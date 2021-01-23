Исполнительный совет ЮНЕСКО констатировал дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, - МИД

22 января в рамках 210-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО было принято уже двенадцатое решение "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)". Данным решением констатируется ухудшение ситуации на оккупированном Крымском полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве, представленный на рассмотрение исполнительного совета доклад Генерального директора ЮНЕСКО содержит информацию о ситуации на полуострове, предоставленную Украиной, институциональными партнерами ЮНЕСКО в пределах их компетенции, в частности Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, представителем по вопросам свободы СМИ ОБСЕ и другими.

Согласно выводам, содержащимся в докладе, данные, собранные Украиной и международными организациями, свидетельствуют о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

"Представленная информация демонстрирует, что наиболее уязвимыми группами, страдающими от нарушений прав человека (в том числе входящих в сферу компетенции ЮНЕСКО), являются крымские татары и украинцы, которые подвергаются значительному давлению со стороны оккупационных "властей". В выводах также отмечается, что действия оккупационных "властей" существенно угрожают свободе взглядов, совести и религии, праву на мирные собрания и объединения, свободе СМИ и доступу к информации, языковым и культурным правам", - подчеркивают в МИДе.

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В документе также отмечено, что оккупационные "власти" наносят вред культурным ценностям, принадлежащим Украине и находящимся на оккупированной территории. Кроме этого идет речь о снижении уровня охраны природного наследия из-за незаконных решений об изменении статуса природных заповедников.

Согласно принятому решению, предполагается, что генеральный директор ЮНЕСКО представит следующий доклад о ситуации во временно оккупированном Крыму на 212-й сессии Исполнительного совета по результатам полноценного комплексного мониторинга.