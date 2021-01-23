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Депутат российской Госдумы Агаев проголосовал по восьми законопроектам в день своей смерти от коронавируса

Депутат российской Госдумы Агаев проголосовал по восьми законопроектам в день своей смерти от коронавируса

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев 23 сентября прошлого года умер от последствий коронавирусной инфекции. Официальная система учета и анализа результатов голосования показала, что в день своей смерти депутат проголосовал за принятие восьми законопроектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Открытые медиа".

Заместитель председателя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев подтвердил, что 67-летний Агаев в тот день скончался в больнице после заражения коронавирусом и выписать из клиники его так и не успели. По его словам, он долго лежал в больнице, и ему провели четыре операции.

СМИ писали, что депутат находился в коме, однако в системе Госдумы отмечено, что депутат Агаев голосовал не только 23 сентября, но и 22, 16 и 15 сентября.

Другой депутат Госдумы – заместитель главы фракции КПРФ Валентин Шурчанов на 74-м году жизни умер после перенесенного коронавируса 18 декабря. По данным издания, он голосовал на заседаниях парламента 16 декабря, а также 15, 9 и 8 декабря.

При этом последние три недели перед смертью депутат находился в тяжелом состоянии, сообщал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Коломейцев уточнял, что Шурчанов "неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ".

За Агаева могли проголосовать его коллеги, занимающие соседние кресла, предполагает Коломейцев. "Он же с единороссами рядом сидел, они могли проголосовать. Он был человек общительный, со всеми дружил", – говорит он.

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Автор: 

Госдума (1261) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Кнопкодавство - звичайна практика для парламентів феодальних країн накшталт рашки чи України.
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23.01.2021 02:03
+25
Хочу лише нагадати, що у 14-му році кнопкодавство було майже нормальною практикою, коли у 18-му вже майже було ліквідовано, окремі випадки викликали резонанс у ЗМІ, повернулась ця практика після "голосування мудрого наріду за нових ліц".
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23.01.2021 04:54
+24
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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23.01.2021 07:18
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для касапа это нормально..
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23.01.2021 01:59 Ответить
если уже мертвого депутата подключить к электросети, он сможет проголосовать еще восемь раз

