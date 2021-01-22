Pfizer поставит 40 млн доз вакцины от COVID-19 в бедные страны через механизм COVAX
Американская компания Pfizer взяла на себя обязательство поставить в 2021 году до 40 млн доз разработанной ею вакцины от коронавируса в бедные страны, а также страны со средним уровнем доходов в рамках инициативы ВОЗ COVAX.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны имели такой же доступ (к вакцинам. - Ред.), как и остальной мир, что позволит нам сделать еще один шаг на пути к завершению этой глобальной пандемии", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.
Того же мнения придерживается глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли, который назвал решение Pfizer "важным шагом вперед на пути к обеспечению равного доступа к вакцинам".
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В компании отказались назвать стоимость контракта.
Поставки планируют начать в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.
Однако некоторые эксперты подчеркивают, что 40 млн доз препарата, учитывая, что вакцинация проходит в два этапа, слишком маленькое число, так как инициатива рассчитана на поддержку жителей как минимум 92 стран.
План планируется реализовать в рамках COVAX, глобальной инициативы по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.
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Компания Pfizer заявила, что на данный момент она наращивает производство и рассчитывает в 2021 году выпустить 2 млрд доз препарата. Ранее речь шла о 1,3 млрд.
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проблема пандемии так не решается.
в мире нет ни лидера, ни консолидации стран вокруг реально опаснейшей проблемы
а что будет если появится зараза заразней этой ?
Мы дурные, а не бедные. Таким не помогают и таких не жалеют.
-Щутка...
Вы только вдумайтесь в эти цифры!
Оказывается, что Украина является одной из самых богатых стран мира, однако в самой богатой стране мира живут самые бедные люди континента.
Как такое возможно?
Нас намеренно превратили в нищий и воюющий банановый народ, где несколько олигархических кланов владеют всеми богатствами.
Позиции Украины в Европе и мире:
1-e место в Европе по территории - 603 628 км2;
Четвёртого место в мире по совокупной стоимости природных ресурсов.
Пятое место в Европе и двадцать девятое в мире по численности населения.
Украина - одна из самых богатых стран в мире, по запасам природных ископаемых.
Она занимает:
Первое место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;
Второе место в Европе, десятое место в мире по запасам титановых руд;
Второе место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2300000000 тонн или 12% от мировых запасов);
Второе место в мире по запасам железных руд (30 млрд. Т);
Четвёртое место в мире по запасам калия (Стебницкое месторождение)
Второе место в Европе по запасам ртутных руд;
3-е место в Европе (тринадцатая в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн куб);
Седьмое место в мире по запасам угля (33900000000. Т);
Украина - аграрная страна:
Первое место в Европе по площади пахотных земель;
3-е место в мире по площади чернозема (25% мирового объема);
Первое место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла (4-6 млрд. Лит) в золоте (200-300 тонн);
Второе место в мире по производству и четвёртое место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и четвёртое место по экспорту кукурузы;
Четвёртое место в мире по объему выращиваемого картофеля;
Пятое место в мире по производству ржи;
Пятое место в мире по производству пчеловодства (75 тыс. тонн)
Восьмое место в мире по экспорту пшеницы;
Девятое место в мире по производству куриных яиц;
Шестнадцатое место в мире по экспорту сыра.
Украина может обеспечить потребности в продовольствии для 600 млн человек.
Украина - индустриальная страна:
Первое место в Европе по производству аммиака;
Второе место в Европе и четвёртое в мире по мощности газотрансаортной системы (которая выходит пропускная мощность газа со странами ЕС - 142500000000. Куб.м газа);
3-е место в Европе и восьмое в мире по установленной мощности атомных электростанций;
3-е место в Европе и одиннадцатое в мире по длине сети железных дорог (21,7 тыс. километров).
3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и локационной техники;
3-е место в мире по экспорту чугуна;
Четвёртое место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций;
Четвёртое место в мире на рынке строительства ракет-носителей и их коммерческого использования для вывода на орбиту полезных грузов;
Четвёртое место в мире по экспорту глин;
Четвёртое место в мире по экспорту титана;
Восьмое место в мире по экспорту руд и концентратов;
Девятое место в мире по экспорту продукции ВПК;
Десятое место в мире по объемам производства стали (32400000. Т).
Украина образованная страна:
По классификации Human Development report, Украина относится к странам с высоким уровнем образования. Численность докторов экономических наук в Украине составляет 15 тыс. чел., Кандидатов наук - более 80 тыс. чел;
Украина занимает 4 место в мире по количеству людей с высшим образованием, при этом уровень образования выше, чем средний европейский;
Девятое место в мире по количеству студентов из-за границы;
Девятое место в Европе по численности пользователей сети интернет …
P.S. Почему так «хреново» живется украинцам в Украине ?! Украина одна из самых богатых стран мира по своим природными ресурсами и возможностями. Жаль, что народ Украины не может или не хочет отстаивать свои права будучи обманутыми после революции достоинства допустив к власти бандитов, убийц и олигархов которые плюют и вытирают ноги об основной закон Конституцию УКРАИНЫ. Власть просто добивает свой народ кабальными тарифам, налогам, бессмысленными штрафами, скудной заработной платой и пенсиями …
Учитывая наши природные ресурсы, законы (смотрите хотя бы 3, 5, 13 ст. Конституции) мы можем быть богаче ОАЭ.!
НО МЫ ограблен кланами и олигархами, которые раздирают нашу с вами страну.
Распространите ЭТО, ЧТОБЫ ДРУГИЕ ТОЖЕ ЗНАЛИ !!!
З АРХІВУ..
🤗
А все потому что аргентинский нарид считает себя европейцами и хочет жить на широкую ногу не подкрепляя это трудом и законопослушностью. так и живут - то генералы свергают популистов, то популисты генералов и если бы не танго, стейки и футбол то жизнь там не имела смысла
жаль до пингвинов не добрался на юге
"Также необходимо отметить, что, несмотря на подавляющую долю РСФСР и в населении и в экономическом вкладе в развитие Союза, у коммунистов РСФСР не было, в отличие от прочих республик собственной компартии. Была партия СССР, были компартии союзных республик, включая компартию Украины (КПУ). В силу отсутствия компартии России-РСФСР, КПУ обладал самым большим весом в КПСС (как вторая по численности населения республика СССР). Большая часть союзного руководства была представлена выходцами из УССР..
Хрущёв и, очевидно, стоящая за ним часть советской верхушки, старалась «реформировать» Советский Союз», «перестроить» его, найти общий язык с Западом. Свернуть курс Сталина на создание принципиально иной цивилизации и общества будущего, уничтожить альтернативу западному мировому порядку. Поэтому многие начинания и дела Сталина свернули, либо постарались исказить, «перестроить». В частности, не стали проводить намеченную реформу компартии. Со времени Хрущёва элита-номенклатура постепенно превращается в класс социальных паразитов, что в итоге и убило советскую цивилизацию"
І маємо зруйнувати і федерацію, на це воля природи мабуть, нічого не вдієш треба, і вони самі лізуть