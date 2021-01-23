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Новости Коронавирус и карантин
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11,25 млн украинцев выезжали за границу в "ковидном" 2020-м: Польша, Венгрия и РФ в тройке лидеров

11,25 млн украинцев выезжали за границу в

В прошлом году за границу, даже несмотря на карантин, смогли попасть более 11 млн 250 тыс. граждан Украины, они совершили путешествие в 123 страны мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, наиболее посещаемыми стали три страны, граничащие с Украиной: на первом месте Польша - около 4 млн. человек, на втором - Венгрия - 1 млн 635 тыс; на третьем - РФ - 1 млн граждан Украины.

Среди лидеров прошлого года были также Турция, где побывало 965 тыс украинцев, и Египет – 730 тыс.

Достаточно большое количество украинцев ездили в Румынию - более 626 тыс., Беларусь - 496 тыс., Словакию - 336 тыс., Молдову - 328 тыс., Германию - 222 тыс. и ОАЭ - 100 тыс. человек.

Популярными для украинцев стала также Австрия, куда совершили свое путешествие 68 тыс. Человек, Италия - почти 60 тыс., Испания - 53,5 тыс., Великобритания - 44,5 тыс., Болгария - 42 тыс., Израиль - 41 тыс., Грузия - 33,6 тыс., Греция - 26,5 тыс., Дания - 24 тыс., Катар - около 20 тыс. и Доминиканская Республика - 14, 5 тыс. человек.

На Балканы, в Черногорию, Хорватию и Албанию съездил соответственно 23 тыс., 16,2 тыс. и 12 тыс. украинцев.

Также для граждан Украины интересными стали Литва, где побывало 33 тыс., Латвия - 19,5 тыс., и Финляндия - почти 10 тыс. граждан.

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В то же время иностранцев в Украину в прошлом году прибыло почти втрое меньше - примерно 3,4 млн человек из 192 стран мира.

Больше всего в Украину приезжали из пограничных стран: лидерами стали граждане Молдовы - 933 тыс., Беларуси - 463,5 тыс., РФ - 390 тыс., Польши - 272 тыс., Румынии - 229 тыс и Венгрии - 217 тыс. Кроме того приезжали также граждане Турции -149 тыс., Германии - 74 тыс., Израиля - 57 тыс. и США - 42 тыс.

Кроме того, в Украине побывали 34,5 тыс. подданных Великобритании, около 30 тыс граждан Литвы, 26 тыс. - Азербайджана, более 25 тыс. - Италии, 23 тыс. - Индии, 22,5 тыс - Грузии, более 22 тыс. - Болгарии, почти 21 тыс. - Сербии.

А из таких стран как Чехия, Латвия, Китай, Египет, Узбекистан и Армения в Украине побывало от 10 до 20 тыс. путешественников.

Подавляющее большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 000 человек следовали через нашу страну транзитом.

