За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 928 новых случаев, выздоровели - 13 138

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 928 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 13 138 человек, умерло 116 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"4 928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 862 человека; летальных случаев - 116; выздоровело – 13 138 человек", – написал Степанов в фейсбуке в субботу утром.

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Днем ранее, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 новых случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавирусом, 17 января было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования COVID-19, 16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 187 897 человек, 21 778 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 942 107 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.



