За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 928 новых случаев, выздоровели - 13 138
В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 928 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 13 138 человек, умерло 116 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"4 928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 862 человека; летальных случаев - 116; выздоровело – 13 138 человек", – написал Степанов в фейсбуке в субботу утром.
Днем ранее, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 новых случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавирусом, 17 января было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования COVID-19, 16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 187 897 человек, 21 778 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 942 107 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.
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"Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - подчеркнул Инь Вэйдун.
Интересно, наши истерички, которые тут якобы в очереди за вакциной, к какой категории себя относят? Вроде как - простые - кто за пенса себя выдает, кто на минималке сидит, но китайскую не хотят.
"Бедные дети столь же умны и талантливы, что и белые дети».
Вот оригинал в газете Нью-Йорк Таймз:
Joe Biden Says 'Poor Kids' Are Just as Bright as 'White Kids'
https://www.nytimes.com/2019/08/09/us/politics/joe-biden-poor-kids.html
Оговорочка по Фрейду называется или "хорошим людям - хорошую цену, а обычным людям - обычную".
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https://www.facebook.com/sluganarodu.official/?__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=kK-y-R
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смотрите пацаны, я вам объясню почему ваш цирк никто не забудет. Почему вас будут догонять даже после того как партия "слуга народа" перестанет существовать.
(фото 1) Количество тестов падает почти в 0. Стата из гугла. Мы сейчас тестируем примерно на уровне октября 2020 года. Позорище.
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=-]K-y-R Geo Leros
сколько там Степанов обещал нам тестов до конца года? 100К в день кажется?
(фото 2) несмотря на то что "Зе-команда победила эпидемию" - статистика смертности из держ.стата показывает резкий рост по сравнению с предыдущими годами.
(фото 3) Вместо того чтобы закупить качественную вакцину, Украина закупает хрен знает что, эффективность 50/50. Как шутит https://www.facebook.com/profile.php?id=100008226073197&__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008226073197&__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=-]K-y-R Oleksandr Derkach
"или заболеешь или нет".
(фото 4) Кроме того что мы закупаем гавно, мы это еще и делаем через компании-прокладки, чтобы Зе-команда могла заработать на смерти Украинцев.
Уважаемые граждане, если вы хотели новость про "деньги на крови" - то вот вам.
Я предупреждал что Зе-команда это смерть. Смерть нашей экономики, смерть наших граждан.
Будет ли это смерть нашей страны, зависит уже от нас с вами.
Не то что вирус оспы, скучный, неприметный.
Зато вакцина от ковида лечит ковид любой, включая и серо-буро-малиновый.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные информационным агентством https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/?srnd=premium-europe&sref=xhkXeGSl Bloomberg .
Уточняется, что к настоящему моменту вакцинация населения стартовала уже в 55 странах мира.