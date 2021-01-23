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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг за сутки 6 раз нарушил режим тишины на Донбассе: потерь нет

Враг за сутки 6 раз нарушил режим тишины на Донбассе: потерь нет

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины открывая огонь по украинским позициям из подствольного и станкового гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного на Приазовье противник открывал огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. В районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка российские наемники применяли стрелковое оружие. Также неподалеку от Опытного зафиксирован огонь из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Новолуганским, была зафиксирована работа вражеского снайпера. Вблизи Шумов противник выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

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"С начала текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - констатировали в штабе.

Враг за сутки 6 раз нарушил режим тишины на Донбассе: потерь нет 01

обстрел (26961) Донбасс (26955)


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Героям Слава !!!
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23.01.2021 08:23 Ответить
Штаб ООС - надо писать "с начала суток обстрелов ПОКА не зафиксировано"!!! А то каждый деньпо 5-10 обстрелов, но с начала суток у Вас - тип-топ!
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23.01.2021 08:29 Ответить
А якщо втрати і є- то влада зробить все можливе щоб ми про них не дізналися. А раптом дізнаємося- назвуть небойовими.
Але у мене питання. Чому нема втрат у кацапів?
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23.01.2021 08:49 Ответить
Нарушили режим тишины в голове Зеленского. А нет, не нарушили.
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23.01.2021 09:36 Ответить
 
 