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3,5 кг янтаря выявлены в багаже пассажира в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба. ВИДЕО

3,5 кг янтаря выявлены в багаже пассажира в аэропорту

Во время совместного досмотра багажа пассажира рейса, следовавшего в Дубай, пограничники, сотрудники СБУ и таможни обнаружила 3,5 кг янтаря.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

По данным погранведомства, контрабандный товар был найден после получения информации от оперативных сотрудников Госпогранслужбы.

Кроме камней больших фракций, мужчина перевозил и бусы, изготовленные из данного минерала. Как стало известно, 29-летний украинец намеревался вывезти товар с целью дальнейшей реализации на территории ОАЭ.

Работники таможни составили на гражданина Украины протокол о нарушении таможенных правил. Сумма оценки камней будет установлена после профессиональной экспертизы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокировала нелегальный сбыт янтаря в страны Восточной Азии. Стоимость ежемесячных партий достигала 2 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

аэропорт (1509) Борисполь (767) Госпогранслужба (6389) Дубай (62) янтарь (581)


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Девушка на видео такая веселая, точно бусы получит в награду.
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23.01.2021 12:03 Ответить
Посидит лет 10-поумнеет У меня на заводе,в 90-х,зам.директора стройматериалы вывез в жд-вагоне(деревянный,большой,крытый)-никто типа не заметил,а рабочий в сумке через проходную нёс деревянную планку,30 см-так проводили общецеховое собрание-на пенсию ворюгу отправили Думаю,что это везде так
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23.01.2021 12:23 Ответить
У наших добл. правоохорнцив тоже есть жены, а может, и нелегальные в т.ч. Так что будет кого порадовать шаровым бурштинчиком.
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23.01.2021 13:35 Ответить
 
 