проверено российскими учеными
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23.01.2021 03:31 Ответить
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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23.01.2021 07:18 Ответить
він ще і зарплату за це отримає
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23.01.2021 08:38 Ответить
Можно подумать, что в Раде всё совсем по другому
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23.01.2021 07:56 Ответить
Не тільки. Для УКраїни теж, в нас навіть майже мертвого обирають мером, хорошо,що не коня.Ось таке в нас недолуге насєлєніє.
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23.01.2021 11:17 Ответить
Кнопкодавство - звичайна практика для парламентів феодальних країн накшталт рашки чи України.
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23.01.2021 02:03 Ответить
Хочу лише нагадати, що у 14-му році кнопкодавство було майже нормальною практикою, коли у 18-му вже майже було ліквідовано, окремі випадки викликали резонанс у ЗМІ, повернулась ця практика після "голосування мудрого наріду за нових ліц".
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23.01.2021 04:54 Ответить
и в гроб сходя, благословил (с)
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23.01.2021 02:09 Ответить
Тю.
СН так за Шкарлета в ВР проголосовала. Половины тех, кто из СН голосовал, в этот момент тупо не было в зале.
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23.01.2021 02:16 Ответить
Ще й плагіатор.)))
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23.01.2021 02:56 Ответить
А чем шкарлет плох?
"Хуже" ведь "не стало"!)))
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23.01.2021 03:05 Ответить
А чем хуже хирург в процессе операции и охраник больнички, который, по его словам, сто раз видел, как это делается.?
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23.01.2021 08:34 Ответить
Учатся, способные, дадим ещё 100 дней!)))
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23.01.2021 09:59 Ответить
Уже какой, 7 раз.."дайте ему сто дней"?)
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23.01.2021 10:12 Ответить
Ну.... Зебилы в эту мантру верят)))
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23.01.2021 10:44 Ответить
)))
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23.01.2021 08:35 Ответить
Так це ж така влада, як і в раші.Достойну про"рали, наобирали фотографів,безробітних, злодіїв-новиє ліца, а тепер маємо , те, що маємо.А, маємо, тупе ватне лайно.
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23.01.2021 11:22 Ответить
Мистика
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23.01.2021 02:45 Ответить
Какая мистика-в Харькове,кандидат-выборы выиграл,не выходя из комы.Протокол-подписал.
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23.01.2021 08:45 Ответить
и мером стал и салют запустил ..кстати чо там насчет салюта какие там у мусоров были основания или затихли что б их не привафлили журналисты ?
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23.01.2021 11:18 Ответить
Вышел из Астрала.
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23.01.2021 13:45 Ответить
Рузькія увчені доказали- що є життя після смерті!!
Шнобелевську премію заслужили!!
🤣🤣
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23.01.2021 02:55 Ответить
Хер їм, а не прємія - харків'янам віддати
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24.01.2021 06:47 Ответить
В Гепаграде Кернес до сих пор рулит!
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23.01.2021 03:03 Ответить
Видать, прав был Толкиен: "Исполни свой долг!", но думаю, ему не дадут спокойно уйти на покой
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23.01.2021 04:00 Ответить
не здивуюсь, якщо він буде голосувати ще 40 днів після смерті.
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23.01.2021 04:10 Ответить
Загробный голос учтён.
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23.01.2021 04:53 Ответить
По сравнению с Геной -дети просто...
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23.01.2021 06:36 Ответить
Настоящие патриоты... Даже после смерти продолжают голосовать и служить своей отчизне. Здесь даже смерть бессильна! Ура!!!😁
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23.01.2021 05:00 Ответить
важливо і цікаво
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23.01.2021 05:22 Ответить
Дуже цікаво!
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23.01.2021 06:20 Ответить
тю, паразіт звичайний
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23.01.2021 05:31 Ответить
Госдума РФ установила лимит по числу голосований посмертно.
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23.01.2021 05:56 Ответить
Якутский скульптор уже в пути.
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23.01.2021 06:21 Ответить
Вах! Маладэц Ваха! Пэрэдайтэ питдесят баранов иво тэйпу.
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23.01.2021 06:26 Ответить
Абсолютно неважливо, голосувала ця маріонетка живою, чи мертвою.
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23.01.2021 06:31 Ответить
Это достижение что ли? В Штатах десятки тысяч мертвецов за Байдена проголосовали.
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23.01.2021 06:57 Ответить
Да иди нах,свинорус.
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23.01.2021 07:01 Ответить
угу...міліони...
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23.01.2021 07:50 Ответить
Территория с херозабивательством на всё и всех. Зона сумерек. Это сюда хотят обратно втянуть Украину различные мертвечуки,бойки,мураевы и прочая смердящая вата. При том что Украина ещё сама не до конца избавилась от подобного.
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23.01.2021 07:01 Ответить
Не удивили! У нас в мёртвом состоянии мэром можно стать а тут какие то кнопки!
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23.01.2021 07:03 Ответить
Похвальный энтузиазм. У депутатов Дуры есть с кого брать пример. Да и многим нашим «слугам» тоже неплохо бы присмотреться к коллеге и подумать над вопросом.
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23.01.2021 07:17 Ответить
