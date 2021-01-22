Накопительная пенсионная система будет работать для всех украинцев младше 50 лет параллельно с солидарной, - Лазебная

Если закон о накопительной пенсионной системе удастся принять в 2021 году, то с 1 января 2023 года все украинцы младше 50 лет начнут накапливать пенсионные отчисления на своих индивидуальных счетах.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Это будет солидарная система и будет накопительная система. Они должны дополнять (друг друга. - Ред.)", - подчеркнула Лазебная.

Для украинцев младше 50 лет участие в накопительной пенсионной системе будет обязательным, добавила министр.

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"Добровольно могут выбирать люди после 50 лет. Потому что от 50 до 60 - это небольшое время для того, чтобы накопить себе достаточный уровень тех средств, которые тебе помогут сбалансировать свою солидарную пенсию. Поэтому мы после 50 лет хотим позволить людям принимать добровольное участие. Почему? Потому что если это большая зарплата - это одна ситуация. Когда зарплата там, например, средняя - мы уже посчитали, ну, может, лучше было бы отказаться от участия в накопительной", - сказала она.

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Накапливать деньги на индивидуальных счетах работающие граждане смогут в частных пенсионных фондах. Международных игроков на рынок не пустят.

"Мы предлагали, что человек сам выбирает авторизованный негосударственный пенсионный фонд, то есть, тот, который будет выбран гарантированно, что соответствует всем требованиям и стандартам. Только украинские. Только украинский бизнес, негосударственные пенсионные фонды украинского рынка", - отметила министр.