольно могут выбирать люди после 50 лет. Потому что от 50 до 60 - это небольшое время для того, чтобы накопить себе достаточный уровень тех средств, которые тебе помогут сбалансировать свою солидарную пенсию. Поэтому мы после 50 лет хотим позволить людям принимать добровольное участие. Почему? Потому что если это большая зарплата - это одна ситуация. Когда зарплата там, например, средняя - мы уже посчитали, ну, может, лучше было бы отказаться от участия в накопительной", - сказала она.

Также на Цензор.НЕТ: Размер пенсии 77% украинских пенсионеров не превышает 4 тыс. грн, больше 10 тыс. грн получают 3%, - ПФУ. ИНФОГРАФИКА

Накапливать деньги на индивидуальных счетах работающие граждане смогут в частных пенсионных фондах. Международных игроков на рынок не пустят.

"Мы предлагали, что человек сам выбирает авторизованный негосударственный пенсионный фонд, то есть, тот, который будет выбран гарантированно, что соответствует всем требованиям и стандартам. Только украинские. Только украинский бизнес, негосударственные пенсионные фонды украинского рынка", - отметила министр.

Автор: 

пенсионеры (837) пенсия (2159) шоу Шустера (315) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+15
А я бы нынешней власти пустой консервной банки не доверил бы, не говоря про свои сбережения.
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22.01.2021 22:25
+13
улыбнуло
Накопичувальна пенсійна система працюватиме для всіх українців віком до 50 років паралельно із солідарною, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2132
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22.01.2021 22:43
+11
Ключевой фактор:"международних игроков на ринок не пустят". Ребята ви о*уели?! Я готов открить накопительний счет в немецком или американском банке, но не в вашей шарашкиной конторе!
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22.01.2021 22:59
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геноцид
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22.01.2021 22:19 Ответить
Эта Лазебная объяснит инвалиду как ему жить на пенсию ниже 1900 грн? Эта тварь может объяснить почему пенсия минимальная 1780 грн, а минимальная зарплата 6000грн и цены идут за зарплатами, а не пенсиями. Эта Лазебная объяснит почему пенсионерам до 65 лет не повышают пенсии? Они не люди? А те кто пошли на пенсии по выслуге лет вообще скоро будут получать все минимальную пенсию.Тварь ходячая, вместе с Кабмином и Зеленским.
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22.01.2021 23:12 Ответить
Так, мінімальна пенсія і мінімальна зарплата шокують різницею. Незрозуміла різниця. Людина у трудовому віці може покрутитись, тоді коли пенціонери вже не можуть, а потреби більші від відданого під час праці на пенсію стаж - більші.
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22.01.2021 23:18 Ответить
почему вас шокирует, что с минимальной зарплаты 22% отчислений в ПФ никак не могут дать минимальную пенсию нормального уровня? а у нас между прочим на 10 млн работающих 11 млн пенсионеров, и огромная куча сидящих на минималке
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23.01.2021 00:34 Ответить
Если включить калькулятор, то получается, что для того чтобы пенсионер получал более-менее достойную пенсию, необходимы отчисления в ПФУ около 50%. Но какой же рабовладелец (работодатель украинский) увеличит тебе в полтора раза зарплату, чтобы ты треть этой заплаты перечислил в пенсионный фонд. Более того, правительство Яценюка уменьшило отчисления с 42% до 22%, объясняя такой шаг тем, зарплата является непосильным налоговым бременем для бизнеса . Пенсионный фонд Украины мгновенно стал дефицитный, Яценюк - миллиардером.
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23.01.2021 13:12 Ответить
Какой же рабовладелец? А власть для чего? Чтобы членом на рояле играть и проституток в Раде заказывать? В Швеции огромные зарплаты и 60% налога. И ничего , прекрасно живут и рабовладельцы платят.
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23.01.2021 19:45 Ответить
В економіці є термін - роботодавець. В українських реаліях це - рабовласник. Визначення поняття раб у посиланні - https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F564x%2F3a%2Fb4%2F8b%2F3ab48b2df46027fef15ebfc138c12804.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ru%2Fpin%2F636414991086892563%2F&tbnid=YxMfnFpJjvmpPM&vet=12ahUKEwiO7KLs27TuAhUU76QKHbaqBrYQMyhAegQIARBG..i&docid=MbjyCFmPCsSR-M&w=505&h=600&itg=1&q=%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B&ved=2ahUKEwiO7KLs27TuAhUU76QKHbaqBrYQMyhAegQIARBG
У Швеції, і не тільки у Швеції, діють закони «Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб». Суть таких законів наступна:
