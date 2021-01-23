Акции за Навального в РФ: начались первые жесткие задержания, в Москве кладут плитку и ставят заборы. ВИДЕО (обновлено)
Утром 23 января российский ОМОН начал жестко разгонять людей, которые собирались на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Видео разгона опубликовал блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.
Автор видео не говорит, где именно происходит разгон.
Начались задержания pic.twitter.com/5cjyvnKRw7— РАЗДАЙБЕДА (@ILIA_RBD) January 23, 2021
Задержания во Владивостоке
Ну что за животные pic.twitter.com/oAFkI369kX— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021
Задержания в Хабаровске
В то же время, как сообщает "Медуза", в Москве утром 23 января рабочие коммунальных служб Москвы стали перекладывать тротуарную плитку на Пушкинской площади, где сторонники Навального анонсировали акцию протеста с требованием освободить политика из СИЗО.
Вечером 22 января в районе Пушкинской площади установили заборы, ограничив площадь и перекрыв выходы на проезжую часть.
Акция "Свободу Навальному!" в Москве намечена на 14:00. В фейсбуке на странице московского митинга 5,6 тысячи пользователей сообщили, что пойдут на акцию, еще более 10 тысяч сказали, что их "интересует" это событие.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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У х@йла проблеми, поєтому однозначно поддержим Навального.
І мертвим,
І живим
Залишу я пораду, наче спадок:
Кладіть бруківку в декілька шарів -
Воно надійніше.
Та і про всяк випадок…
А станеться гулянка,
Чи пікнік,
Чи ранок із бажанням похмелиться:
Скляні пляшки не кидайте в смітник,
Залиште трохи -
Раптом знадобиться…
А маєте авто чи чоперок,
І в гаражі півметри вільних місця:
Старі покришки киньте у куток,
Нехай лежать -
Вони ж не просять їсти.
І взагалі, дорослий чоловік
В хазяйстві має будівельну каску,
Листок заліза, биту, дробовик,
Кувалду, респіратор, вогнегасник!..
І доки півник ще не здох двоглавий,
Допоки друзі і часи мінливі,
Тримайте в гардеробі балаклаву.
Бо на віку, бач, як на довгій ниві…
Та ви що, а це не та країна яка у 2014 му напала на Україну і окупувала Крим і частину Донбасу?
Та мені хоч кацапи на Красній площі розтріляють іншу тисячу кацапів пофіг доки вони не виведуть свої війська з Криму і Донбасу
да не плитку они кладут... Это собянкин на народ кладет.....
(те еще твари.... все. )
шийся на трон император и он вынужден эту империю сохранять и восстанавливать потерян-
ное либо при любых модификациях либерализма он её разваливает - то есть либо "сталин"
либо "горбачёв" ............ овальный "сталин" ???............ююююююююю ну если таки да то более
искусного маскировщика свет ещё не видывал а если нет то...... нам главное вовремя забрать
свой бутерброд.