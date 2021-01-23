11,25 млн украинцев выезжали за границу в "ковидном" 2020-м: Польша, Венгрия и РФ в тройке лидеров
В прошлом году за границу, даже несмотря на карантин, смогли попасть более 11 млн 250 тыс. граждан Украины, они совершили путешествие в 123 страны мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, наиболее посещаемыми стали три страны, граничащие с Украиной: на первом месте Польша - около 4 млн. человек, на втором - Венгрия - 1 млн 635 тыс; на третьем - РФ - 1 млн граждан Украины.
Среди лидеров прошлого года были также Турция, где побывало 965 тыс украинцев, и Египет – 730 тыс.
Достаточно большое количество украинцев ездили в Румынию - более 626 тыс., Беларусь - 496 тыс., Словакию - 336 тыс., Молдову - 328 тыс., Германию - 222 тыс. и ОАЭ - 100 тыс. человек.
Популярными для украинцев стала также Австрия, куда совершили свое путешествие 68 тыс. Человек, Италия - почти 60 тыс., Испания - 53,5 тыс., Великобритания - 44,5 тыс., Болгария - 42 тыс., Израиль - 41 тыс., Грузия - 33,6 тыс., Греция - 26,5 тыс., Дания - 24 тыс., Катар - около 20 тыс. и Доминиканская Республика - 14, 5 тыс. человек.
На Балканы, в Черногорию, Хорватию и Албанию съездил соответственно 23 тыс., 16,2 тыс. и 12 тыс. украинцев.
Также для граждан Украины интересными стали Литва, где побывало 33 тыс., Латвия - 19,5 тыс., и Финляндия - почти 10 тыс. граждан.
В то же время иностранцев в Украину в прошлом году прибыло почти втрое меньше - примерно 3,4 млн человек из 192 стран мира.
Больше всего в Украину приезжали из пограничных стран: лидерами стали граждане Молдовы - 933 тыс., Беларуси - 463,5 тыс., РФ - 390 тыс., Польши - 272 тыс., Румынии - 229 тыс и Венгрии - 217 тыс. Кроме того приезжали также граждане Турции -149 тыс., Германии - 74 тыс., Израиля - 57 тыс. и США - 42 тыс.
Кроме того, в Украине побывали 34,5 тыс. подданных Великобритании, около 30 тыс граждан Литвы, 26 тыс. - Азербайджана, более 25 тыс. - Италии, 23 тыс. - Индии, 22,5 тыс - Грузии, более 22 тыс. - Болгарии, почти 21 тыс. - Сербии.
А из таких стран как Чехия, Латвия, Китай, Египет, Узбекистан и Армения в Украине побывало от 10 до 20 тыс. путешественников.
Подавляющее большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 000 человек следовали через нашу страну транзитом.
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А ляпали своїми дурними язиками, що безвіз на хліб не намажеш.
А ты за зелю голосовал, да? Умничка ты! Думающий, дальновидный человек. Жаль только, что интеллекта тебе не хватает отличать симулякры пропагандонские типа Голобородьки от дрыщавого писюниста. Сильно были внешне похожи, да? Вот ты, горемыка, и растерялся...
Это позиция не против всех, это позиция - мне пох..й.
Тогда чему вы удивляетесь о том что творится вокруг вас ?
Второе, люди не только работают заграницей ( и это их право) , но так же проходят лечение, ездят в командировки, в гости, на отдых или экскурсии .
Украине к сожалению ещё ох как далеко до уровня жизни как в Европе , и причина этому такие как ты .
Человеку в Европе все равно куда ты идёшь, едешь, где работаешь, нет привычки кого то учить или осуждать за что то , это все дело лично каждого человека, тут свобода даже от чужого мнения.
Но такие как ты влезут, осудят, сядут на лавочку у подъезда, и будут шушукаться кто наркоман и проститутка в подъезде, это весь твой удел .
И почему ты решило что можешь кого то в чем то обвинять ?
Потім бачу, що продовжуєте писати під українським прапорцем.
Але не питала: є приватні речі, особисті причини, зміна рішення.
Тримайтеся !
Щасти !
Ваша Сестра уже уехала из Испании и вернулась назад, или все ещё мучится там ?