якщо у тебе річний дохід не вище середнього по країні, то твій податок на дохід -лічені проценти (ну, скажімо, 5%, а може і 0%);
якщо у тебе річний дохід становить 10 середніх по країні, то це , скажімо, 40%;
якщо у тебе річний дохід становить 100 середніх по країні, то це , скажімо, 55% від твого сукупного доходу. І далі по наростаючій до досягнення граничного рівня, який у Швеції 60%.
Звертаю увагу - це оподаткування доходів фізичних осіб, а не бізнесу.
Тепер у мене до Вас запитання: наші українські (міліонери) депутати ВРУ приймуть такий закон?
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24.01.2021 16:45 Ответить
А кто отвечает что куча сидит на минималке? Кто отвечает за карантин сегодня? Незаконній причем. Кто отвечает за рабочие места, за установление минимальной зарплаты? Почему олинархи выводят из Украины ежегодно миллиарды и не вкладывют деньги в развитие производства и на зарплаты? Кто должен у них это требовать? Что делает власть вообще? И о каких 22% в пенсионный фонд вы говорите? 19,5 % общий налог с любой зарплаты и не больше.
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23.01.2021 19:43 Ответить
Почнемо з Вашого запитання: «И о каких 22% в пенсионный фонд вы говорите?». Так ось! Бухгалтер Вашого роботодавця їде у банк за Вашою зарплатою і везе з собою три платіжки на 122 тисячі гривень:
Першою він переводить з рахунку фірми до пенсійного фонду 22 тисячі гривень (22% від загальної суми нарахованої зарплати - 100 тисяч);
Другою платіжкою він з суми 100 тисяч гривень, що залишилась після переводу до пенсійного фонду, переводить 19,5 тисяч (19,5%) гривень до бюджету;
Без цих двох платіжок бухгалтеру не дозволять чисту зарплату - 80,5 тисячі гривень розкидати по банківським карткам.
Якщо ви думаєте, що це все, то загляньте до чеку, який ви щойно принесли з магазину. Відніміть від 80,5 тисяч гривень 16,1 тисяч гривень (20% ПДВ: 89,5 х 20% = 16,1 тисяч гривень).
Як роботодавцю зменшити витрати на вашу зарплату? Перевести вас не мінімалку. Принаймі, зекономить на пенсійному фонді. На усі ваші запитання відповідь одна: бачили очі, що купували
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24.01.2021 17:31 Ответить
Я не знаю ничего про бухгалтера и его манипуляций, я только знаю размер своей зарплаты и размер налогов с нее и налоги у меня не превышают 19,5 % от зарплаты.
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24.01.2021 18:49 Ответить
Бухгалтер просто виконує ЗАКОН і Інструкцію, а ви чомусь вважаєте це маніпуляцією. Зайдіть на сайт пенсійного фонду України і подивіться скільки коштів уже перераховано на Ваш ОСОБИСТИЙ пенсійний рахунок. Можно і особисто взяти таку довідку роздруковану у Вашому відділенні ПФ.
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24.01.2021 20:25 Ответить
Такої різниці ще ніколи в Україні не було. Це при зеленій гнилі таке з,явилося.
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23.01.2021 19:39 Ответить
Да ні шановна. Наслідки пенсійної реХформи - це заслуга "сивочолого гетьмана". Це при ньому мінімальний страховий стаж підняли з 15 років до 35 років (!!!) і при цьому, для розрахунку пенсій почали використовувати коефіцієнт нарахування 1%, замість 1.35%, який був до того. Тобто, на 20 років стали більше працювати, а пенсію отримувати меншу. Ледве не забув: для СБУ , поліції, прокурорів і тд. і тп. залишили нарахування - 80 % (!!!) від їхньої заробітної плати + пенсійний вік не збільшили. ТАК ЩО ДЯКУЙТЕ ЗА ЦЕ - ПЕТРУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ !!!
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09.02.2021 15:25 Ответить
А чого мені дякувати Петру? Я за нього не голосувала, тому такий сарказм нідочого. Я не голосую за олігархів, всі вони однакові. Тому ви не за адресою.
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13.02.2021 16:53 Ответить
Мабуть тому, що працюючи за мінімальну зарплатню не готові утримувати стільки пенсіонерів
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23.01.2021 12:22 Ответить
А їх будуть готові утримувати на пенсії? І при чому тут мінімальна зарплатня до утримання? Є ще і максимальна, є ще і мільйонні зарплатні чиновників. Я написала про мінімальну, тому що раніше ніколи такого розриву не було між мінімальною пенсією і зарплатою.
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23.01.2021 19:38 Ответить
Максимальна база для нарахування ЄСВ:з січня по листопад - 90 000 грн, у грудні - 97 500 грн. Так що з мільйонних зарплат чиновників Пенсійному фонду нічого не перепадає.
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24.01.2021 17:42 Ответить
