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Мы планируем расширить действие зоны свободной торговли с Канадой на сферы инвестиций и услуг - Шмыгаль провел переговоры с Фриланд

Мы планируем расширить действие зоны свободной торговли с Канадой на сферы инвестиций и услуг - Шмыгаль провел переговоры с Фриланд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр – министр финансов Канады Христя Фриланд обсудили расширение соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам телефонного разговора Шмыгаля и Фриланд.

"Важным основанием развития экономического сотрудничества между Украиной и Канадой является Соглашение о свободной торговле и сегодня перед обеими сторонами стоит амбициозная задача расширить его действие на сферы инвестиций и услуг", - отмечается в тексте.

Отмечается, что Шмыгаль подчеркнул важность поддержки свободной торговли в условиях пандемии COVID-19.

"Считаем, что именно политика открытости международной торговли и поддержки экспорта, которой также придерживается Канада, является одной из мер эффективного противодействия распространению пандемии. Уверен, что это первые шаги к следующей нашей наработке обновленного Соглашения о свободной торговле", - сказал глава правительства.

Он выразил уверенность, что несмотря на сложную ситуацию на фоне борьбы с пандемией, Украина и Канада продолжат активное развитие двустороннего сотрудничества.

"Торгово-экономическое сотрудничество остается приоритетом нашего сотрудничества. Каждый новый вызов открывает новые перспективы для развития, поэтому мы должны консолидировать свои усилия для скорейшего преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса, и продолжать наращивать объемы двусторонней торговли", - подчеркнул премьер.

Со своей стороны Фриланд отметила, что Канада заинтересована в расширении Соглашения о свободной торговле с Украиной и готова вести работу в этом направлении.

По словам Шмыгаля, Украина заканчивает формирование своей делегации для соответствующих переговоров. Стороны согласились, что необходимо в ближайшее время организовать работу межправительственной рабочей группы, которая будет разрабатывать документ.

Кроме того, премьер-министр отметил высокую заинтересованность Украины в либерализации визового режима и отметил готовность принять в Украине группу канадских экспертов для проведения мониторинга состояния соответствия Украины критериям Канады.

Шмыгаль рассказал вице-премьер-министру Канады о "Крымской платформе" и пригласил Канаду присоединиться к ее работе.

Кроме того, премьер пригласил Фриланд в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит соглашения о зонах свободной торговли с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем, - Петрашко

Автор: 

Канада (2074) ЗСТ (539) Фриланд Хрыстя (139)


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Топ комментарии
+2
Бла-бла-бла: отношения с Канадой сильно испорчены: Украина должна была голосовать
"за" приём Канады в Совет Безопасности, и своё слово наша делегация не сдержала.
Не хватило ОДНОГО голоса. Трюдо плевался, рвал и метал.
Типичный саботаж зебилов.
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23.01.2021 02:04
+2
"Мы планируем расширить действие зоны свободной торговли с Канадой на сферы инвестиций и услуг - Шмыгаль провел переговоры с Фриланд"

Давай-давай.
Дедуля Байден прикрыл строящийся трубопровод из Канады в США, 70 тысвч(!) рабочих мест "ёк". ЩАЗ эти 70 тысяч и займутся этой, как ее, свободной торговлей.

