Накопительная пенсионная система будет работать для всех украинцев младше 50 лет параллельно с солидарной, - Лазебная
Если закон о накопительной пенсионной системе удастся принять в 2021 году, то с 1 января 2023 года все украинцы младше 50 лет начнут накапливать пенсионные отчисления на своих индивидуальных счетах.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.
"Это будет солидарная система и будет накопительная система. Они должны дополнять (друг друга. - Ред.)", - подчеркнула Лазебная.
Для украинцев младше 50 лет участие в накопительной пенсионной системе будет обязательным, добавила министр.
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"Добровольно могут выбирать люди после 50 лет. Потому что от 50 до 60 - это небольшое время для того, чтобы накопить себе достаточный уровень тех средств, которые тебе помогут сбалансировать свою солидарную пенсию. Поэтому мы после 50 лет хотим позволить людям принимать добровольное участие. Почему? Потому что если это большая зарплата - это одна ситуация. Когда зарплата там, например, средняя - мы уже посчитали, ну, может, лучше было бы отказаться от участия в накопительной", - сказала она.
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Накапливать деньги на индивидуальных счетах работающие граждане смогут в частных пенсионных фондах. Международных игроков на рынок не пустят.
"Мы предлагали, что человек сам выбирает авторизованный негосударственный пенсионный фонд, то есть, тот, который будет выбран гарантированно, что соответствует всем требованиям и стандартам. Только украинские. Только украинский бизнес, негосударственные пенсионные фонды украинского рынка", - отметила министр.
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У Швеції, і не тільки у Швеції, діють закони «Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб». Суть таких законів наступна:
якщо у тебе річний дохід не вище середнього по країні, то твій податок на дохід -лічені проценти (ну, скажімо, 5%, а може і 0%);
якщо у тебе річний дохід становить 10 середніх по країні, то це , скажімо, 40%;
якщо у тебе річний дохід становить 100 середніх по країні, то це , скажімо, 55% від твого сукупного доходу. І далі по наростаючій до досягнення граничного рівня, який у Швеції 60%.
Звертаю увагу - це оподаткування доходів фізичних осіб, а не бізнесу.
Тепер у мене до Вас запитання: наші українські (міліонери) депутати ВРУ приймуть такий закон?
Першою він переводить з рахунку фірми до пенсійного фонду 22 тисячі гривень (22% від загальної суми нарахованої зарплати - 100 тисяч);
Другою платіжкою він з суми 100 тисяч гривень, що залишилась після переводу до пенсійного фонду, переводить 19,5 тисяч (19,5%) гривень до бюджету;
Без цих двох платіжок бухгалтеру не дозволять чисту зарплату - 80,5 тисячі гривень розкидати по банківським карткам.
Якщо ви думаєте, що це все, то загляньте до чеку, який ви щойно принесли з магазину. Відніміть від 80,5 тисяч гривень 16,1 тисяч гривень (20% ПДВ: 89,5 х 20% = 16,1 тисяч гривень).
Як роботодавцю зменшити витрати на вашу зарплату? Перевести вас не мінімалку. Принаймі, зекономить на пенсійному фонді. На усі ваші запитання відповідь одна: бачили очі, що купували
Этож кагбэ мои бабки куда хочу туда ложу.
жабы зеленые, дорвутся потом ищи свищи
Пистец котятам (пенсионерам до 50ти)!
Видимо ЗЕбилы прознали об этом и решили сократить расходы.
А ви собі гілляку вже підібрали?..
1996 год. Курс 1,76. Вот представьте, что тогда ввели накопительные пенсии. Люди вложили 1000 гривен - 568 долларов, а через 24 года получили ту же 1000 - но только 35 долларов. Так и это еще не все. Сам доллар за это время по отношению к золоту обесценился в 4-5 раз
Ура, таварищи!
Пабеда!
Дальше эту дуру можно не слушать
Источник: https://censor.net/ru/n3243569