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Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд грн, - глава Минсоцполитики Лазебная

Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд грн, - глава Минсоцполитики Лазебная

Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий. Ведомство просит дополнительные на 10 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Она напомнила, что сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд гривен.

"Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий", - сказала министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин монетизирует льготы по оплате электроотопления, - Витренко

Автор: 

субсидия (624) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+6
Так называемая "субсидия" - это воровство из бюджета Украины в ахметовский карман.

Естественно, по предварительному сговору с ним.
Это старый-престарый воровской приём коррумпированных правительств.
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23.01.2021 02:00
+6
Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд грн, - глава Минсоцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 3873
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23.01.2021 05:18
+5
Как уже достали со своими субсидиями, твари.

Где в мире 2/3 населения живёт за чертой на субсидии, остальные живут за чертой потому что платят 100%.

Школы хотят платные, медицину платную только деньги забрали все на коммуналку.

Человек, который получает около 11000 - средняя зп, ему субсидию никто не даст и, видимо, после оплаты налогов он очень богат, имея аж 300$, чтобы платить за коммуналку оставшись со 160 долларами, ниже прожиточного минимума. Т.е работай больше чем субсидианты, а живи так же бедно, т.е 90% нищих и 10% супер богатых

Вся эта система субсидий это как коммуняки забирали последние штаны в прямом смысле и свёклу у соседа, чтобы не было ни у кого, а деньги идут все агентам кремля вроде Ахметова, которые их не вкладывают в экономику в выводят за рубеж.

И пенсионеры бы, может, смогли оплачивать коммуналку и без субсидий, если бы пенсию не обесценили им в 4 раза в 2014м.

И потом издеваются боты не зарабатывайте на квартиру продавайте, а почему 80% должны получать субсидию и не продавать, а остальные должны продать?

Почему пенсионер, который отпахал всю жизнь и у него УКРАЛИ ПЕНСИЮ обесенив в 4 раза должен отдавать свое, чтобы АХМЕТОВ жил богаче?

Надувательство и таври.
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23.01.2021 01:49
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Правила форума Совет форумчан
Так эпоха бедности ведь закончилась! Какие субсидии? Это при "барыге" мудрый нарид мог позволить себе пив вареника а при "величайшем" икрой обжираеться!
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23.01.2021 01:46 Ответить
якраз це все пішло від бариги.....а це просто недолугі "наслєдніки" Петіних ідей
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23.01.2021 02:56 Ответить
Тоесть это Порох субсидии придумал?
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23.01.2021 09:46 Ответить
Що пішло, дурню?
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23.01.2021 10:04 Ответить
Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд грн, - глава Минсоцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 3873
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23.01.2021 05:18 Ответить
Как уже достали со своими субсидиями, твари.

Где в мире 2/3 населения живёт за чертой на субсидии, остальные живут за чертой потому что платят 100%.

Школы хотят платные, медицину платную только деньги забрали все на коммуналку.

Человек, который получает около 11000 - средняя зп, ему субсидию никто не даст и, видимо, после оплаты налогов он очень богат, имея аж 300$, чтобы платить за коммуналку оставшись со 160 долларами, ниже прожиточного минимума. Т.е работай больше чем субсидианты, а живи так же бедно, т.е 90% нищих и 10% супер богатых

Вся эта система субсидий это как коммуняки забирали последние штаны в прямом смысле и свёклу у соседа, чтобы не было ни у кого, а деньги идут все агентам кремля вроде Ахметова, которые их не вкладывают в экономику в выводят за рубеж.

И пенсионеры бы, может, смогли оплачивать коммуналку и без субсидий, если бы пенсию не обесценили им в 4 раза в 2014м.

И потом издеваются боты не зарабатывайте на квартиру продавайте, а почему 80% должны получать субсидию и не продавать, а остальные должны продать?

Почему пенсионер, который отпахал всю жизнь и у него УКРАЛИ ПЕНСИЮ обесенив в 4 раза должен отдавать свое, чтобы АХМЕТОВ жил богаче?