Наши,,слуги,, сами могут дать фору в деле заочного голосования
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23.01.2021 07:22 Ответить
"Мертвые души" - однако же классика великоруССкой литературы, хотя написано малороссоом /не украинцем/!
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23.01.2021 07:36 Ответить
Шо там у кацапов? Да, насрать на них! Свои проблемы уже все решили?
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23.01.2021 07:44 Ответить
Вот это - патриёт!
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23.01.2021 08:31 Ответить
Норм... А у нас Кернес ще раз вибори виграє в Харкові
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23.01.2021 08:37 Ответить
Для чого нам ця новина? Чи це, тіпа, ми хороші, а вони хрєнові? Так у нас в ВР завжди так голосують.
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23.01.2021 08:37 Ответить
Круто , за родину ,за Сралина 🤫🐏🤣🤣🤣🤣🐑
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23.01.2021 08:40 Ответить
Депутат российской Госдумы Агаев проголосовал по восьми законопроектам в день своей смерти от коронавируса - Цензор.НЕТ 2994
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23.01.2021 08:47 Ответить
Таке і в нашій Верховній Раді практикують! Для прикладу, голосування відсутніми Шуфричами за Шкарлета. Зробили регіонала, корупціонера та плагіатора заслуженим діячом науки техніки України, а потім ще й міністром!
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23.01.2021 08:58 Ответить
Какой голосовать, если власть над людьми нарасее захватил ******.
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23.01.2021 09:02 Ответить
БУБОЧКЕ надо срочно учредить медаль КЕРНЕСА в 3-х степенях:
1-я степань (медная) - для тех, кто голосует, трахая в это время девку на БАГАМАХ;
2-я степень (серебряная) - для тех, кто голосует лёжа в КОМЕ;
3-я степень (золотая) - для тех, кто голосует лёжа в МОРГЕ или с ТОГО СВЕТА.
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23.01.2021 09:21 Ответить
Ничего не поменялось со времён совка сплошной одобрямс власти, только теперь уже **********, " демократия", как никак, вместо леса из поднятых рук, при эсссере. Мы тоже выбираем брехунов олигархов и ждём от них манны небесной. Как следствие пасём задних по уровню жизни в мире.
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23.01.2021 09:29 Ответить
какие мелочи... проголосовал...
вон гепа...мэром стал...
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23.01.2021 09:47 Ответить
харашо, шо гепе в гроб свет, сеть завели и айпэдика оставили. он долго ещё будет радовать каллег своим голосом в галасованиях по различным вопросам. та и жена, будет его каждый год новыми детками радовать, как в старые добрые времена
"смотрит весь народ на это чудо:
где берутся дети и откуда?
видно гепа с того света
продолжает дело это.......
гепа, хватит, лавочку закрой!" ))
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23.01.2021 10:44 Ответить
Вот где настоящие МЕРТВЫЕ ДУШИ. Гоголю такое и в кошмарах не являлось... Разве что Салтыков-Щедрин о будущем России более-менее правильно догадывался.
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23.01.2021 10:09 Ответить
Для чого далеко ходити, а Кернес? В комі підписував документи...
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23.01.2021 10:15 Ответить
Прежде думаай о Родине, а потом о себе!
Золотой ты наш человек! Все о народе думаешь!
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23.01.2021 10:18 Ответить
какой маладец! какая самоотверженность! Жал на гашетку до последнего! Наверно Героя получил посмертно
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23.01.2021 10:20 Ответить
Ничего удивительного.Если спикер думы говорит,что главное достояние у них Путин,которого жена не узнает.Зато отнимание земель и ледников у соседей в порядке вещей у НЕРУССКОГО КРЕМЛЯ???
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23.01.2021 10:23 Ответить
Гепа создал прецендент
Гепа трупам задал темп..
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23.01.2021 10:26 Ответить
Так он наверное ещё до конца сентября месяца голосовал. Уж очень ответственный человек.
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23.01.2021 10:31 Ответить
Ходят слухи шо это побочный эффект вакцинации спутником V, по неподтвержденным данным в разработке этой вакцины принимали участие шаманы вуду приглашенные минздравом РФ с вест-индийский островов.
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23.01.2021 10:47 Ответить
Це точно?
А я думав, що фахівці з вуду живуть в Африці та на Гаїті.
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23.01.2021 11:59 Ответить
что вы в паРашу смотрите? шмарклет как министром стал? точно так же.
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23.01.2021 11:05 Ответить
Маладес, ****.
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23.01.2021 11:28 Ответить
Прудким був комуняка . Смертонька його посрати відпустила, а він ще встиг проголосувати аж 8(!!!) разів!
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23.01.2021 11:58 Ответить
Стахановец, вот бьі все так работали...
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23.01.2021 12:22 Ответить
Вот оно, доказательство, бессмертия российского боярства, они даже из Путинского Рая умудряют голосовать !
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23.01.2021 14:52 Ответить
У Верховній Раді таке не ФОНТАН!
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23.01.2021 18:40 Ответить
.

о! что-то здесь не так.... А где его пенсионная или зарплатная карточка ?... Тело и справка от врача - точно есть ?...... ( как бы не припрятывали факты.... )
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24.01.2021 01:46 Ответить
тела нема- зато голосование е)))
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24.01.2021 04:02 Ответить
здох максим- и хххх з ним..)) миг ще за законив та проектив шт. 20-30 голоснуть..- як кирнес)))
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24.01.2021 04:01 Ответить
Дункани Маклауди серед нас - Агаєв, Кернес... Вічна їм пам'ять
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24.01.2021 06:51 Ответить
 
 