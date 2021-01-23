Враг за сутки 6 раз нарушил режим тишины на Донбассе: потерь нет
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины открывая огонь по украинским позициям из подствольного и станкового гранатометов и стрелкового оружия.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного на Приазовье противник открывал огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. В районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка российские наемники применяли стрелковое оружие. Также неподалеку от Опытного зафиксирован огонь из автоматического станкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Новолуганским, была зафиксирована работа вражеского снайпера. Вблизи Шумов противник выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.
"С начала текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - констатировали в штабе.
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Але у мене питання. Чому нема втрат у кацапів?