Надувательство и таври.
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23.01.2021 01:49 Ответить
Что то мелешь? Средняя пенсия в Украине 2014 ~ $125, 2020 ~$111. Ну и как у тебя получилось в 4 раза?
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23.01.2021 09:36 Ответить
Завидуешь пенсам? Не стоит, тебя тоже это коснется и, уверен на 100500%, такие завистливые горлопаны ты, от субсидии не откажутся.
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23.01.2021 09:49 Ответить
середня пенсія така завдяки -суддям . високопосадовцям і пр. держимордам . це як середня по палаті температура . а 80 % пенсія менше 2 тис.-70 дол...а раніше 2 тис-250 дол. і ще - врахуйте ціни. які були до покращення і комуналку. так що рахувати навчіться а тоді інших вчіть . чи мо ти зелений - о це великі математики . навчать всіх
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23.01.2021 10:35 Ответить
Ну конечно, вам там из повала виднее. И в каком же году средняя пенсия в Украине была $250???
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23.01.2021 15:18 Ответить
Какая ЧУШЬ, ваша статистика манипулятивна.

Есть пенсионеры, которые выходили на пенсию ДО 2014!!!! года, у них и забрали, а есть после.

У меня родственники пенсионеры у одной была около 960 грн. 120$ стала 1700 грн 60$ И КОММУНАЛКА БЫЛА В 8 РАЗ ДЕШЕВЛЕ И УЧИТЫВАЯ, ЧТО НА ИНФЛЯЦИЮ ДОЛЖНА БЫТЬ ИНДЕКСАЦИЯ, т.е у нас даже в долларах инфляция, цены выросли на все!!!!!

У всех у кого есть пенсионеры в семье знают, что было и что стало, вычитаем из пенсию коммунку ту и эту и получаются другие деньги.

Есть у меня так же родственник пенсионер который субсидию не получает, всю жизнь пахал и говорил, что в старости будет жить как человек, у него пенсия около тысячи баксов была на тот момент и коммуналка забирала не такой большой процент. Теперь ему даже на лекарства не хватает и живёт он как и те пенсы, что на субсидии, лекарства выросли в цене в разы.

Так что идите со своей статистикой у нас есть своя из своих пенсионеров.
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23.01.2021 19:50 Ответить
Это ты завидуешь пенсам, потому что им нужно платить нормальные пенсии, а не давать субсидии, субсидии это обман и обворовывание всех.

Да и в примере выше между 120 долларами, которые должны быть и 1700 гривнами, которая стала есть огромная разница.

Когда 2/3 получают субсидии, втч с теми у кого квартиры в элитных жк на Печерске, 1/3 кто платит налоги валит из страны, бо невозможно, а значит ни на субсидии ни на пенсии денег не будет.
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23.01.2021 20:00 Ответить
Ты попала "пальцем в небо", т.к. я и сам уже давно пенс, вышел на пенсию еще в далеком 2000г, размер моей пенсии позволяет мне оплачивать коммуналку + вполне хватает на все остальное, так что завидовать пенсам мне ни к чему. Но я понимаю, хотя бы на примере моей супруги, что большинство наших пенсов не имеют таких пенсий как моя, именно для таких пенсов и необходима субсидия.
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24.01.2021 08:09 Ответить
эээ.. кАзлёныши зеленоголовые, а какого полового органа у нас субсидию забрали?? новые математические формулы придумали??
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23.01.2021 01:49 Ответить
Только кому-то её и не давали, лучшие традиции совка отдай последние штаны в прямом смусле соседу. Правильно забрали.
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23.01.2021 01:52 Ответить
совсем неправильно.. **** вёлся в законодательном русле, обходя закон и его не нарушая.. оборзели мальчики наши, или не наши..
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23.01.2021 01:55 Ответить
Правильно, потому что с самого начала это был "****" чтобы толпа основная в 2/3 не возбухала, но когда нужно платить за 2/3, а те кто платят 100% и не могут, понимая несправедливость валят, а именно они платили налоги, А КОНЕЧНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ БАБЛА ВЫОДЯТ ВСЕ ДЕНЬГИ НА ВИЛЛУ ВО ФРАНЦИИ ИТД рано или поздно деньги на субсидии ЗАКАНЧИВАЮТСЯ.

Так вот теперь вы в одной лодке с теми кто платит 100%.

