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Акции за Навального в РФ: начались первые жесткие задержания, в Москве кладут плитку и ставят заборы. ВИДЕО (обновлено)

Утром 23 января российский ОМОН начал жестко разгонять людей, которые собирались на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Видео разгона опубликовал блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.

Автор видео не говорит, где именно происходит разгон.

Начались задержания pic.twitter.com/5cjyvnKRw7

— РАЗДАЙБЕДА (@ILIA_RBD) January 23, 2021

Задержания во Владивостоке

Ну что за животные pic.twitter.com/oAFkI369kX

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Задержания в Хабаровске

В то же время, как сообщает "Медуза", в Москве утром 23 января рабочие коммунальных служб Москвы стали перекладывать тротуарную плитку на Пушкинской площади, где сторонники Навального анонсировали акцию протеста с требованием освободить политика из СИЗО.

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Акции за Навального в РФ: начались первые жесткие задержания, в Москве кладут плитку и ставят заборы 01

Вечером 22 января в районе Пушкинской площади установили заборы, ограничив площадь и перекрыв выходы на проезжую часть.

Акции за Навального в РФ: начались первые жесткие задержания, в Москве кладут плитку и ставят заборы 02
Акции за Навального в РФ: начались первые жесткие задержания, в Москве кладут плитку и ставят заборы 03
Акции за Навального в РФ: начались первые жесткие задержания, в Москве кладут плитку и ставят заборы 04

Акция "Свободу Навальному!" в Москве намечена на 14:00. В фейсбуке на странице московского митинга 5,6 тысячи пользователей сообщили, что пойдут на акцию, еще более 10 тысяч сказали, что их "интересует" это событие.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

акция (2423) задержание (6673) москва (3072) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+113
Акции за Навального в РФ: начались первые жесткие задержания, в Москве кладут плитку и ставят заборы - Цензор.НЕТ 2284
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23.01.2021 09:17
+78
Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани - Цензор.НЕТ 7582
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23.01.2021 09:35
+61
ничего никуда не понесется
Рабы - с
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23.01.2021 09:22
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Страница 4 из 4
Поддержим Навального!
У х@йла проблеми, поєтому однозначно поддержим Навального.
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23.01.2021 19:10 Ответить
Навальний не бутерброд, щоб його підтримувати.
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23.01.2021 23:05 Ответить
Надеюсь наш, бежавший в россию, Беркут нас не посрамит, отметелит кацапню по полной программе.
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23.01.2021 20:22 Ответить
Главная причина нападения путина на Украину, как это неприятно для нас, ему нужен был мальчик для битья, и Украина подошла на эту роль лучше всего из-за своей слабости. В 2012 году были сильные протесты в России и кресло под путиным начало шататься. А быстрая победоносная война, да еще с захватом желанных территорий (Крым) подняла рейтинг путина до небес. Донбасс последовал лишь для закрепления захвата Крыма и плюс экономический удар по Украине, чтобы Украине было тяжелее обороняться. Также Украина отлично отыгрывает роль назначенную путиным и его пропагандистами, роль страшилки для собственного населения.
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23.01.2021 20:45 Ответить
Украина подошла на эту роль лучше всего из-за своей слабости слушай!! белорос!!иди ,,мирняки-шествия"в менске показывай!!(всему миру так как вы сильные!!) а Украинцы показали наглядно свою ,,слабость"и на майдане!! и кацапью в реале!!надо будет ещё впендюрят!!(если ещё что от них кацапов останется)философ хренов!!
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23.01.2021 21:53 Ответить
Причина нападу - бажання України іти не в ..опу із назвою паРаша, а до цивілізації. Ну а без України раша відчуває себе неповноцінною, а у випадку успіху України -це буде смерть недоімперії.
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23.01.2021 22:57 Ответить
Ну да, а за мальчика для побиття хутин держит всех кокцапов с Беларусью вместе взятой.
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24.01.2021 09:30 Ответить
І ненародженим,
І мертвим,
І живим
Залишу я пораду, наче спадок:
Кладіть бруківку в декілька шарів -
Воно надійніше.
Та і про всяк випадок…
А станеться гулянка,
Чи пікнік,
Чи ранок із бажанням похмелиться:
Скляні пляшки не кидайте в смітник,
Залиште трохи -
Раптом знадобиться…
А маєте авто чи чоперок,
І в гаражі півметри вільних місця:
Старі покришки киньте у куток,
Нехай лежать -
Вони ж не просять їсти.
І взагалі, дорослий чоловік
В хазяйстві має будівельну каску,
Листок заліза, биту, дробовик,
Кувалду, респіратор, вогнегасник!..
І доки півник ще не здох двоглавий,
Допоки друзі і часи мінливі,
Тримайте в гардеробі балаклаву.
Бо на віку, бач, як на довгій ниві…
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23.01.2021 22:51 Ответить
Рюцький протест)
Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани - Цензор.НЕТ 3098
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23.01.2021 22:52 Ответить
вони без пакетика обсираються
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23.01.2021 23:07 Ответить
Утром 23 января российский ОМОН начал жестко разгонять людей, которые собирались на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Источник: https://censor.net/ru/n3243595

