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Новости Коронавирус и карантин
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Глобальный механизм распределения вакцин от коронавируса СОVAX начнет работу уже в феврале, - ВОЗ

Глобальный механизм распределения вакцин от коронавируса СОVAX начнет работу уже в феврале, - ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм по распределению вакцин от коронавируса COVAX может запуститься уже в феврале.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

"Сегодня я рад сообщить, что COVAX подписала соглашение с Pfizer/BioNTech на получение до 40 миллионов доз вакцины", - заявил Гебрейесус.

При этом он отметил, что в первом квартале 2021 года ожидается поставка еще около 150 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca.

"В совокупности эти объявления означают, что COVAX может начать поставки вакцин в феврале, при условии, что мы сможем завершить соглашение о поставке вакцины Pfizer, а также включить в список использования в чрезвычайных ситуациях вакцины AstraZeneca", - добавил директор ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ: Мы должны за 100 дней сделать COVID-прививки всем группам риска

Автор: 

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но не мы
https://antikor.com.ua/articles/433640-ukraina_ne_obrashchalasj_s_prosjboj_zaregistrirovatj_vaktsinu_pfizer_i_biontech__goncharenko Украина не обращалась с просьбой зарегистрировать вакцину Pfizer и BioNTech
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22.01.2021 23:01 Ответить
Гоминид, страницы истории перелистай. Дело Эйхмана ничему тебя не научило. А может ты о нём просто не знаешь.
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22.01.2021 23:32 Ответить
пугало
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22.01.2021 23:57 Ответить
І всі країни світу куплятимуть вакцини через "прокдадки"?
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23.01.2021 00:19 Ответить
Дурники, ви з не тією країною зв'язалися, в нас нема такого рівня довіри до влади, в нас народ кожні декілька років стрибає в крайнощі, плюючись на свій же вибір, шоб через нашу владу ще вакцину масово впровадити або залякати, як інші країни.
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23.01.2021 00:59 Ответить
Глобальний механізм розподілу вакцин проти коронавірусу СОVAX почне роботу вже в лютому, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 343
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23.01.2021 08:15 Ответить
 
 