И да, должно работать антимонопольное законодательство и крылышки kfc у нас по цене США не продают, их никто не купит и от них можно отказаться, а отопление заставляют насильно, ещё и абонплаты..

Как-то так
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23.01.2021 02:05 Ответить
Так называемая "субсидия" - это воровство из бюджета Украины в ахметовский карман.

Естественно, по предварительному сговору с ним.
Это старый-престарый воровской приём коррумпированных правительств.
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23.01.2021 02:00 Ответить
Вот интересно, они там хоть в столбик, хоть на калькуляторе могут суммы своих обещалок и хотелок сложить и сравнить с дырой в бюджете?
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23.01.2021 02:20 Ответить
Кучмо-Ахметов для Украины хуже путина.
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23.01.2021 02:45 Ответить
Беню с Кисюком выгораживаем?
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23.01.2021 03:15 Ответить
собаки у людей ще у листопаді закінчилися. Ви реально напевне не в своєму розумі? Напевне немає жодної країни в світі з власними енергоресурсами більшість населення, а це понад 70% родин якої не можуть смостійно сплатити за комунальні послуги без субсидій? А відносно "дири" в бюджеті то не потрібно ставити уряду, парламенту та решті дармоїдів зарплати у 300- 2 500000 грн. на місяць. (при середній пенсії 1780-2100 грн.).
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23.01.2021 02:46 Ответить
Шмыгали машут перед носом у доверчивых холопов морковкой. Отвлекают внимание от причины, которая "сидит" сейчас на Банковой и Грушевского... Когда вы уже поймете, что нужно устранять причину, а не разгребать последствия?
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23.01.2021 05:54 Ответить
Тю, вопрос гавно! Подгоняй к типографии фуру бумаги и краски.
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23.01.2021 06:29 Ответить
А репа у наріда не лусне? Йому замало ваших 4 тис. євро?
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23.01.2021 06:35 Ответить
на столе лежали две колбаски ,а она рассказывала нам сказки
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23.01.2021 07:39 Ответить
из бюджета воруются деньги олигархами через субсидии из за высоких тарифов на газ , такую схему для Фирташа Левочкина Бойко придумал сам клоун
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23.01.2021 07:42 Ответить
а мамкін ублюдок кобелев не в темі ... правда ?
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23.01.2021 12:02 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/23/7280924/ Витренко считает, что монополисты в феврале добровольно снизят цену на газ
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23.01.2021 07:44 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/23/7280924/ монополисты Фирташ Левочкин Бойко = ОПЖЗ
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23.01.2021 07:59 Ответить
краще відразу з червня ... до жовтня
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23.01.2021 12:01 Ответить
Вы что там совсем все с ума посходили? Какие 10 арбузов? Сколько можно выплачивать те субсидии? Еще 10 ярдов. Их кто то же должен заработать, заплатить налоги, потом оплатить по полной коммуналку без всяких субсидий, а после со своих налогов получить себе не дороги, медицину или образование детям, да хоть пенсию или зарплату нормальную, ибо РАБОТАЕТ. А заплатить еще и за того парня коммуналку. Ну верх идиотизма.
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23.01.2021 08:45 Ответить
олигархам надо же воровать с бюджета через субсидии , это клоун придумал такую схему , у нас президент гений
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23.01.2021 08:56 Ответить
А при чем тут Зе? Субсидии при Порошенко ввели. А перед выборами еще и наличкой стали выдавать. Мрак.
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23.01.2021 10:04 Ответить
Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10 млрд грн, - глава Мінсоцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 5148
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23.01.2021 09:26 Ответить
Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10 млрд грн, - глава Мінсоцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 5444
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23.01.2021 10:01 Ответить
ну , про злодюзі то українці так процвітали що закривши очі побігли галасувати за блазня аби не панамська тварь
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23.01.2021 12:00 Ответить
Жертва російської пропаганди- то вже діагноз.
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23.01.2021 12:48 Ответить
ага ... один ти "в ногу" ...
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23.01.2021 15:19 Ответить
Субсидії це принцип "короткої ковдри", але "розумному уряду" на це нас-рать, їм би тільки подовше втриматися біля корита !