Та ви що, а це не та країна яка у 2014 му напала на Україну і окупувала Крим і частину Донбасу?
Та мені хоч кацапи на Красній площі розтріляють іншу тисячу кацапів пофіг доки вони не виведуть свої війська з Криму і Донбасу
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23.01.2021 23:59 Ответить
.

да не плитку они кладут... Это собянкин на народ кладет.....
(те еще твари.... все. )
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24.01.2021 01:47 Ответить
Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани - Цензор.НЕТ 9492
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24.01.2021 03:08 Ответить
то шо , рак его доедает, трясця б ще його взяло з пранцями.
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24.01.2021 09:27 Ответить
"- Ouch! Ouch! Нітроґай! Ouch... Ouch... Да больна, я ґаварю."
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24.01.2021 03:29 Ответить
КАКОЙ НА ВАЛЬНЫЙ Я НО БОЛЬНИЧНЫЙ ВЫШЕЛ НЕТ БЛАНКОФФ ШОБ МНЕ ОПЛАТИЛИ И ПОЛТАВА УКРАИНА
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24.01.2021 09:18 Ответить
Бг-ггг... не смешите мои капцi... Раком сжираемый муйлуша усиливается...А-ХА-ХА-ХА-ХА-А... Вы мабуть еще не читали о свободолюбивом бурято-ненецком хурале и таукитайцах, подводящих дороги к своим историческим землям в одностороннем порядке, с толщиной бетонного покрытия в один метр, ШОБЫ ВЫДЕРЖАЛИ таукитайскую ТЯЖЕЛУЮ ТЕХНИКУ, НАПИЧКАННУЮ БАЛИСТИЧЕСКИМИ РАКЕТАМИ С ЯДРЕНОЙ ГОЛОВОЙ,. У кацапов была возможность усилиться при Киевской РУСИ. ан нет, выбрали путь коллаборанта- лизоблюдить Орде... Теперь вон и пыня на бурята смахивает заточкой, тока не поймет где его терены... Вот так мы и являемся свидетелями рождения новой нации с голубыми , но уже раскосыми глазами... Они слышали, шо вроде была Киевская Русь, но не знают где их родина...ХЕХ...
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24.01.2021 09:41 Ответить
дело по большому счёту не в овальном или кто там ещё- расися это империя и либо взобрав
шийся на трон император и он вынужден эту империю сохранять и восстанавливать потерян-
ное либо при любых модификациях либерализма он её разваливает - то есть либо "сталин"
либо "горбачёв" ............ овальный "сталин" ???............ююююююююю ну если таки да то более
искусного маскировщика свет ещё не видывал а если нет то...... нам главное вовремя забрать
свой бутерброд.
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24.01.2021 10:24 Ответить
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