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КНДР несет миру серьезную угрозу. Мы создадим новую стратегию сдерживания Пхеньяна, - администрация Байдена

КНДР несет миру серьезную угрозу. Мы создадим новую стратегию сдерживания Пхеньяна, - администрация Байдена

Администрация нового президента США Джо Байдена планирует разработать новую стратегию в отношении Северной Кореи (КНДР). Вашингтон планирует проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, взгляды Байдена заключаются в том, что ядерная или ракетная деятельность КНДР несет серьезную угрозу международному миру и безопасности.

"У нас, конечно же, все еще есть ключевая заинтересованность в сдерживании Северной Кореи, как и, конечно, в Японии... Мы примем новую стратегию, чтобы обеспечить безопасность американского народа и союзников", - сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США продолжат тесно сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы "работать совместно над сдерживанием КНДР".

Также читайте: На военном параде в Северной Корее показали "самое мощное оружие в мире". ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2785) КНДР (1190) ядерная безопасность (491) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+5
О, началось, пришла "мирная" администрация в США, срочно надо достать старых врагов, стряхнуть с них пыль и распиливать военный бюджет. Налогоплательщики все стерпят.
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22.01.2021 23:41
+5
Там возможно ещё и верят что жив Леонид Ильич
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22.01.2021 23:50
+5
тобто про хазяїв кндр - рашки і китаю - знову ні слова, ага
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22.01.2021 23:51
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О, началось, пришла "мирная" администрация в США, срочно надо достать старых врагов, стряхнуть с них пыль и распиливать военный бюджет. Налогоплательщики все стерпят.
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22.01.2021 23:41 Ответить
Войнушку бы еще неплохо забубонить, на военных поставках хорошо подняться можно. Полагаю, что 26 (!) триллионов(!) гос долга США войнушке не помеха.
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23.01.2021 06:41 Ответить
Так Трампа то и убрали не без этой причины тоже, кто умеет мыслить - тот в курсе, Трамп не начал ни одной новой войны, вернул солдат США домой, с пухликом пхеньянским договорился, его и не слышали последние 2 года, боролся с долбанными глобалистами, конечно он многим насолил, но это наконец то вылезло наружу очень широкой общественности (кроме одноизвиленные сидящих на цензоре и бесконечно нажимающим кнопку "в спам") надеюсь в США пойдут процессы против монополии тех гигантов, цензуры и всего вышеперечисленного.
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23.01.2021 10:43 Ответить
Посмотрел недавно занятный фильмец про КНДР на ютубе. Реально всё намного запущеней, чем даже в СССР(и намного!). Полно людей с затуманенными мозгами, которые хотели бы съездить в отпуск в Чехословакию и в ГДР. И есть, которые всё понимают, но терпят т.к те которые не терпят сидят в лагерях, где живут всю жизнь, работают, создают даже семьи. Это пздц для 21 века- народ то талантливый и по настоящему работящий!
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22.01.2021 23:43 Ответить
Там возможно ещё и верят что жив Леонид Ильич
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22.01.2021 23:50 Ответить
А еще ТЫ думаешь, что корейцы уверенны в полете своего космонавта на солнце... Да? К твоему сведению, в КНДР грамотность - 98% населения, а в США 84%. КНДР не большая страна, под жестокими санкциями, тратящая огромные средства на ЯО, но они благодаря ЯО, хоть хреново, но живут. А вот Ливии, Ирака, как государств нет, Сирия только сейчас отходить начала.
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23.01.2021 01:50 Ответить
Я думаю,що за демократичного президента,там знову почнуть підривати бомби.
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22.01.2021 23:43 Ответить
На КНДР и Иране будут отрабатывать тактику удушения Кремля.
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22.01.2021 23:49 Ответить
Да, а Иран надо срочно вернуть в ядерную программу, так французы просят.
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22.01.2021 23:49 Ответить
Илон Маск справится!.Он уже стал филантропом.
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22.01.2021 23:56 Ответить
И начинать перезагрузку отношений с Россией, продлив СНВ, который грозился разорвать Трамп, и приостановив санкции против СП2 для "спокойного проведения переговоров".
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23.01.2021 00:30 Ответить
При Трампе всё было спокойно и тут началось на ровном месте. Счастье то какое.
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22.01.2021 23:50 Ответить
