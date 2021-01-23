3,5 кг янтаря выявлены в багаже пассажира в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба. ВИДЕО
Во время совместного досмотра багажа пассажира рейса, следовавшего в Дубай, пограничники, сотрудники СБУ и таможни обнаружила 3,5 кг янтаря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
По данным погранведомства, контрабандный товар был найден после получения информации от оперативных сотрудников Госпогранслужбы.
Кроме камней больших фракций, мужчина перевозил и бусы, изготовленные из данного минерала. Как стало известно, 29-летний украинец намеревался вывезти товар с целью дальнейшей реализации на территории ОАЭ.
Работники таможни составили на гражданина Украины протокол о нарушении таможенных правил. Сумма оценки камней будет установлена после профессиональной экспертизы.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий23.01.2021 12:03 Ответить Мне нравится 0
Patrik #425680
показать весь комментарий23.01.2021 12:23 Ответить Мне нравится 0
Конотопець Виталий
показать весь комментарий23.01.2021 13:35 Ответить Мне нравится 0
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