Госпогранслужба (6388) карантин (16729) статистика (2310) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Скоро некому будет платить коммуналку Ринату, Суркисам и прочим Коломойским. Подумайте об этом, элитка, воры в законе, олигархи или кто там вы по масти. На что ваши дети в Европах жить будут?
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23.01.2021 10:45
+5
Непогано так користуються безвізом.
А ляпали своїми дурними язиками, що безвіз на хліб не намажеш.
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23.01.2021 10:45
+2
Зато сколько получили постоянный вид на жительство и гражданство не показывают,что бы не видно было какие безвозвратные потери трудовых ресурсов. Бездари и временщики..
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23.01.2021 10:46
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Правила форума Совет форумчан
Тепер зась. Там введуть сертифікацію про вакцинацію і всьо. Дякуйте, дуже дякуйте зеленим недоумкам.
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23.01.2021 10:40 Ответить
Скоро некому будет платить коммуналку Ринату, Суркисам и прочим Коломойским. Подумайте об этом, элитка, воры в законе, олигархи или кто там вы по масти. На что ваши дети в Европах жить будут?
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23.01.2021 10:45 Ответить
Всё идёт по плану, украинцы разъедутся, Зеля и Коломойский начнут продавать землю и осуществлять проект ,,Небесный Иерусалим,,. Плацдарм в Умани уже есть
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23.01.2021 10:53 Ответить
Дякуєм СН, ЄС і Голосу за цей закон.
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23.01.2021 11:21 Ответить
Почему вы считаете, что вы и ваши дети нужны олигархам? Вы обуза. Нужно миллионов 5-ть на сельское хозяйство и добычу ресурсов. Все остальные лишние люди.
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23.01.2021 12:43 Ответить
Непогано так користуються безвізом.
А ляпали своїми дурними язиками, що безвіз на хліб не намажеш.
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23.01.2021 10:45 Ответить
Зато сколько получили постоянный вид на жительство и гражданство не показывают,что бы не видно было какие безвозвратные потери трудовых ресурсов. Бездари и временщики..
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23.01.2021 10:46 Ответить
Ну уж нет. Нет тупее сброда, чем слуга урода.
А ты за зелю голосовал, да? Умничка ты! Думающий, дальновидный человек. Жаль только, что интеллекта тебе не хватает отличать симулякры пропагандонские типа Голобородьки от дрыщавого писюниста. Сильно были внешне похожи, да? Вот ты, горемыка, и растерялся...
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23.01.2021 11:04 Ответить
я не голосовал вообще, не за кого
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23.01.2021 11:07 Ответить
Ну как бы гордится не чем ))
Это позиция не против всех, это позиция - мне пох..й.
Тогда чему вы удивляетесь о том что творится вокруг вас ?
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23.01.2021 11:44 Ответить
Ваша позиция-свалить из страны, это чем-то лучше? Все равно все зависит от хозяев из американского посольства, поэтому мне все равно
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23.01.2021 11:54 Ответить
Люди находятся заграницей, по тому что это законно, каждый человек имеет право на передвижения, это первое.
Второе, люди не только работают заграницей ( и это их право) , но так же проходят лечение, ездят в командировки, в гости, на отдых или экскурсии .
Украине к сожалению ещё ох как далеко до уровня жизни как в Европе , и причина этому такие как ты .
Человеку в Европе все равно куда ты идёшь, едешь, где работаешь, нет привычки кого то учить или осуждать за что то , это все дело лично каждого человека, тут свобода даже от чужого мнения.
Но такие как ты влезут, осудят, сядут на лавочку у подъезда, и будут шушукаться кто наркоман и проститутка в подъезде, это весь твой удел .
И почему ты решило что можешь кого то в чем то обвинять ?
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23.01.2021 12:04 Ответить
Все просто, Вам не нужно указывать другим, голосовать или нет, сидеть на лавочке или нет, изображать патриота тоже не надо
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23.01.2021 12:11 Ответить
А при чем тут патриотизм ? ))))
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23.01.2021 12:38 Ответить
Если бы от американского посольства что то зависело,мы бы так не жили.А так им по большому счету пох на Украину,точно так же как пох народу который в большинстве своем на выборы не ходит но рассчитывает на лучшую жизнь.
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23.01.2021 15:10 Ответить
кто может и хочет работать - выезжает, кто туп как пробка и в свободное время коротает часы со "Сватами" и прочими сериальчиками, лентяй и бездарь - увы, остаются.. либо у кого пока обстоятельства не позволяют.... я в прошлом году уехать хотел... но ковидом заболел и обстоятельства сложились не наилучшим образом.. застрял.
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23.01.2021 10:55 Ответить
Я пам*ятаю, як Ви писали, що фактично все вирішено.
Потім бачу, що продовжуєте писати під українським прапорцем.
Але не питала: є приватні речі, особисті причини, зміна рішення.
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23.01.2021 21:05 Ответить
я дуже сильно прив'язаний до фахівців, які реабілітують дитину. Вони перед карантином теж тікали, але не встигли .... а карантин трохи додав можливостей - зараз дистанційно працюю з Польщою та Іспанією - навіщо кудись їхати, як тут, і там карантин, та ті ж самі обмеження. Ковідом перехворів, паралельно робив з дитиною унікальне обладнання зі станочного профілю - тож на телевізор немає взагалі часу, та й на цензор лише щоб хоч трохи відволіктися заходжу....
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28.01.2021 11:13 Ответить
Я бажаю Вам усього доброго, Вячеславе.
Тримайтеся !
Щасти !
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29.01.2021 06:28 Ответить
Всі хто поїхав працювати в Європу, до України повертатися не хочуть. Всім набридло, що українці мають все зароблене віддавати на комунальні платежі і їжу.
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23.01.2021 10:55 Ответить
за рубежом тоже не все гладко.. у меня сестра в Испании - там комунальные тоже не малые и при том, что нет центрального отопления.... сейчас на улице +9 а в квартире недалеко от Барселоны - чуть больше 15 при полах, из плитки без подогрева....Так что прежде чем решиться на авантюру -и нтересуйтесь информацией на местном языке и на форумах желаемой страны, а не на русских форумах...
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23.01.2021 10:59 Ответить
Любые комфортные минусы, перекрывает заработная плата
Ваша Сестра уже уехала из Испании и вернулась назад, или все ещё мучится там ?
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23.01.2021 11:34 Ответить
Пишу с иронией конечно )))
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23.01.2021 11:36 Ответить
1 млн відвідали Росію. Якого біса - на заробітки, чи "торкнутися скреп"? Гадаю, що переважна більшисть з них це ватні колоборанти , чи вже агенти ФСБ , чи в стадії вербування. 6 років війни, а наче її немає - шастають крізь кордон з агрессором вільно туди-сюди. Порошенку треба було ще в 14 році закрити кордони, в гарячій стадії.
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23.01.2021 11:49 Ответить
Угугу, нам очень важно ваше мнение.
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23.01.2021 13:36 Ответить
Агааа))) у лугандонії у 14році можна було закрити кордони?))) а ще нагадай ким він закрив би ті кордони))) новоросамі які робили вигляд що служать Україні прикордонниками...?
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24.01.2021 13:36 Ответить
Тут не це дивне, а Британія, у якої виявили штам короновірусу , який є більш небезпеечний за "традиційний" ковід для влади України, є навіть бажаний тут, бо влада не скасувала рейси до Лондона в час коли рабів закрили в лодауні на карантин.
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23.01.2021 15:17 Ответить
Не вірна статистика бо, на мадярію їздять не українці а ті хто мають утлевел, українцям вамоши кажуть віссссо...
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24.01.2021 13:31 Ответить
 
 