У местных ещё есть методичка под названием "Трамп - агент кремля" их не переубедить, там извилина одна.
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22.01.2021 23:58 Ответить
при трампе все эти режимы просто озверели, надеюсь при Байдене их загонят под шконку
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23.01.2021 01:08 Ответить
Трамп з КНДР и договор какой то подписал. Бидон лезет в зал....
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23.01.2021 05:00 Ответить
тобто про хазяїв кндр - рашки і китаю - знову ні слова, ага
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22.01.2021 23:51 Ответить
Ні, китай - хазаїн і рашки.
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22.01.2021 23:53 Ответить
ну ще не зовсім, але вме до того йде. чи, принаймні, в рашці все ще вважають, що вони рівноцінні партнери, хехе
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23.01.2021 00:10 Ответить
То в рашці ще не роздуплилися, ось і видають бажане за дійсне, а по факту - ще не зовсім, та ось-ось - так, ти правий - залишилось підписи на паперах проставити.
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23.01.2021 00:20 Ответить
для рашки критичним буде взяття китаєм під повний котроль казахстан. а доти можуть і побарахтатися.
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23.01.2021 00:27 Ответить
Тобто - здатися остаточно. Тіки так, шоб ніхто не здогадавсь.
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23.01.2021 00:31 Ответить
Засмотрим.
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22.01.2021 23:52 Ответить
Вообще Пхеньян так страшен как колобок напичканный гранатами ргд 5 , скорее он на сегодня не актуален
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23.01.2021 00:02 Ответить
Надо написать администрации цензора что бы убрали кнопку "в спам" а то одноизвиленные только и умеют ей пользоваться, бесконтрольно, на другое не способны.
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23.01.2021 00:02 Ответить
Так, жирного на фарш пустят похоже
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23.01.2021 00:07 Ответить
есть хороший фильм про страну вечного чучхе - Река.
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23.01.2021 00:15 Ответить
Река Сеть
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23.01.2021 00:20 Ответить
запасы травы в КНДР не безграничны, майтэ совисть.
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23.01.2021 00:25 Ответить
Лучше бы сказали: РФ несет миру серьезную угрозу. Мы создадим новую стратегию сдерживания Кремля.
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23.01.2021 00:36 Ответить
КНДР, яке нібито несе загрозу світу ,ні з ким не воює і на міста ядерні бомби не скидало, на відміну від декого
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23.01.2021 01:22 Ответить
Нашому телятi, та вовка б загризти. КНДР, не такие перцы, как дедушка Байден, пытались на колени поставить, но не ставятся они.... К ним надо не кнутом, а пряником, а лучше вообще не трогать, и дать гарантии безопасности (хотя грош им цена) Помирились бы корейцы давно, и про ракеты бы забыли. При Трампе, после переговоров, корейцы испытания ЯО заморозили, и даже собирались открыть Ж/Д сообщение Пхеньян - Сеул, но...., НО США вновь начали песенку про санкции, и что? Испытания возобновились, и о железке забыли.
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23.01.2021 02:29 Ответить
Звичайну ядерну загрозу. І не розуміти це може лише дурень чи бот. Ти хто саме?
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23.01.2021 07:23 Ответить
Смени методичку. Бомбили не Югославию, а Сербию вместе с Великобританией. В Украине ещё много ваты для которой НАТО самый главный враг Украины. На вопрос что плохого НАТО сделало Украине, отвечают НАТО бомбило Югославию
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23.01.2021 10:32 Ответить
Заблукав, пацак?
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23.01.2021 17:15 Ответить
Эх, Байден, Байден ... Хитрожопишь? Где бы была та КНДР без поддержки рашки и Китая? И ты прекрасно это понимаешь. И в чем проблема правду сказать?
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23.01.2021 07:47 Ответить
Если США думает, что показав свою силу на КНДР они заставят себя уважать, то они ошибаются. Только наказав главную угрозу мира - Путина, они заставят сотню диктаторов искать где спрятаться от правосудия
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23.01.2021 15:01 Ответить
Опыт Украины показал, что гарантии стране, которая отказалась от ядерного оружия не есть гарантиями. Поэтому обещаниями гарантий, с КНДР ничего не выйдет.
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23.01.2021 17:37 Ответить
И ещё. А Украине следует разработать технологию производства ядерного оружия. Это не значит что его производить, но технология должна быть.
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23.01.2021 17:44 Ответить
 
 