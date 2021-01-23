Депутат российской Госдумы Агаев проголосовал по восьми законопроектам в день своей смерти от коронавируса

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев 23 сентября прошлого года умер от последствий коронавирусной инфекции. Официальная система учета и анализа результатов голосования показала, что в день своей смерти депутат проголосовал за принятие восьми законопроектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Открытые медиа".

Заместитель председателя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев подтвердил, что 67-летний Агаев в тот день скончался в больнице после заражения коронавирусом и выписать из клиники его так и не успели. По его словам, он долго лежал в больнице, и ему провели четыре операции.

СМИ писали, что депутат находился в коме, однако в системе Госдумы отмечено, что депутат Агаев голосовал не только 23 сентября, но и 22, 16 и 15 сентября.

Другой депутат Госдумы – заместитель главы фракции КПРФ Валентин Шурчанов на 74-м году жизни умер после перенесенного коронавируса 18 декабря. По данным издания, он голосовал на заседаниях парламента 16 декабря, а также 15, 9 и 8 декабря.

При этом последние три недели перед смертью депутат находился в тяжелом состоянии, сообщал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Коломейцев уточнял, что Шурчанов "неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ".

За Агаева могли проголосовать его коллеги, занимающие соседние кресла, предполагает Коломейцев. "Он же с единороссами рядом сидел, они могли проголосовать. Он был человек общительный, со всеми дружил", – говорит он.

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