Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд грн, - глава Минсоцполитики Лазебная
Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий. Ведомство просит дополнительные на 10 млрд гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
Она напомнила, что сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд гривен.
"Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий", - сказала министр.
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+6 Cat Lark
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+6 Voc Vox
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+5 Марина Лисицкая
показать весь комментарий23.01.2021 01:49
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Где в мире 2/3 населения живёт за чертой на субсидии, остальные живут за чертой потому что платят 100%.
Школы хотят платные, медицину платную только деньги забрали все на коммуналку.
Человек, который получает около 11000 - средняя зп, ему субсидию никто не даст и, видимо, после оплаты налогов он очень богат, имея аж 300$, чтобы платить за коммуналку оставшись со 160 долларами, ниже прожиточного минимума. Т.е работай больше чем субсидианты, а живи так же бедно, т.е 90% нищих и 10% супер богатых
Вся эта система субсидий это как коммуняки забирали последние штаны в прямом смысле и свёклу у соседа, чтобы не было ни у кого, а деньги идут все агентам кремля вроде Ахметова, которые их не вкладывают в экономику в выводят за рубеж.
И пенсионеры бы, может, смогли оплачивать коммуналку и без субсидий, если бы пенсию не обесценили им в 4 раза в 2014м.
И потом издеваются боты не зарабатывайте на квартиру продавайте, а почему 80% должны получать субсидию и не продавать, а остальные должны продать?
Почему пенсионер, который отпахал всю жизнь и у него УКРАЛИ ПЕНСИЮ обесенив в 4 раза должен отдавать свое, чтобы АХМЕТОВ жил богаче?
Надувательство и таври.
Есть пенсионеры, которые выходили на пенсию ДО 2014!!!! года, у них и забрали, а есть после.
У меня родственники пенсионеры у одной была около 960 грн. 120$ стала 1700 грн 60$ И КОММУНАЛКА БЫЛА В 8 РАЗ ДЕШЕВЛЕ И УЧИТЫВАЯ, ЧТО НА ИНФЛЯЦИЮ ДОЛЖНА БЫТЬ ИНДЕКСАЦИЯ, т.е у нас даже в долларах инфляция, цены выросли на все!!!!!
У всех у кого есть пенсионеры в семье знают, что было и что стало, вычитаем из пенсию коммунку ту и эту и получаются другие деньги.
Есть у меня так же родственник пенсионер который субсидию не получает, всю жизнь пахал и говорил, что в старости будет жить как человек, у него пенсия около тысячи баксов была на тот момент и коммуналка забирала не такой большой процент. Теперь ему даже на лекарства не хватает и живёт он как и те пенсы, что на субсидии, лекарства выросли в цене в разы.
Так что идите со своей статистикой у нас есть своя из своих пенсионеров.
Да и в примере выше между 120 долларами, которые должны быть и 1700 гривнами, которая стала есть огромная разница.
Когда 2/3 получают субсидии, втч с теми у кого квартиры в элитных жк на Печерске, 1/3 кто платит налоги валит из страны, бо невозможно, а значит ни на субсидии ни на пенсии денег не будет.
Так вот теперь вы в одной лодке с теми кто платит 100%.
И да, должно работать антимонопольное законодательство и крылышки kfc у нас по цене США не продают, их никто не купит и от них можно отказаться, а отопление заставляют насильно, ещё и абонплаты..
Как-то так
Естественно, по предварительному сговору с ним.
Это старый-престарый воровской приём коррумпированных правительств.
Ядерное оружие просрали.
Авиастроение просрали.
Судостроение просрали.
Лёгкую промышленность просрали.
Торговый флот просрали.
Медицину просрали.
Реформу полиции просрали.
ЖКХ угробили.
Обороноспособность просрали.
Зеля, козлиная твоя борода, что ж ты ***** натворил?
Позиції України в Європі та світі:
1-e місце в Європі по території - 603 628 км2;
4-е місце в світі за сукупною вартістю природних ресурсів;
5-е місце в Європі і 29-е у світі за чисельністю населення.
