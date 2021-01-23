Филатов о задержании Расюка: СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы, а ее руководство - в урок

На фоне инцидента с задержанием в Киеве полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка за подготовку убийства генерала СБУ Наумова мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Служба безопасности Украины превратилась "в убогое посмешище".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Весь 2020 год из каждого утюга я вещал о том, что СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы над неугодными лидерами местного самоуправления и "крышу" для теневого бизнеса", - отметил он, добавив, что в стране буквально не существует муниципалитета куда бы СБУ не ворвалась с автоматами и санкцией на обыск.

По его мнению, за один год люди, возглавляющие СБУ, превратили некогда славную службу в убогое посмешище.

"А под конец, как последние урки, они ещё и стали "заказывать" друг друга. Весьма прогнозируемый конец", - подытожил Филатов.

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