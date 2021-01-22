Заявление России о намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать свою агрессию, - МИД
Министерство иностранных дел Украины считает заявление РФ о якобы намерении украинской стороны "отойти от выполнения Минских договоренностей" очередной неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Кремля.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В отличие от Российской Федерации, Украина последовательно работает над выполнением Минских договоренностей, а не над их разрушением, прилагает усилия для мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С нашей стороны сделаны все возможные шаги для выполнения решений прошлого саммита лидеров "Нормандского формата" в Париже как на безопасностном, так и на гуманитарном и политическом треках", - сказал Николенко.
Дипломат отметил, что в то же время украинские предложения и инициативы, в том числе и на уровне Трехсторонней контактной группы, блокируются Россией. Совершенно очевидно, что политико-дипломатическое урегулирование нынче не в планах Кремля, подчеркнул спикер.
"Украина не видит никаких признаков того, что Россия приняла решение окончательно прекратить конфликт и вывести свои вооруженные силы, наемников и другие незаконные вооруженные формирования из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Зато, Россия продолжает политику затягивания мирного процесса под разными предлогами, разжигая насилие на Донбассе, направляя военные конвои и персонал через неконтролируемый участок государственной границы", - указал Николенко.
Спикер МИД добавил, что Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата" и ТКГ.
"Требуем от российской стороны прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить Минские договоренности. Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата" и ТКГ", - сказал он.
Ранее в МИД РФ заявили, что подключение США к "Нормандскому формату нужно Украине, чтобы отойти от выполнения Минских договоренностей.
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перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта
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Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
Последние 300 лет, начиная с Петра, все тотально сдирается в подражании иноземцам, при этом их хают как могут. Народ безмолвствует, верхи пьют кофий, шпрехают, парле ву франсе, золото, суд, Сибирь, конец династии. Потом красные цари Made in Deutschland. Конец известен.
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