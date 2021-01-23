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Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" Коваленко с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине. ВИДЕО (обновлено)

Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала противоправную деятельность жителя Херсонщины, который входит в агентурный аппарат ФСБ РФ и аффилированное с ним так называемое "МГБ ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

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В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 через закрытый канал связи агент получил денежное вознаграждение от кураторов, чтобы способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного майдана". Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.

Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлений в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно оккупированном Крымом регионе, а впоследствии - распространиться и по всей стране.

В феврале 2020 во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с высокопоставленными "властями АРК", в частности так называемым "главой Республики Крым" С. Аксеновым.

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Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.

Во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 фигурант был завербован представителем так называемой "МГБ ЛНР" и получил псевдоним Джигурда.

Продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Блогер Денис Казанский сообщил позже, что задержанного зовут Эдуард Коваленко.

"Работавшего на Россию Эдуарда Коваленко, о котором я уже неоднократно писал, наконец повязали", - отметил он.

Агент ФСБ и МГБ ЛНР Коваленко с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине 01

контрразведка (496) СБУ (19869) ФСБ (1935) Херсонская область (4730)


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Топ комментарии
+47
если бы еще СБУ занялась Медведчуком и Бойко то воще бы цены не было бы ребятам!!!!
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23.01.2021 11:04
+28
Еще одного мутанта в котел !.
.
Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине - Цензор.НЕТ 8897
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23.01.2021 11:00
+19
Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2072
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23.01.2021 11:09
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Правила форума Совет форумчан
Надо сделать из него джигурнду, чтоб другим не повадно было.
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23.01.2021 11:00 Ответить
Самое главное вовремя,после зашквара с внутри СБУ шными разборками.щас будут каждый день "Джигурдяев" вытягивать,для отвлечения внимания
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23.01.2021 15:15 Ответить
Так его при Порохе посадили, а бубочка его обменял)
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24.01.2021 04:29 Ответить
Вот значит пора делать из него настоящую джигурду... Сама его судьба указывает на это.
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24.01.2021 11:35 Ответить
Он с 2001 по 2004 возглавлял УНА-УНСО) И про 30 тыс он не трындит, так как тогда купил себе крутого джипяру и малолеток на нем к себе возил... В итоге все пробухал)))
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24.01.2021 12:29 Ответить
Тем более пора.
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24.01.2021 12:30 Ответить
Так я же не против))) У меня к нему свои счеты, но я не рассчитывал, что его так быстро загребут)))
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24.01.2021 13:06 Ответить
Еще одного мутанта в котел !.
.
Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине - Цензор.НЕТ 8897
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23.01.2021 11:00 Ответить
если бы еще СБУ занялась Медведчуком и Бойко то воще бы цены не было бы ребятам!!!!
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23.01.2021 11:04 Ответить
В ОПе вообще можно через одного паковать на пожизненное за державну зраду, а СБУ шелупонь по пивнухам собирает.
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23.01.2021 11:14 Ответить
...ти Мертвеччука із Бойком не чіпай. Їх сам Порошенко п'ять років не чіпав!
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24.01.2021 16:37 Ответить
Дамбасня продалась лаптям.
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23.01.2021 11:05 Ответить
Козаки з такими зрадниками вели себе просто - зв"язували руки, в штани і за пазуху насипали піску і відправляли "попить дніпровської водички...".
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23.01.2021 11:06 Ответить
"попить дніпровської водички...".

