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Филатов о задержании Расюка: СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы, а ее руководство - в урок

Филатов о задержании Расюка: СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы, а ее руководство - в урок

На фоне инцидента с задержанием в Киеве полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка за подготовку убийства генерала СБУ Наумова мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Служба безопасности Украины превратилась "в убогое посмешище".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Весь 2020 год из каждого утюга я вещал о том, что СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы над неугодными лидерами местного самоуправления и "крышу" для теневого бизнеса", - отметил он, добавив, что в стране буквально не существует муниципалитета куда бы СБУ не ворвалась с автоматами и санкцией на обыск.

По его мнению, за один год люди, возглавляющие СБУ, превратили некогда славную службу в убогое посмешище.

"А под конец, как последние урки, они ещё и стали "заказывать" друг друга. Весьма прогнозируемый конец", - подытожил Филатов.

Смотрите также: Полковник "Альфы" СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова. ФОТОрепортаж

Филатов о задержании Расюка: СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы, а ее руководство - в урок 01

СБУ (19869) Филатов Борис (561) Нескоромный Дмитрий (32) Наумов Андрей (58) Расюк Юрий (13)


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Топ комментарии
+41
Верните Грицака. Одни его заслуги на фронте стоят больше, чем все ОП вместе взятое и со всем теперешним составом СБУ.
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23.01.2021 11:31
+38
Патамушта ЗЕбарига призначив керувати СБУ свого друга по кварталу на принципі особистої відданості йому.
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23.01.2021 11:30
+35
Да, он и Корбан были. Только Филатов пошёл против Бени и испытал на себе всю "любовь" Бениных холуев при власти.
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23.01.2021 11:47
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Єдине,що добре виходить зараз в Саакашвілі - поїдання хінкалі в дорогих ресторанах.Який прем'єр-міністр?
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23.01.2021 14:03 Ответить
Серьезно знает? Напомнить про Абхазию и Осетию?
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24.01.2021 00:03 Ответить
Сергій Стерненко

СБУшник замовляє сбушника, його спільника з СБУ ловлять сбушники, а сам замовник-сбушник просто в кайданках тікає і його не можуть знайти. Господи, як соромно за контору.
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23.01.2021 12:41 Ответить
Бригада и бригадные генералы. Філатов про затримання Расюка: СБУ зі спецслужби перетворилася в інструмент розправи, а її керівництво - в кримінальників - Цензор.НЕТ 5636
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23.01.2021 12:59 Ответить
А може Філатову і його подібним слід би займатися своїми прямими обовязками, щоб у спецслужб не було поводів для перевірок. А оцінку роботи і спецслужб і Філатова дадуть час і кінцеві результати їх діяльності.
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23.01.2021 14:05 Ответить
Оценку работы Филатова уже дали........... жители Днепра на выборах. Времени на оценку у них было 5 лет.
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24.01.2021 00:05 Ответить
Лапоть, как оно жопа криворагуля, отполировал до блеска поди?
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24.01.2021 04:22 Ответить
Мне филатов перестал импонировать после его прямых слов о оправдании беркута. Чел вместо того, чтобы сказать, что "мол ребята ошиблись, каются и искупят", начал говорить, что все они делали правильно и очень клевые профессионалы, поэтому берет их под свое крыло.
Кроме того, филя открыто заигрывает с ватой, которая его сольет при первом кипише(сколько вату не корми), а пригретые беркута как раз тя и придушат.
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23.01.2021 15:56 Ответить
Зеленые урки
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23.01.2021 16:10 Ответить
недавно Борис дав визначення цієї категорії - силові гімнасти бені. Визначення чітке і правдиве. Борис також під час фейків при будівництві мосту визначив Сашка, який любить швіидкість, як говорящу ж.... Коломойського, і що, Мінфін Америки підтвердив крилатий вислів Бориса. Ще залишилась на "попадалово" така категорія як "чревовещатели". Будем наблюдать.
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23.01.2021 17:33 Ответить
Може бізнесмени від СБУ перестріляють один одного і до керівництва СБУ нарешті повернуться патріотичні та професіональні люди.
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23.01.2021 19:38 Ответить
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