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23.01.2021 09:35 Ответить
СБУ- гнилое кодло, которое превратило службу в бизнес- крышуют криминал, наркоту, вспомните, как сбу крым сдало, просто вышли с помещений и все
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23.01.2021 09:36 Ответить
Я вас поздравляю субсидируемые граждане Украины, Украина заняла второе место в мире после США, по экспорту зерна.
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23.01.2021 09:39 Ответить
За 28 лет правления крепких хозяйственников:
Ядерное оружие просрали.
Авиастроение просрали.
Судостроение просрали.
Лёгкую промышленность просрали.
Торговый флот просрали.
Медицину просрали.
Реформу полиции просрали.
ЖКХ угробили.
Обороноспособность просрали.
Зеля, козлиная твоя борода, что ж ты ***** натворил?
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23.01.2021 09:54 Ответить
Ты што такое говориш!??? Это всьо віна Порошенка!!! Ето он всьо украл!
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23.01.2021 10:06 Ответить
Субсидии говоришь, эх...
Позиції України в Європі та світі:
1-e місце в Європі по території - 603 628 км2;
4-е місце в світі за сукупною вартістю природних ресурсів;
5-е місце в Європі і 29-е у світі за чисельністю населення.
Україна - одна з найбагатших країн у світі, за запасами природних копалин. Вона займає:
1-е місце в Європі за розвіданими вилученими запасами уранових руд;
2-е місце в Європі, 10-е місце в світі за запасами титанових руд;
2-е місце в світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд тонн або 12% від світових запасів);
2-е місце в світі за запасами залізних руд (30 млрд. Т);
4-е місце в світі за запасами калію (Стебницьке родовище);
2-е місце в Європі за запасами ртутних руд;
3-е місце в Європі (13-е в світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн м.куб);
7-е місце в світі за запасами вугілля (33,9 млрд. Т)
Україна - аграрна країна:
1-е місце в Європі за площею орних земель;
3-е місце в світі за площею чорнозему (25% світового обсягу);
1-е місце в світі з експорту соняшника і соняшникової олії (4-6 млрд. Літ) в золоті (200-300 тон);
2-е місце в світі по виробництву і 4-е місце за експортом ячменю;
3-е місце в світі по виробництву і 4-е місце з експорту кукурудзи;
4-е місце в світі за обсягом вирощуваного картоплі;
5-е місце в світі по виробництву жита;
5-е місце в світі по виробництву бджільництва (75 тис тонн);
8-е місце в світі з експорту пшениці;
9-е місце в світі по виробництву курячих яєць;
16-е місце в світі з експорту сиру
Україна може забезпечити потреби в продовольстві для 600 млн чоловік.
Україна - індустріальна країна:
1-е місце в Європі з виробництва аміаку;
2-е місце в Європі і 4-е у світі за потужністю газотрансаортной система (яка виходить пропускна потужність газотранспортної з країнами ЄС - 142,5 млрд. Куб.м газу);
3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3-е місце в Європі і 11-е в світі за довжиною мережі залізниць (21,7 тис. Кілометрів);
3-е місце в світі (після США і Франції) з виробництва локаторів і локаційної техніки;
3-е місце в світі з експорту чавуну
4-е місце в світі з експорту турбін для атомних електростанцій;
4-е місце в світі на ринку будівництва ракет-носіїв і їх комерційного використання для виведення на орбіту корисних вантажів;
4-е місце в світі з експорту глин
4-е місце в світі з експорту титану
8-е місце в світі з експорту руд і концентратів;
9-е місце в світі з експорту продукції ВПК;
10-е місце в світі за обсягами виробництва сталі (32,4 млн. Т).
Україна освічена країна:
За класифікацією Human Development report, Україна відноситься до країн з високим рівнем освіти. Чисельність докторів економічних наук в Україні становить 15 тис. Чол., Кандидатів наук - понад 80 тис. Чол;
Україна займає 4 місце в світі за кількістю людей з вищою освітою, при цьому рівень освіти вище, ніж середній європейський;
9-е місце в світі за кількістю студентів з-за кордону;
9-е місце в Європі за чисельністю користувачів мережі інтернет...
P.S. То чому так "хреново" живеться українцям в Україні?! Україна одна з найбагатших країн світу за своїми природніми ресурсами та можливостями. Шкода що народ України не може чи не хоче відстоювати свої права будучи обдуреними після революції гідності і в черговий раз допустивши до влади бандитів, вбивць та олігархів які плюють та витирають ноги об основний закон КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ. Влада просто добиває свій народ кабальними тарифами, податками, безглуздими штрафами, мізерними заробітніми платами та пенсіями...
Враховуючи наші природні ресурси, закони (перегляньте хоча б 3, 5, 13 ст. Конституції) ми можемо бути багатшими за ОАЕ.!
АЛЕ МИ ПОГРАБОВАНІ ОЛІГАРХАМИ БРЕХУНАМ...
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23.01.2021 09:59 Ответить
... 2-е місце в Європі, 10-е місце в світі за запасами титанових руд... а хто перше у гейропі займає ?

