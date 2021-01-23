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Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля, - лидер демократического большинства Сената США Шумер

Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля, - лидер демократического большинства Сената США Шумер

Процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа начнется в сенате конгресса в феврале, объявил лидер сенатского демократического большинства Чак Шумер.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"И у менеджеров Палаты представителей, и у защиты будет время, чтобы составить свои юридические записки, как это было в предыдущих судебных процессах. (...) Как только будут подготовлены краткие отчеты, выступления сторон начнутся на неделе с 8 февраля", - сказал Шумер, выступая в сенате.

Ранее он сообщил, что статьи с обвинениями Трампа будут переданы Палатой представителей сенату 25 января.

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По достигнутой Шумером с лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом договоренности, они будут зачитаны 19:00 в понедельник (03:00 мск вторника). Сенаторы будут приведены к присяге во вторник, а Трампу будет вручена повестка.

Ранее сообщалось, что Макконнелл на встрече с однопартийцами предложил перенести процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа на февраль. Соответствующее предложение было передано Макконнеллом Шумеру.

По закону Сенат США, рассматривая дело об импичменте, должен заседать ежедневно, кроме воскресенья, не отвлекаясь на решение других вопросов. Таким образом, незамедлительное начало процесса по импичменту отсрочит рассмотрение и утверждение сенатом кандидатов, выдвинутых Джо Байденом на посты в правительстве.

"Сенат будет продолжать заниматься другими делами для американского народа, такими, как рассмотрение кандидатур на посты в кабинете министров и законопроект о помощи по борьбе с коронавирусом", - сказал Шумер.

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Накануне Байден заявил в Белом доме: "Чем больше времени у нас будет, чтобы встать на ноги и справиться с этими кризисами, тем лучше".

Импичмент Трампу Палата представителей объявила по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и мятежу, которые 6 января вылились в попытку захвата Капитолия США.

импичмент (543) США (26471) Трамп Дональд (5122) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+10
Радость от прихода демократов к власти напоминает энтузиазм Дмитрия Гордона и зелепузиков от прихода во власть Зеленскаго.
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23.01.2021 10:15
+9
здали крим виборці овоча, кучми, тощо
і ці ж ідійоти ніяк не зрозуміють, що винні ВОНИ.
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23.01.2021 10:09
+9
Розпочалося знищення Трампа, як "політичної фігури" істеблішменту США... А там, "не за горами", (а, може, й паралельно), почнеться його знищення фінансове - у нього боргів, як у собаки - бліх...
"Фсьо... Приплив... "Баста, карапузики! Кінчилися танці!...".
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23.01.2021 10:11
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СЮР!
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23.01.2021 10:41 Ответить
месть. и страх, ведь он обещал вернуться через 4 года.
а юридически ни одного доказанного преступления.
он и его юристы всё делали - комар носа не подточит.
ну и ладно, будет две неудачных попытки импичмента.
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23.01.2021 10:42 Ответить
Книга рекордов Гиннесса.
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23.01.2021 10:46 Ответить
да хоть 10 неудачных импичментов.
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23.01.2021 10:48 Ответить
Угу ... Це ж політика. У демократичній країні. Рейтинги мають значення.
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23.01.2021 11:12 Ответить
верно. Каждый неудачный импичмент ему в плюс.
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23.01.2021 11:28 Ответить
Прекрасная новость, демократы признают его ещё действующим президентом, каким он собственно и должен быть в результате нормального подсчёта голосов, а не того что было, это путь к двоевластие. Ну-ну, спящий Джо уже начал стрелять себе в ногу отменяя все указы Трампа, пусть выстрелят себе ещё и в голову.
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23.01.2021 10:48 Ответить
Американцы отделяют политику от цирка. Удачи.
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23.01.2021 10:59 Ответить
Как же его боятся! Лишь бы он не баллотировался ещё раз. Заблокировали ВСЕ каналы,где мог и может выступать Трамп.( Просто свобода слова,правда не для всех). Мне плевать что у них там,это их дело. Но это мировой игрок и если там настолько все плохо то чего ждать нам? Нами управляют в своих интересах мировые игроки через продажных обезьян чиновников( если кто-то до сих пор думает "силовики" под руководством типа Бакланова охраняют нашу внешнюю и внутреннюю безопасность тот... слишком оптимистичен). Пасионариев истребляют войной,в тылу свиньи рвут корыто. Ещё и это,победа мировых либерастов,считающих человека червем,а не Божьем творением. Пандемиебесие вспыхнет с новой силой,разрушение среднего и малого бизнеса продолжится. Останутся корпорации и роботы( НЕЛЬЗЯ отходить от своего дома на пятьсот метров,правда ж это не контроль и "роботизация"?)
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23.01.2021 11:09 Ответить
В Украине несколько сотен тысяч резервистов... Так что есть шанс что обезьян-чиновников порвут на ленточки.
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23.01.2021 13:18 Ответить
А к чему на украинском сайте ссылка на время "мск"?
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23.01.2021 11:10 Ответить
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23.01.2021 12:50 Ответить
Іще одним свідченням того, що прихильникам глобалізму, а насправді - олігархічного фашизму, сказати нема чого, є те, що вони відчайдушно спамлять опонентів. Або використовують набір дурнуватих фраз про козломордію, якусь бутилку та мокшан. І все. Шо, ідіоти, заціпило?
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24.01.2021 09:09 Ответить
они будут зачитаны 19:00 в понедельник (03:00 мск вторника).Источник: https://censor.net/ru/n3243596 ?????
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23.01.2021 11:11 Ответить
никакого внешнего управления - придурок президент в Украине тому подтверждение.....
а бошки рано или поздно включать вроде нада,,,,,
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23.01.2021 11:14 Ответить
Рад познакомиться. Правда придурок странное для вас имя. Ну и пишите вы его с маленькой буквы. А президента выбирали не избиратели а телевизор ( Голобородько) и Ютуб( по приколу) Такой выбор говорит что такими именами как у Вас могут называться многие. Избиратели Трампа хоть голосовали за то что бы Америка( США) снова стала великой,а большинство ,выбравших президента с командой,набранной на улице,по приколу.
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23.01.2021 11:37 Ответить
короче на год нам рыжее развлекалово обеспечено.... - без quana не возня...
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23.01.2021 11:19 Ответить
Байден уже избавился от кнопки для вызова официанта с колой, которую установил Трамп

Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер - Цензор.НЕТ 9728

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Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер - Цензор.НЕТ 216

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Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер - Цензор.НЕТ 6683

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23.01.2021 12:37 Ответить
И это еще больше повысит популярность Трампа.
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23.01.2021 12:51 Ответить
Тільки мова про трампа, так зразу в коментах куча кацапні, яка прикидається то порохоботами, то зеботами, то взагалі якимись вумними, аж страшно, експердами. Кацапня, це Україна, ми не вибираємо президента Америки, і те що ви нам втираєте за трампа нам до світлодіодної лампочки. Українець в мізках від народження демократ, вільна людина, і ніяка рогохвостокопитна а лаптях істота не переконає що гулаг, царь, боярє й інге кріпатство кацапське це добре.
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23.01.2021 13:00 Ответить
А прикольно: он уже не президент, но все равно нужна длительная и наверняка дорогостоящая процедура по импичменту. А говорят на Западе распилов нету)))
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23.01.2021 15:58 Ответить
Буде ж ще веселіше,вже ж розпочали процедуру імпічмента Байдена.
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23.01.2021 16:35 Ответить
Я бачила, що ініціаторка поки відклала його, бо щодня надходить нова інформація і вона її додає.
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23.01.2021 20:23 Ответить
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