Что-то крысчане вспомнились...
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23.01.2021 11:15 Ответить
- В.А., собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой Днепра, украинцы «наполнят» его водой меня!...
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23.01.2021 11:22 Ответить
І нехай с того світу розкаже крисчанам, яка вона на смак та дніпровська вода 🙂
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23.01.2021 11:18 Ответить
Быстро работают по отключения внимания от бордака в СБУ в связи с буйствами в их ведомстве. Поверим, если назовете фамилии депутатов от пророссийской партии ОПЗЖ и взятие именно их за дупу, а не эту шестерку
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23.01.2021 11:06 Ответить
Ого як завернули. Так вже на цього дестабілізатора і вагнеровців запишіть.
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23.01.2021 11:06 Ответить
Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине - Цензор.НЕТ 5289
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23.01.2021 11:07 Ответить
не дали черту на русне заработать. в 14 году кацапня так красноперых большевичков в Херсоне подогревала а когда до дела дошло и нужно было коммунякам на улицу выйти они отморозились и дурака включили. Вот так они бабло с русни и состригли.
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23.01.2021 11:08 Ответить
Киеве бывшего первого замглавы СБУ полковника Дмитрия Нескромного задержали по обвинению в организации заказного убийства начальника главного главного управления внутренней безопасности СБУ Наумова. Нескоромный удрал от храбрых СБУшников прямо в наручниках (!) подле киевского бизнес-центра.

Но конечно какой-то Джигурде уйти не удалось.
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23.01.2021 11:08 Ответить
Прикольно, если это правда....брать его должны были "альфонсы"...
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23.01.2021 11:10 Ответить
А какая конкретно пророссийская партия имеется в виду? Случайно не ОПЗЖ?
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23.01.2021 11:08 Ответить
Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2072
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23.01.2021 11:09 Ответить
Це саме ТЕ, чим і повинна займатись Служба Безпеки України.
БубАчкині ставленики воліють займатись рекетом.
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23.01.2021 11:11 Ответить
это все мелочь. официальный агент ***** со всеми регалиями и полномочиями, "украинский политик" мертвячук, если кто не догадался, как работал, так и работает над уничтожением Украины как государства. и этому мелкому агенту до масштабов "работы" мертвячука за 10 жизней не наработать.
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23.01.2021 11:13 Ответить
шото в СБУ поперло или совпадение ?
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23.01.2021 11:15 Ответить
Для обміну цілком згодиться.
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23.01.2021 11:16 Ответить
То есть, у кремлядей идёт план по захвату Херсонской области, раз уже таких казачков закидывают расшатывать там ситуацию. Надо СБУ приложить максимум усилий по выявлению таких любителей хрюського мира на Юге Украины. А их там видимо уже немало.
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23.01.2021 11:18 Ответить
Видя,как со всех сторон и всякими способами атакует кацапня и зная какой бардак в стране,удивительно как Украина ещё жива. Наверное это Божий промысел.
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23.01.2021 11:19 Ответить
Эту джигурду надо кастиировать и выкинуть москалям, пусть кормят недоумка.
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23.01.2021 11:21 Ответить
Как символично- дали 30 тысяч долларов( 30 серебрянников). Гнида. Пожизненное впаять, там пусть раскаивается.
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23.01.2021 11:26 Ответить
Нужно морды этих шлюх показывать.
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23.01.2021 11:26 Ответить
потом ЗЕмародер обменяет его на какого-нибудь лыгана из ЛуганДона, про что будет запилен очередной видосик про "освобождение наших людей"...
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23.01.2021 11:42 Ответить
способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного майдана".Источник: https://censor.net/ru/n3243601

Вот оно чо, Михалыч!
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23.01.2021 11:45 Ответить
Мало того, если ты не согласен с такими тарифами, значит, ты посягатель на территориальную целостность, враг народа, фактически...
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23.01.2021 12:05 Ответить
а ты согласен, Fedia?
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23.01.2021 12:11 Ответить
Несогласен. Наверное, тоже агент...
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23.01.2021 14:07 Ответить
В место этого Джигурды вставляем фамилию Медведчук и получаем почти тоже самое, только ******** почему-то на свободе.
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23.01.2021 11:47 Ответить
"В содеянном раскаиваюсь...." Шоб удостоверится в его искренности надо придержать его лет 10-15. И сильно не кормить.
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23.01.2021 11:50 Ответить
Круто. Все, кто не доволен властью и хочет организовать какую-нибудь акцию протеста, против грабительских тарифов, например, автоматически становятся "агентами ФСБ".
ПС. А комментаторы Цензора почему-то этого совсем не заметили...
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23.01.2021 12:01 Ответить
Бо їм платять за інше..
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23.01.2021 20:21 Ответить
Харя руzкого міра, яка навчає дітей України.

