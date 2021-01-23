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Полиция задержала на митинге в РФ ребёнка - десятки взрослых кричат, но боятся его защитить. ВИДЕО

Полиция жестко задержала мальчика на Пушкинской площади в Москве, где скоро должен начаться митинг в поддержку Алексея Навального.

Видео опубликовал Telegram-канал "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Акции за Навального в РФ: начались первые жесткие задержания, в Москве кладут плитку и ставят заборы. ВИДЕО (обновлено)

Акция "Свободу Навальному!" в Москве намечена на 14:00. В фейсбуке на странице московского митинга 5,6 тысячи пользователей сообщили, что пойдут на акцию, еще более 10 тысяч сказали, что их "интересует" это событие.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

акция (2423) дети (6480) задержание (6674) москва (3072) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+74
Пазор! Пазор!
Ви тільки уявіть, що приходить на Майдан кілька мусорів і публічно перед тисячею людей пакує дитину в автозак. Можете уявити? Я ні.
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23.01.2021 12:54
+69
Кацапы-жалкое днище. Шо менты,шо те ****** с камерами...
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23.01.2021 12:51
+59
Людей нет что б мальчика защитить, одни корреспонденты)))
И другая часть толпы снимают , а потом грозно, но без настоящего своего имени будут тихо критиковать власть )))
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23.01.2021 12:50
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Страница 2 из 2
...Криминальную болезнь хла можно обозначить как "синдром извращенной добродетели с манией инфантильного величия". Для этой болезни характерны навязчивые иррациональные страхи. Этот поведенческий признак вывернутой личности, и вот неосознаваемый страх властной вертикали проявился при возвращении "берлинского пациента" на родину-тюрьму. Почти как в процессе проявления фотоплёнки высветилась наисекретнейшая операция: манёвры самолета между аэропортами Москвы, арест Алексея Навального на паспортном контроле и "https://echo.msk.ru/blog/parfenov_1/2776118-echo/ суд по вызову " в химкинском отделе полиции под портретом Генриха Ягóды.