4-е місце в світі за запасами калію (Стебницьке родовище) ... без коментарів...

... Україна освічена країна тому обирає злодіїв та блазнів на кожних виборах ...

...За класифікацією Human Development report, Україна відноситься до країн з високим рівнем освіти. Чисельність докторів економічних наук в Україні становить 15 тис. Чол., Кандидатів наук - понад 80 тис. ... ага ... особливо проФФесорів у нас дояух ... як казав один японець у нас гарні діти ... але решта ...
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23.01.2021 11:56 Ответить
А за кого треба було голосувати на твою думку?
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23.01.2021 12:50 Ответить
в сортах дерьма не розбираюсь ...
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23.01.2021 16:05 Ответить
Ждьошь *****?
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23.01.2021 16:30 Ответить
як тебе "повело" ... ширнись галопірідолом , може попустить ...
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23.01.2021 16:37 Ответить
Украсть бабки у тех же людей и выдать их под видом помощи.
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23.01.2021 10:15 Ответить
ага , "повертають" одну з десяти
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23.01.2021 11:48 Ответить
Треба взагалі скасувати усі пільги та субсидії. Треба перестати жити у соціалістичний економиці.
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23.01.2021 10:49 Ответить
а ви не пробували не "дерти" за комуналку ... є вірогідність що і субсидії не дуже потрібні стануть , ні ... ні , тому що ви обдираючи людей у свої кишені бабло кладете .... а субсидії "виплачуєте" з кишень тих же пограбованих ... тільки через "бюджет" ...обдираєте на десять гривень а "повертаєте" одну
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23.01.2021 11:47 Ответить
Какие субсидии,дайте людям работу,создайте мрази рабочие места,дайте нормальному бизнесу спокойно работать,создали страну в которой бедные должны платить за нищих и радуются.
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23.01.2021 14:33 Ответить
пересмотрите УСЛОВИЯ! для предоставления субсидии
ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ЕСТЬ ХОТЬ ОДИН СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ НЕ РАБОТАЮЩИЙ СУБСИДИЯ НЕ ПОЛОЖЕНО!
самые бедные те у кого муж или сын зависимы н\алко их никто на работу не берет, а если случайно взяли то они работают до первой зарплаты( инвалидность по таким заболеваниям не дают и субсидию тоже, а дети или старики голодают. Выписать таких невозможно т.к. кв. приватизированы и они есть собственниками.
Или делайте тарифы и зарплаты обоснованными.
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23.01.2021 16:34 Ответить
... ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ЕСТЬ ХОТЬ ОДИН СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ НЕ РАБОТАЮЩИЙ СУБСИДИЯ НЕ ПОЛОЖЕНО! ... навіть не смішно ... може ти знаєш де є робота якої вистачить не тільки на мівіну ... особливо у селах ...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Загальна декларація прав людини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН , https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 рік) у статті 23 проголошує, що кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття; на рівну оплату за рівну працю; кожен працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення... Україна теж це підписала та зобов'язалася дотримуватися а от ще тобі

а ще є Конституція України ст. 43 де поняття про справедливість вже дещо викривлено ... а є ще "закон" у якому нічого не згадується про оплату окрім "мінімалки" яку встановлює банда "шмигалів" що одночасно встановлюють і тарифи і податки і збори... ви соросячі глисти тихцем перетворюєте людей на рабів які окрім "пайки" мівіни ні про що інше й думати не повинні
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24.01.2021 09:54 Ответить
 
 