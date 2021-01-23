Акции за Навального в РФ: начались первые жесткие задержания, в Москве кладут плитку и ставят заборы. ВИДЕО (обновлено)

Утром 23 января российский ОМОН начал жестко разгонять людей, которые собирались на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Видео разгона опубликовал блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.

Автор видео не говорит, где именно происходит разгон.

Задержания во Владивостоке

Ну что за животные pic.twitter.com/oAFkI369kX — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Задержания в Хабаровске

В то же время, как сообщает "Медуза", в Москве утром 23 января рабочие коммунальных служб Москвы стали перекладывать тротуарную плитку на Пушкинской площади, где сторонники Навального анонсировали акцию протеста с требованием освободить политика из СИЗО.

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Вечером 22 января в районе Пушкинской площади установили заборы, ограничив площадь и перекрыв выходы на проезжую часть.







Акция "Свободу Навальному!" в Москве намечена на 14:00. В фейсбуке на странице московского митинга 5,6 тысячи пользователей сообщили, что пойдут на акцию, еще более 10 тысяч сказали, что их "интересует" это событие.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.