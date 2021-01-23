Полковник "Альфы" СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова. ФОТОрепортаж
В заказе убийства подозревают бывшего зампреда СБУ Дмитрия Нескоромного, он объявлен в розыск.
Об этом в своей статье "Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала СБУ, начальника Главка ВБ Андрея Наумова!" написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов
Он отметил: "Небывалое событие в истории СБУ. По данным источников Цензор.НЕТ в СБУ, сегодня по подозрению в организации заказного убийства задержан сотрудник управления по борьбе с терроризмом СБУ ("Альфа") полковник Юрий Расюк. Он якобы собирался передать деньги за убийство, ни много ни мало, начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова".
Бутусов продолжил: "Наумов - "правая рука" и друг председателя СБУ Ивана Баканова. Бывший прокурор и чиновник, которому президент Владимир Зеленский всего после года службы в СБУ присвоил звание бригадного генерала.
Не менее потрясает, что, по версии СБУ, заказчиком убийства Наумова выступал... Дмитрий Нескоромный - полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019-го по назначению Зеленского занимал должность заместителя председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности.
Нескоромный объявлен в розыск, ему запрещен выезд из Украины.
Трудно подобрать слова. По сути, сегодня руководство СБУ заявило, что в окружении Баканова начались открытые криминальные разборки между группами влияния".
Главред Цензор.НЕТ отметил: "Предпосылки для таких "бригадных" разборок возникли уже давно. Каждый предприниматель, который занимается экспортом-импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути, "крышуют" теневой бизнес. В начале 2020-го года главным "решалой" был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя правая рука и ближайший друг председателя СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов. Так что подоплека скандала очевидна!".
"Наумов сделал в СБУ просто головокружительную карьеру. Бывший прокурор, всего за год службы он впервые в истории СБУ сделал свое скромное управление внутренней безопасности Главным управлением - по сути, самой влиятельной структурой в СБУ. Теперь любые вопросы по таможне, по закрытию уголовных дел, все, что нужно "порешать", Баканов делает через Наумова. Наумов, по сути, стал символом коррупции и вседозволенности приближенных к Зеленскому и Баканову сотрудников СБУ. Это теперь очень богатый человек, который по своему коррупционному влиянию намного превзошел и Демчину, и Семочко при прошлой власти", - подчеркнул Бутусов.
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Второй деятель наумов, хозяйственник прокуратуры, присвоено звавние генерал-майор, от зеленского.
Скоро на службе будет техничка зеленского, садовник зеленсого, повар зеленского.
Увольте эту пару, и только будет лучше.
Кто защищает Украину, кто отдаёт жизнь на передовой, судьи?, прокуроры?
Так для чего эта хитро*опая власть так поступает.
Пособники кремля.
план по нахождению в кресле президента раза в два..
в момент ареста он был без маски.
А вот сотрудники СБУ, которые его задерживали, имели противоковидные маски: дисциплинированные и сознательные граждане.
В одном из сообщений говорится, что Дмитрий Нескоромный находится на территории Германии. В подтверждение этого он опубликовал соответствующее фото.
Кроме компромата на главу СБУ Баканова и голову ОПУ Ермака, в Telegram-канале Нескоромный обещает сенсационную информацию о президентском проекте "Большая стройка". Также он обещал рассказать, как именно происходил срыв сделки по обмену пленными.
В сообщении человек, который называет себя Дмитрием Нескоромная, пообещал сделать громкие разоблачения на пресс-конференции, которую планирует провести в одной из европейских стран.
Дмитрий Нескоромный также обещал опубликовать информацию о "женщине Баканова, проживающей в Москве, по которой он тоскует, и которая является инструментом шантажа со стороны ФСБ".
Чем дальше, тем все смешнее и страшнее.
За период своего правления с мая 2019 года Зеленский издал свыше 250 указов касающихся кадровых вопросов в деятельности СБУ.
В некоторых управлениях и региональных подразделениях руководители менялись два и более раз за эти полтора года.
Количество сотрудников СБУ имеющих генеральские звания возросло почти вдвое.
Зеленский по должности несет личную ответственность за кадровые провалы в работе СБУ.
НЕ ПО РАНГУ замахнулся.