Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" Коваленко с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине. ВИДЕО (обновлено)

Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала противоправную деятельность жителя Херсонщины, который входит в агентурный аппарат ФСБ РФ и аффилированное с ним так называемое "МГБ ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

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В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 через закрытый канал связи агент получил денежное вознаграждение от кураторов, чтобы способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного майдана". Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.

Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлений в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно оккупированном Крымом регионе, а впоследствии - распространиться и по всей стране.

В феврале 2020 во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с высокопоставленными "властями АРК", в частности так называемым "главой Республики Крым" С. Аксеновым.

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Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.

Во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 фигурант был завербован представителем так называемой "МГБ ЛНР" и получил псевдоним Джигурда.

Продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Блогер Денис Казанский сообщил позже, что задержанного зовут Эдуард Коваленко.

"Работавшего на Россию Эдуарда Коваленко, о котором я уже неоднократно писал, наконец повязали", - отметил он.