Україна - одна з найбагатших країн у світі, за запасами природних копалин. Вона займає:
1-е місце в Європі за розвіданими вилученими запасами уранових руд;
2-е місце в Європі, 10-е місце в світі за запасами титанових руд;
2-е місце в світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд тонн або 12% від світових запасів);
2-е місце в світі за запасами залізних руд (30 млрд. Т);
4-е місце в світі за запасами калію (Стебницьке родовище);
2-е місце в Європі за запасами ртутних руд;
3-е місце в Європі (13-е в світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн м.куб);
7-е місце в світі за запасами вугілля (33,9 млрд. Т)
Україна - аграрна країна:
1-е місце в Європі за площею орних земель;
3-е місце в світі за площею чорнозему (25% світового обсягу);
1-е місце в світі з експорту соняшника і соняшникової олії (4-6 млрд. Літ) в золоті (200-300 тон);
2-е місце в світі по виробництву і 4-е місце за експортом ячменю;
3-е місце в світі по виробництву і 4-е місце з експорту кукурудзи;
4-е місце в світі за обсягом вирощуваного картоплі;
5-е місце в світі по виробництву жита;
5-е місце в світі по виробництву бджільництва (75 тис тонн);
8-е місце в світі з експорту пшениці;
9-е місце в світі по виробництву курячих яєць;
16-е місце в світі з експорту сиру
Україна може забезпечити потреби в продовольстві для 600 млн чоловік.
Україна - індустріальна країна:
1-е місце в Європі з виробництва аміаку;
2-е місце в Європі і 4-е у світі за потужністю газотрансаортной система (яка виходить пропускна потужність газотранспортної з країнами ЄС - 142,5 млрд. Куб.м газу);
3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3-е місце в Європі і 11-е в світі за довжиною мережі залізниць (21,7 тис. Кілометрів);
3-е місце в світі (після США і Франції) з виробництва локаторів і локаційної техніки;
3-е місце в світі з експорту чавуну
4-е місце в світі з експорту турбін для атомних електростанцій;
4-е місце в світі на ринку будівництва ракет-носіїв і їх комерційного використання для виведення на орбіту корисних вантажів;
4-е місце в світі з експорту глин
4-е місце в світі з експорту титану
8-е місце в світі з експорту руд і концентратів;
9-е місце в світі з експорту продукції ВПК;
10-е місце в світі за обсягами виробництва сталі (32,4 млн. Т).
Україна освічена країна:
За класифікацією Human Development report, Україна відноситься до країн з високим рівнем освіти. Чисельність докторів економічних наук в Україні становить 15 тис. Чол., Кандидатів наук - понад 80 тис. Чол;
Україна займає 4 місце в світі за кількістю людей з вищою освітою, при цьому рівень освіти вище, ніж середній європейський;
9-е місце в світі за кількістю студентів з-за кордону;
9-е місце в Європі за чисельністю користувачів мережі інтернет...
P.S. То чому так "хреново" живеться українцям в Україні?! Україна одна з найбагатших країн світу за своїми природніми ресурсами та можливостями. Шкода що народ України не може чи не хоче відстоювати свої права будучи обдуреними після революції гідності і в черговий раз допустивши до влади бандитів, вбивць та олігархів які плюють та витирають ноги об основний закон КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ. Влада просто добиває свій народ кабальними тарифами, податками, безглуздими штрафами, мізерними заробітніми платами та пенсіями...
Враховуючи наші природні ресурси, закони (перегляньте хоча б 3, 5, 13 ст. Конституції) ми можемо бути багатшими за ОАЕ.!
АЛЕ МИ ПОГРАБОВАНІ ОЛІГАРХАМИ БРЕХУНАМ...
4-е місце в світі за запасами калію (Стебницьке родовище) ... без коментарів...
... Україна освічена країна тому обирає злодіїв та блазнів на кожних виборах ...
...За класифікацією Human Development report, Україна відноситься до країн з високим рівнем освіти. Чисельність докторів економічних наук в Україні становить 15 тис. Чол., Кандидатів наук - понад 80 тис. ... ага ... особливо проФФесорів у нас дояух ... як казав один японець у нас гарні діти ... але решта ...
ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ЕСТЬ ХОТЬ ОДИН СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ НЕ РАБОТАЮЩИЙ СУБСИДИЯ НЕ ПОЛОЖЕНО!
самые бедные те у кого муж или сын зависимы н\алко их никто на работу не берет, а если случайно взяли то они работают до первой зарплаты( инвалидность по таким заболеваниям не дают и субсидию тоже, а дети или старики голодают. Выписать таких невозможно т.к. кв. приватизированы и они есть собственниками.
Или делайте тарифы и зарплаты обоснованными.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Загальна декларація прав людини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН , https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 рік) у статті 23 проголошує, що кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття; на рівну оплату за рівну працю; кожен працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення... Україна теж це підписала та зобов'язалася дотримуватися а от ще тобі
а ще є Конституція України ст. 43 де поняття про справедливість вже дещо викривлено ... а є ще "закон" у якому нічого не згадується про оплату окрім "мінімалки" яку встановлює банда "шмигалів" що одночасно встановлюють і тарифи і податки і збори... ви соросячі глисти тихцем перетворюєте людей на рабів які окрім "пайки" мівіни ні про що інше й думати не повинні