https://twitter.com/Illya_Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin Illya Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin @Illya_Ayzin

«Колонія США»: українська професорка назвала себе представницею "російської цивілізації" та принизила українців

Професорка НПУ ім. Драгоманова Євгенія Більченко назвала себе "російською цивілізацією" та принизила українську мову.
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23.01.2021 12:10 Ответить
Агент ФСБ і "МДБ ЛНР" з псевдо Джигурда викритий контррозвідкою СБУ на Херсонщині - Цензор.НЕТ 4693
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23.01.2021 12:12 Ответить
Ось воно... ЛІЦО РУЦКАВА МІРА.
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23.01.2021 13:46 Ответить
Подаруйте її брекети, щоб вона знайшла собі "піхаря" і забула про "руцкій мір". Все це від сексуальної фрустрації!
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23.01.2021 16:59 Ответить
Йокелемене...
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23.01.2021 21:09 Ответить
**********...
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24.01.2021 01:55 Ответить
а москаляка розсміється вам в очі і скаже, що це хахляцька херня
і знаєте, буде правий!
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23.01.2021 12:24 Ответить
Пострел везде успел. Интересно, если бы съездил в США, стал бы он агентом ЦРУ?
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23.01.2021 12:24 Ответить
Джамал? Ларик Гор?
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23.01.2021 12:32 Ответить
То есть, все кто выходит на протесты против повышения тарифов и против этой коррумпированной власти - агенты ФСБ?
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23.01.2021 12:48 Ответить
Рядовой Чубака,выйти из строя!
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23.01.2021 13:32 Ответить
Зеленський обміняє його на даунецьких нариків
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23.01.2021 13:34 Ответить
Джигурда буде переданий московітам тому, що змінюється "заточка", а він сам виїжджати не хотів не дивлячись на провал.
Його обміняють на шпигуна з оновленими інструкціями.
Однією з промаскальських патртій....якщо не називають- то це заЖОп.
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23.01.2021 14:45 Ответить
К сожалению страна нашпигована вражеской агентурой.Кремль использует любую обстановку чтобы дестабилизировать внутри страны ситуацию.
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23.01.2021 15:26 Ответить
"Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране."
Источник: https://censor.net/ru/n3243601
Как можно дискредитировать то, что дискредитировало самого себя изначально антиукраинскими и антинародными действиями и "реформами"? На мой взгляд, дискредитировать власть и правительство больше чем она себя дискредитировала, совершенно невозможно.
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23.01.2021 15:29 Ответить
Абсолютно согласен. Никакой кремль рядом с нашими дестабилизаторами и рядом не валялся...
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23.01.2021 20:50 Ответить
А теперь Мертвечук! Я сказал - Мертвечук!
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23.01.2021 19:42 Ответить
Как же он был «разоблачён», когда тот же казанский о нем чуть ли не с самого начала войны просто таки кричал во все инстанции...
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23.01.2021 20:56 Ответить
этой новости не радоваться надо, а плакать... редчайший подбор уродов-непрофессионалов... разоблачение агента говорит только об одном - в СБУ СИДИТ АГЕНТ ФСБ, который всеми своими нисчищи силами пытается препятствовать профессиональной работе контрразведки... АГЕНТ сидит... и искать его надо не внизу, а на самом верху, в руководстве СБУ!
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24.01.2021 08:41 Ответить
на бутылку ...ДАРАСА *************** сразу садить нужно!
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24.01.2021 10:06 Ответить
Откуда у кацапов может быть ПСЕВДО , у них как у собак только КЛИЧКИ могут быть.
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24.01.2021 11:52 Ответить
Агент ФСБ на Херсонщине? Это тот, который в будёновке, красной рубахе-косоворотке, валенках и с гармошкой-тальянкой за спиной вёдрами воду в Северо-Крымский канал таскал?
Бакланы Баканова - вооще молодца!
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24.01.2021 13:19 Ответить
 
 