"Только украинские. Только украинский бизнес, негосударственные пенсионные фонды украинского рынка". почему только украинский бизнес? негосударственные пенсионные фонды это фонды которые будут созданы Ахметкой,Беней и прочими уродами грабящими страну десятилетиями. попробуй работнику их предприятий положи бабки в пенсионный фонд не его хозяина. будет так же как с ваучерами,акциями-не согласен,на выход.Источник: https://censor.net/ru/n3243569
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23.01.2021 00:33 Ответить
Накопительная пенсионная система будет работать для всех украинцев младше 50 лет параллельно с солидарной, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1918
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22.01.2021 22:21 Ответить
"Главный новый бич страны - это высокомотивированные низкоквалифицированные люди" конец цитаты. Насчет высокой мотивации - согласен, насчет низкой квалификации - НЕТ. Грабят нас професионально.
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23.01.2021 12:55 Ответить
Тільки українські АВАКЯНИ - ніхто інший, не може
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22.01.2021 22:22 Ответить
а че в зарубеж низя ?
Этож кагбэ мои бабки куда хочу туда ложу.
жабы зеленые, дорвутся потом ищи свищи
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22.01.2021 22:22 Ответить
Щоби легше запускати волохату лапу.
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22.01.2021 22:26 Ответить
О реформе стажа тоже так говорили, на уровне законопроекта (что будет касаться только для людей моложе какого-то там возраста), а в итоге приняли для всех. И в результате очень многие, фактически, оказались в ловушке закона "задним числом", когда уже не могут за оставшееся до 60 лет время заработать необходимый страховой стаж.
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22.01.2021 22:23 Ответить
Стаж можно купить
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23.01.2021 12:21 Ответить
"Стаж можно купить" - конец цитаты. АГА! Интересно на кого это рассчитано? Сначала отдай бабки, которые, может быть, тебе вернут в виде пенсии. Если к тому времени ещё не повысят возраст выхода на пенсию. А не проще ли дать человеку раньше выйти на пенсию, пусть хоть и с уменьшенной пенсией. И справедливо: не доплатил - не дополучил.
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23.01.2021 13:23 Ответить
Все станет на свои места если в заголовке заменить "будет" на "не будет"
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22.01.2021 22:24 Ответить
НЕ БУДЕТ!!! Даже обсуждать нечего! Нет экономически обоснованной альтернативы солидарной страховой пенсионной системе.
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23.01.2021 13:47 Ответить
А я бы нынешней власти пустой консервной банки не доверил бы, не говоря про свои сбережения.
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22.01.2021 22:25 Ответить
концисионнері попилят наше бабло сейчас, а пенсионные фонды допилят оствшееся в будущем!)))
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22.01.2021 22:25 Ответить
Очередная афера с наперстами )))))))
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22.01.2021 22:26 Ответить
Не мытьем так катанием..
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22.01.2021 22:27 Ответить
Чергове "нєсітє, люді, ваші збєрєженія в наші довєрітєльниє трасти!"...
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22.01.2021 22:59 Ответить
улыбнуло
Накопичувальна пенсійна система працюватиме для всіх українців віком до 50 років паралельно із солідарною, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2132
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22.01.2021 22:43 Ответить
Классика русского мира - жопа, яйца, хрен!
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22.01.2021 23:20 Ответить
Очередная афера от зеленых соплей! Какие гарантии, что накопления не обесценятся или их банально не отдадут?? Как это уже проделали и с нами, и с нашими родителями!!!
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22.01.2021 22:44 Ответить
Это как в энергетике закон про рынок, принятый в турборежиме?
Пистец котятам (пенсионерам до 50ти)!
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22.01.2021 22:44 Ответить
Свобода слова,це найпатріотичніша програма,яке йде на найпатріотичнішому каналі.
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22.01.2021 22:52 Ответить
Накапливать деньги на индивидуальных счетах работающие граждане смогут в частных пенсионных фондах. Международных игроков на рынок не пустят.Источник: https://censor.net/ru/n3243569

