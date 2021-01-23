Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" Коваленко с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине. ВИДЕО (обновлено)
Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала противоправную деятельность жителя Херсонщины, который входит в агентурный аппарат ФСБ РФ и аффилированное с ним так называемое "МГБ ЛНР".
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 через закрытый канал связи агент получил денежное вознаграждение от кураторов, чтобы способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного майдана". Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.
Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлений в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно оккупированном Крымом регионе, а впоследствии - распространиться и по всей стране.
В феврале 2020 во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с высокопоставленными "властями АРК", в частности так называемым "главой Республики Крым" С. Аксеновым.
Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.
Во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 фигурант был завербован представителем так называемой "МГБ ЛНР" и получил псевдоним Джигурда.
Продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Блогер Денис Казанский сообщил позже, что задержанного зовут Эдуард Коваленко.
"Работавшего на Россию Эдуарда Коваленко, о котором я уже неоднократно писал, наконец повязали", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Что-то крысчане вспомнились...
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой Днепра, украинцы «наполнят» его водой меня!...
Но конечно какой-то Джигурде уйти не удалось.
БубАчкині ставленики воліють займатись рекетом.
Вот оно чо, Михалыч!
ПС. А комментаторы Цензора почему-то этого совсем не заметили...
https://twitter.com/Illya_Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin Illya Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin @Illya_Ayzin
«Колонія США»: українська професорка назвала себе представницею "російської цивілізації" та принизила українців
Професорка НПУ ім. Драгоманова Євгенія Більченко назвала себе "російською цивілізацією" та принизила українську мову.
і знаєте, буде правий!
Його обміняють на шпигуна з оновленими інструкціями.
Однією з промаскальських патртій....якщо не називають- то це заЖОп.
Источник: https://censor.net/ru/n3243601
Как можно дискредитировать то, что дискредитировало самого себя изначально антиукраинскими и антинародными действиями и "реформами"? На мой взгляд, дискредитировать власть и правительство больше чем она себя дискредитировала, совершенно невозможно.
Бакланы Баканова - вооще молодца!