Правовед, специалист в области криминальной психологии Юрий Антонян всему этому https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologiya-sadizma дал подробное описание : "В обыденных своих проявлениях садизм создает лишь иллюзию всемогущества, но, когда садист захватывает высшую государственную власть, это уже не иллюзия, а зловещая (и преступная) реальность, при которой возможность творить зло поистине безгранична. Фромм несомненно прав в том, что все садисты - это духовные уроды. Такими были Калигула, Сталин и другие фигуры из бесконечного ряда садистских личностей, обладающих властью, такими же являются домашние и чиновные тираны, получающие наслаждение от унижений и преследования своих подчиненных". - https://www.svoboda.org/a/31061055.html
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23.01.2021 13:29 Ответить
Так ось ти який - расп'ятий мальчік ф трусіках. А навколо стільки захисників із смартфонами.
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23.01.2021 13:15 Ответить
З мови зняли .
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23.01.2021 13:37 Ответить
😆
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23.01.2021 14:45 Ответить
Даже не знаю кто больше ДНИЩЕ, те кто это делали или те кто снимали и смотрели. Неверное все же вторые. Первым за это платят, для них это работа. Хоть и сволочная, но... работа.
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23.01.2021 13:15 Ответить
это ты о раследовнии о дворце ссцаря?
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23.01.2021 13:16 Ответить
Я понял почему расияне кричат "позор" это они сами себе кричат -ПОЗОР... стыдно за них, настоящий ПОЗОР.
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23.01.2021 13:15 Ответить
Раби ! Пся крев...
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23.01.2021 13:15 Ответить
пошумят и разойдутся, в понедельник на работу
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23.01.2021 13:19 Ответить
Московия за 20 лет царствования «обнулёныша» превратилась в многомиллионное стадо «крымнашистов», которое быстро разбегается при виде «пастухов» старика Кабаева в кевларовых бронешлемах на голове и с «ПР» в руках. Когда четверо раскормленных «амбалов» в полицейских погонах, волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, московские зеваки не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру».
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами РФ для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
Россия сейчас напоминает змею с перебитым позвоночником. Она еще жива и извивается в конвульсиях от санкций, но нанести смертельный укус еще в состоянии.
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23.01.2021 19:12 Ответить
А и не говорите, насчет змеи... Бо тех жирных ментовских хряков , только подставь подножку и жирная свинья уже не поднимется на ноги, даже если вы и не будете ему завадою, я уже не говорю об инных вариантах...
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24.01.2021 09:48 Ответить
Вторая февральская не за горами, и расстрел царя Владимира в Ипатьевском доме, пардон, уже в подвале храма в Екатеринбурге с вывозом на грузовике тела в Поросенков лог
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23.01.2021 13:20 Ответить
Поліція затримує дитину на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 1514
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23.01.2021 13:21 Ответить
НЕТ! Прощаясь,становяться на одно колено. Заложники,пленники и рабы стоят на обоих коленях.
Вооруженной охраны нет. Значит рабы на расее.
Vova вроде большой,чтоб писать,но маленький и глупый в традициях.
Учись,малыш! Может человеком станеш.
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23.01.2021 15:17 Ответить
Поліція затримує дитину на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 9894
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23.01.2021 13:22 Ответить
Настоящий полковник, кацапский
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23.01.2021 13:22 Ответить
Супроти вівці-молодець,а супроти Молодця-сам вівця...
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16.05.2021 19:31 Ответить
Действительно. Пацаны не должны ходить на политические акции,
а должны принимать участие в неполитическом как бы взятии фанерного рейхстага.
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23.01.2021 16:39 Ответить
опять дикая жесть терпильного нано рейха гауляйтера пыни моли
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23.01.2021 13:28 Ответить
Петь катюшу и ходить с деревянным автоматом.
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23.01.2021 16:53 Ответить
Росгвардия, мальчика распяли, в курточке. Прямо на морозе. Все смотрели, плакали, фоткали, стримили.... Ужас что на маскве твориться. Гражданская война! Байденвведи!!!
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23.01.2021 13:29 Ответить
Как бы Пуйло не начал 3 мировую в Европе на фоне всего этого терять то нечего будет...
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23.01.2021 13:30 Ответить
Что значит нечего терять? У них все в европе. Деньги, недвига, дети, жены, шлюхи, яхты. и прочие бездуховные прелести загнивающего запада. Вся жизнь считай. Они скорее запилят небольшую войнушку как в девяностых и нулевых внутри рашестана. Потом я услал, я ухожу. Все по лекалам. А потом на загнивающий запад пузико на солнышке в Монте Карло греть и концы в воду. А пейзане нехай расхлебывают очередной дефолт в лучшем случае, или развал совка 2.0. В принципе им пох.
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23.01.2021 13:43 Ответить
Крававая хунта Москви вбиває рускагаварящєє насєлжніє. ФашизмНєПрайдот Байдєн ввєді войска!
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23.01.2021 13:34 Ответить
сити 17
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23.01.2021 13:40 Ответить
Поліція затримує дитину на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 902
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23.01.2021 13:52 Ответить
- Бросил жену с ребёнком..
- С каким ребёнком, я офицер!
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23.01.2021 13:58 Ответить
Поліція затримала на мітингу в Росії дитину - десятки дорослих кричать, але бояться її захистити - Цензор.НЕТ 7155
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23.01.2021 14:27 Ответить
Жизненная позиция кровопийцы ***** "мы станем за спинами женщин и детей".
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23.01.2021 14:05 Ответить
Угу,пам"ятаю.Але пам"ятаю і те,із яким ентузіазмом і аплодиментами,переходячими в овації, учасники отого зборищя козломордих у **********, сприйняли отую "историческую" заяву свого зненавижилого фюрера...
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16.05.2021 19:39 Ответить
По всій росії від -15 до -30 , просто поливайте путінців СВЯТОЮ ТЕПЛОЮ ВОДОЮ , а дальше мороз зробить своє діло .
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23.01.2021 14:06 Ответить
Так виховують рабів з "тупой полицейской слоновостью"
"Тащить и непущать"!!!!!!!
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23.01.2021 14:12 Ответить
терпилы
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23.01.2021 14:21 Ответить
Вівцехлопці)))
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23.01.2021 14:22 Ответить
Так виховують рабів з "тупой полицейской слоновостью"
"Тащить и непущать"!!!!!!!
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23.01.2021 14:22 Ответить
Это просто не укладывается в голову: им что, собственных детей не жалко. Одни тянут ребенка в кутузку, другие не могут прекратить эту дикость. Если люди не решаются защищать своих детей, разве это люди? Разве у них есть нормальное будущее. Родить детей родили, защитить не могут.
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23.01.2021 14:25 Ответить