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22.01.2021 22:53 Ответить
Щось словосполучення "приватні фонди" викликає одразу відразу, згадуючи про 90-ті роки та розуміючи, що нічого в країні не змінилося на краще...
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22.01.2021 22:54 Ответить
Ключевой фактор:"международних игроков на ринок не пустят". Ребята ви о*уели?! Я готов открить накопительний счет в немецком или американском банке, но не в вашей шарашкиной конторе!
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22.01.2021 22:59 Ответить
У меня счет в штатах, он прет как сумашедший 2 знака % в долларах берешь sp500 и забываешь, нет, млять, сейчас отдам какомуто кугуту типо тигипке или бене чтобы 9% в гривнях росло. Уроды рулят в стране необразованых дебилов которвм похер на их налоги.
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22.01.2021 23:29 Ответить
Лазебная-это вам жеж не Богуцкая. Дело говорит!
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22.01.2021 23:07 Ответить
Дааа. За этим законом стоят мощные лоббисты частники. Собирать со всех работающих в Украине деньги в частные фонды! Это детская мечта Остапа Бендера. За такие деньги можно содержать не одного министра! Можна хоть весь кабмин обилетить!
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22.01.2021 23:16 Ответить
В раше тоже копили, пока не послали накопителей.С такими проектами, нашим правителям осталось недолго.
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22.01.2021 23:20 Ответить
Отдайте врзможнрсть управлять инвест-счетом, назрен мне местный врнючий частный фонд если весь мир висит на sp500 с 9% а в 2020 17% годовых в долларах! Под 1-2 ляма гривен налогов вклбчая отчисления конторы за 10 просирается дегенератами из убыточного ПФ.
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22.01.2021 23:25 Ответить
Международных игроков на рынок не пустят. Дальше можно не читать)))))Бо международные игроки в отличии от отечественных, могут и не кинуть на бабло)))
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22.01.2021 23:39 Ответить
* Профсоюз пролетариев умственного труда!
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22.01.2021 23:52 Ответить
Обязательно должна быть возможможность отказаться от этой "негосударственной накопительной"
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23.01.2021 00:26 Ответить
Не завадило б ще й від теперішніх тарифів відмовитись! ЯК? Хіба що дострокові вибори. Але ж хохли знову проголосують за гречку.
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23.01.2021 19:45 Ответить
это типо мы л0хи собираем им на пенсию...
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23.01.2021 01:52 Ответить
После отказа от солидарной и вводе накопительной системы пенсии в Чили стали меньше.
Видимо ЗЕбилы прознали об этом и решили сократить расходы.
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23.01.2021 07:03 Ответить
Нехорошая девочка а вы меня спросили? Сбрасывание свои обязательства? Обязательно начну компанию что дать вам и вам подобным под зад коленом!
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23.01.2021 07:30 Ответить
С таким успехом лучше нести деньги в свой 3х литровый банк.
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23.01.2021 08:31 Ответить
Угу, щаз, разбежался. Этим бездарям и шулерам ни копейки не доверю.
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23.01.2021 08:41 Ответить
Ага! А хто тебя спрашивать будет? В СуперПуперТурбоРежиме зеленские мартышки примут соответствующий закон и будут с тебя взымать сначала по 1%, а потом войдут во вкус, по 2%, по 3%, ну, а потом по 101%, а потом ещё примут и закон о штрафах.
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23.01.2021 19:35 Ответить
********
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23.01.2021 20:36 Ответить
Раньше говорили что моложе 35, потом моложе 40.. А теперь уже моложе 50. Посчитали что так будет удобнее обобрать большее количество сограждан. Поэтому что это второе "пенсионное обеспечение" в условиях Украины, это просто новый налог, добровольно - принудительное изъятие денег, пирамида. ( к времени ее " получения" денег не будет их съест инфляция, очередной кризис и просто разворуют различные фонды, надежда только на то его смогут получить ( как в пирамиде) только первые получатели а потом УСЕ !!! не путать со "все")
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23.01.2021 10:47 Ответить
Тобто, люди мають ОБОВ'ЯЗКОВО платити гроші в якісь ПРИВАТНІ фонди?..

