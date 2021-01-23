Мы планируем расширить действие зоны свободной торговли с Канадой на сферы инвестиций и услуг - Шмыгаль провел переговоры с Фриланд
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр – министр финансов Канады Христя Фриланд обсудили расширение соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима.
Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам телефонного разговора Шмыгаля и Фриланд.
"Важным основанием развития экономического сотрудничества между Украиной и Канадой является Соглашение о свободной торговле и сегодня перед обеими сторонами стоит амбициозная задача расширить его действие на сферы инвестиций и услуг", - отмечается в тексте.
Отмечается, что Шмыгаль подчеркнул важность поддержки свободной торговли в условиях пандемии COVID-19.
"Считаем, что именно политика открытости международной торговли и поддержки экспорта, которой также придерживается Канада, является одной из мер эффективного противодействия распространению пандемии. Уверен, что это первые шаги к следующей нашей наработке обновленного Соглашения о свободной торговле", - сказал глава правительства.
Он выразил уверенность, что несмотря на сложную ситуацию на фоне борьбы с пандемией, Украина и Канада продолжат активное развитие двустороннего сотрудничества.
"Торгово-экономическое сотрудничество остается приоритетом нашего сотрудничества. Каждый новый вызов открывает новые перспективы для развития, поэтому мы должны консолидировать свои усилия для скорейшего преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса, и продолжать наращивать объемы двусторонней торговли", - подчеркнул премьер.
Со своей стороны Фриланд отметила, что Канада заинтересована в расширении Соглашения о свободной торговле с Украиной и готова вести работу в этом направлении.
По словам Шмыгаля, Украина заканчивает формирование своей делегации для соответствующих переговоров. Стороны согласились, что необходимо в ближайшее время организовать работу межправительственной рабочей группы, которая будет разрабатывать документ.
Кроме того, премьер-министр отметил высокую заинтересованность Украины в либерализации визового режима и отметил готовность принять в Украине группу канадских экспертов для проведения мониторинга состояния соответствия Украины критериям Канады.
Шмыгаль рассказал вице-премьер-министру Канады о "Крымской платформе" и пригласил Канаду присоединиться к ее работе.
Кроме того, премьер пригласил Фриланд в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.
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Безусловно Трюдо можно понять. Стать предметом чужих манипуляций не очень приятно, а в положении Трюдо еще и политически опасно. (с)
🤣🤣
"за" приём Канады в Совет Безопасности, и своё слово наша делегация не сдержала.
Не хватило ОДНОГО голоса. Трюдо плевался, рвал и метал.
Типичный саботаж зебилов.
Давай-давай.
Дедуля Байден прикрыл строящийся трубопровод из Канады в США, 70 тысвч(!) рабочих мест "ёк". ЩАЗ эти 70 тысяч и займутся этой, как ее, свободной торговлей.
"Президент http://ria.ru/location_United_States/ США http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/ Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода http://ria.ru/organization_Keystone/ Keystone XL на границе http://ria.ru/location_Canada/ Канады и США."
Тоб-то Шмигаля , який приїхав просити вакцину- послали в 3.14, як він і зелесраньпослали Канаду в її намаганні прийняти участь у Совбезі і підсилити каоліцію проти московії.
Співпадіння не ......... думайте!!!!!
Тоб - то дезентерія грає на боці путлера!!!!!!!!!!! Додати до факту здачі операції по затриманню вагнеровців,путлеровцям.
Зараз блеф з тарифами на газ-- правлений на те щоби виправдати закупівлю газу у ворога, ой ворога ж немає він заглянув у о..ко і побачів.
Тільки в о..ко він дивився не у 2019, а трохи раніше - на корпоративі.