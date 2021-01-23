Филатов о задержании Расюка: СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы, а ее руководство - в урок
На фоне инцидента с задержанием в Киеве полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка за подготовку убийства генерала СБУ Наумова мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Служба безопасности Украины превратилась "в убогое посмешище".
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Весь 2020 год из каждого утюга я вещал о том, что СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы над неугодными лидерами местного самоуправления и "крышу" для теневого бизнеса", - отметил он, добавив, что в стране буквально не существует муниципалитета куда бы СБУ не ворвалась с автоматами и санкцией на обыск.
По его мнению, за один год люди, возглавляющие СБУ, превратили некогда славную службу в убогое посмешище.
"А под конец, как последние урки, они ещё и стали "заказывать" друг друга. Весьма прогнозируемый конец", - подытожил Филатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СБУшник замовляє сбушника, його спільника з СБУ ловлять сбушники, а сам замовник-сбушник просто в кайданках тікає і його не можуть знайти. Господи, як соромно за контору.
Кроме того, филя открыто заигрывает с ватой, которая его сольет при первом кипише(сколько вату не корми), а пригретые беркута как раз тя и придушат.