А ви собі гілляку вже підібрали?..
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23.01.2021 12:18 Ответить
В свете того, что гривна с 1996 года обесценилась больше чем в 15 раз, рассказы про накопительную пенсию ничего хорошего не предусматривают. Так можно за 20-30 лет накопить на пачку мороженого (если накопители не смоются с деньгами)
1996 год. Курс 1,76. Вот представьте, что тогда ввели накопительные пенсии. Люди вложили 1000 гривен - 568 долларов, а через 24 года получили ту же 1000 - но только 35 долларов. Так и это еще не все. Сам доллар за это время по отношению к золоту обесценился в 4-5 раз
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23.01.2021 12:24 Ответить
Хіба що в "золотому" еквіваленті під гарантії держави з правом успадкування, в іншому разі - НАЙУХ.
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23.01.2021 12:25 Ответить
"Накапливать деньги на индивидуальных счетах работающие граждане смогут в частных пенсионных фондах. Международных игроков на рынок не пустят."

Ура, таварищи!
Пабеда!
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23.01.2021 12:50 Ответить
не слушайте вы эту зелёную дуру Лабезную!! Спросите россиян где ихняя накопительная пенсия!! Правильно!! Съели Крым и Донбасс!! А точнее пенсию россиян профукал, проел и просрал, Путин и госдума!! А у нас профукают её всякие там зеленские с разумковыми , порошенко и гройсманами, . януковичи с Азаровыми, кравчуки и другие президенты -ворюги!!! Лучшее сохранение пенсии , это подушка или матрац или банка или зарубежные банки!
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23.01.2021 13:27 Ответить
"Накапливать деньги на индивидуальных счетах работающие граждане смогут в частных пенсионных фондах.."?
Дальше эту дуру можно не слушать
Источник: https://censor.net/ru/n3243569
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23.01.2021 13:34 Ответить
 
 