"Президент http://ria.ru/location_United_States/ США http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/ Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода http://ria.ru/organization_Keystone/ Keystone XL на границе http://ria.ru/location_Canada/ Канады и США."
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23.01.2021 06:49
+1
Зелемойские любят зеленую валюту США типа 5 милиярдов Байденов на покупку асфальта по рыночной цене... поскольку 5 ярдов Трампов не пришли...
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23.01.2021 00:20
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А інвестняня дадуть?
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23.01.2021 00:17 Ответить
Хрыстя там случайно не спрашивала, как реформы продвигаются, с момента её руководства МИДом Канады, или снова одна болтовня?
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23.01.2021 00:19 Ответить
Зелемойские любят зеленую валюту США типа 5 милиярдов Байденов на покупку асфальта по рыночной цене... поскольку 5 ярдов Трампов не пришли...
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23.01.2021 00:20 Ответить
Вы планируете в жопу. И планер у вас из говна и палок.
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23.01.2021 00:21 Ответить
Президент США Джо Байден первый телефонный разговор запланировал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Два заклятых "друга" Вовы Зеленого поговорят друг с другом ... для тех, кто с нами недавно, прочтите - "Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду." (с)
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23.01.2021 00:23 Ответить
... Недопуск президента Зеленского на борт канадского военного корабля в Одессе был осуществлен по прямому указанию премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Безусловно Трюдо можно понять. Стать предметом чужих манипуляций не очень приятно, а в положении Трюдо еще и политически опасно. (с)
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23.01.2021 00:25 Ответить
Байден больше 1 (одного) доллара Зелемойским не даст....Скоро Суд по делу Приватбанка...там есть и Кучма и Зеля и остальное кодло... Генпрокуратура США это вам БеняДиктова
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23.01.2021 00:27 Ответить
да да..никому ничего не дадут...кроме Пи...ы
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23.01.2021 08:38 Ответить
лысые - не надо нас дурить - нам 59 - мы все хорошо помниm
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23.01.2021 00:35 Ответить
Канада слишком далека и совершенна не даёт никого профита для экономике Украины. Поэтому и есть подобные "бла..бла.. люблю, куплю и полетели". Но пусть будет эта "любофф", может кто-то и порадуется хоть.
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23.01.2021 00:40 Ответить
Да не хохотайте Меня!!
🤣🤣
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23.01.2021 00:49 Ответить
у тебя ета просюлька на каждой новости, хотя вроде никто и не пытается тебя хохотить...
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23.01.2021 11:07 Ответить
Ну хоть какойто из тех, что уже были у Шмыгаля и до него у Гончарука.
Мы планируем расширить действие зоны свободной торговли с Канадой на сферы инвестиций и услуг - Шмыгаль провел переговоры с Фриланд - Цензор.НЕТ 365
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23.01.2021 01:33 Ответить
Бла-бла-бла: отношения с Канадой сильно испорчены: Украина должна была голосовать
"за" приём Канады в Совет Безопасности, и своё слово наша делегация не сдержала.
Не хватило ОДНОГО голоса. Трюдо плевался, рвал и метал.
Типичный саботаж зебилов.
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23.01.2021 02:04 Ответить
И Канаде тогда не хватило именно одного голоса.
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23.01.2021 13:57 Ответить
"Мы планируем расширить действие зоны свободной торговли с Канадой на сферы инвестиций и услуг - Шмыгаль провел переговоры с Фриланд"

Давай-давай.
Дедуля Байден прикрыл строящийся трубопровод из Канады в США, 70 тысвч(!) рабочих мест "ёк". ЩАЗ эти 70 тысяч и займутся этой, как ее, свободной торговлей.

"Президент http://ria.ru/location_United_States/ США http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/ Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода http://ria.ru/organization_Keystone/ Keystone XL на границе http://ria.ru/location_Canada/ Канады и США."
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23.01.2021 06:49 Ответить
доки при владі шахраї, все це куйня, малята
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23.01.2021 08:21 Ответить
"Мы планируем расширить действие зоны свободной торговли с Канадой на сферы инвестиций и услуг - Шмыгаль провел переговоры с Фриланд" - как там торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана?
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23.01.2021 08:39 Ответить
"зелень" для поддержки Украины в ООН , не голосовала за Канаду, как непостоянного члена наблюдательного совета Совбеза ООН,но вот двустороннее содрудничество и либерализацию давай может утресем...?
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23.01.2021 09:15 Ответить
Ну про инвестиции это вы зря. Только после новых выборов можно будет об этом очень осторожно говорить.
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23.01.2021 10:35 Ответить
Як у них є совісті говорити про Канаду, коли зелені макаки проголосували разом з РФ за Нідерланди щодо питання хто очолить Раду безпеки ООН. Тож болт вам від Трюдо, а не співпраця.
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23.01.2021 10:37 Ответить
Зебилы кинули Канаду с голосованием в ООН, настроив против себя Трюдо, а теперь лохам втирают новые сказки о перемогах.
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23.01.2021 13:57 Ответить
Якщо дипломат каже"так" це означає"майбі" - а якщо каже"майбі" це означає "НІ"
Тоб-то Шмигаля , який приїхав просити вакцину- послали в 3.14, як він і зелесраньпослали Канаду в її намаганні прийняти участь у Совбезі і підсилити каоліцію проти московії.
Співпадіння не ......... думайте!!!!!
Тоб - то дезентерія грає на боці путлера!!!!!!!!!!! Додати до факту здачі операції по затриманню вагнеровців,путлеровцям.
Зараз блеф з тарифами на газ-- правлений на те щоби виправдати закупівлю газу у ворога, ой ворога ж немає він заглянув у о..ко і побачів.
Тільки в о..ко він дивився не у 2019, а трохи раніше - на корпоративі.
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23.01.2021 15:33 Ответить
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23.01.2021 20:02 Ответить
 
 