Ну так справа тому,що кацапи- не люди.Вони тупикова гілка еволюції.
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23.01.2021 14:35 Ответить
бабы исчо нарожают...
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23.01.2021 14:30 Ответить
"Я другой такой страны не знаю,где так вольно дышит человек!" (с)
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23.01.2021 14:32 Ответить
Пусть сами себе кричат позор. Когда это диктатора скидывали мирным путём....????
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23.01.2021 14:35 Ответить
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23.01.2021 15:34 Ответить
Дякую, кацапе, дуже гарний анекдот.
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23.01.2021 17:07 Ответить
Білоруси пробували-пробували, вже і квіти дарували і марми марширували... Ні, все ніяк...
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23.01.2021 19:09 Ответить
Москальска нечість з обох сторін не припиняє вдивовувати. Вбивайте один одного мразі
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23.01.2021 14:37 Ответить
-Лапти царя меняют!
- Как? Так на так?!!!
- Ка-то так.
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23.01.2021 15:01 Ответить
Поліція затримала на мітингу в Росії дитину - десятки дорослих кричать, але бояться її захистити - Цензор.НЕТ 1819
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23.01.2021 15:20 Ответить
Че то слабые акции.
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23.01.2021 15:52 Ответить
Удивляюсь что бараны селфи не делают. В Киеве или Одессе жирный мент уже бы болтался на ближайшем фонаре.
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23.01.2021 16:01 Ответить
Я бы еще смирилась с говном за "окном" если оно не воняло. Очень сомневаюсь, что Навальный увидит свободу (при жизни ***** в.в)
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23.01.2021 16:08 Ответить
Ця фотка символ сьогоднішньої росії, купа поліцейських тягне хлопчину в автозак, а люди навколо просто стоять і дивляться.
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23.01.2021 16:28 Ответить
Вівці своїх не захищають, а тихо радіють, що не їх черга йти на заклання.
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23.01.2021 17:41 Ответить
надеюсь менты были сбежавшими из Украины беркутовцами
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23.01.2021 16:46 Ответить
вот и ответ,если за детей не заступились,ничерта у них не получится скинуть гадину,не тот народ!
Слабаки
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23.01.2021 16:48 Ответить
У священних настановах сказано, що заступатися треба тільки за дітей. Але стадо козломордих навіть на це не здатне - воно тупо дивиться і бекає: бє-бє-бє. Не здивуюсь, якщо тому пацану ще й папаня дома 3,14здюлєй надає, якщо взагалі не прибє за виписаний йому штраф. Ні, козломорді окрім як побєкать, більше ні на що не здатні. Врешті, так їм і треба
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23.01.2021 17:09 Ответить
Фу..***..жалкое днище..Они этого достойны! Быдло))
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23.01.2021 17:17 Ответить
Стадо боягузів .. Що з них візьмеш?
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23.01.2021 17:47 Ответить
Кацапи мем.
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23.01.2021 18:51 Ответить
бутылочники
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23.01.2021 17:47 Ответить
шайбу шайбу...
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23.01.2021 18:58 Ответить
меньше покидьків налізе в Україну!
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23.01.2021 18:59 Ответить
У Московії Майдан це нереально.
По сценарію зверху і з підтримкою бояр - так
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23.01.2021 19:07 Ответить
Ну а що, "скрєпнєнько" так. Малий, напевно, спєціально абучєний американський правакатор, натасканий ЦРУ-шниками на підбурювання масквічєй до протиправних дій проти властєй. Так що, яке стрибало таких і здибало.
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23.01.2021 19:18 Ответить
Холодно....
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23.01.2021 19:20 Ответить
Скоро на тел будуть знімати як в туалет сходив, а це тотальний контроль з боку держави.
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23.01.2021 20:00 Ответить
на "раме" ни одной новости о протестах в раSSее, всё про Украину , США и пр.
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23.01.2021 20:01 Ответить
Опять беркутня пресует москвабадцев ))
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23.01.2021 20:27 Ответить
Как-то так и армия ихняя будет защищать Москабад...
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23.01.2021 20:28 Ответить
опущенное стадо! тут только напалмом можно вылечить эту заразу!
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23.01.2021 20:46 Ответить
Пришло время китайцам проводить референдумы и защитить китайскоговорящего населерия на исконно китайских землях вероломно захваченных россией!
Япония! Ау! Есть шанс вернуть свои острова.
Финляндия!
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23.01.2021 20:50 Ответить
Это ж крепостные, что тут удивительного...
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23.01.2021 20:51 Ответить
Да вы о чем все здесь, очнитесь: эти «митингари» вышли в основной своей массе фото/видео кейс себе заработать для последующего полит убежища. Это просто таки для них сейчас золотое время беспроигрышной лотереи для иммиграции ....
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23.01.2021 20:54 Ответить
*******...
Единственно слово приличное нашел...
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23.01.2021 21:03 Ответить
Я відео не дивилася і не збираюся.
Скільки дитині років - не пишуть.
Напевне, у москалів (як і в інших країнах) є відповідні акти та закони щодо охорони дитинства і дітей.
Де його батьки і чому дитина сама на масових зібраннях ?
Затримали, тепер батьки заплатять штраф.
І правильно зроблять.
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23.01.2021 21:25 Ответить
Російське гестапо.
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23.01.2021 21:25 Ответить
Так от де хлопчика розпинали, а потім з"їли,***** своїх мусорів не годує доводиться полювати на хлопчиків.
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23.01.2021 21:40 Ответить
Ось він "руський бунт- страшний і безпощадний"...☺
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23.01.2021 22:19 Ответить
.

вырастет - еще один Навальный будет..
( не умением - так числом )
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24.01.2021 01:43 Ответить
Вспомните - Киев 01.12.2013 "Йолка, а как же йолка?!"
Надо, чтобы менты от народа так бегали
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0dwtULcK2Uw
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24.01.2021 04:05 Ответить
Хипстерские никчемы скоро будут телефончиками снимать как их самих дубасят-нехай мировая общественность вписывается,а у нас риски слишком велики!
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24.01.2021 05:13 Ответить
Ссыт старик Кабаев...
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24.01.2021 08:44 Ответить
Раби.Покидьки.Відстій. Кацапи не - люди
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24.01.2021 09:33 Ответить
Та и мать их так... Пусть варятся в своем соку, скоро сварятся.
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24.01.2021 09:49 Ответить
Мабуть у хлопчика мама - алкоголичка, папа - алкоголик.. Дитяти вышло на акцию подзаработать на хлеб насущий и тот обломился (заработок с хлебом)...
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24.01.2021 09:51 Ответить
"Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли.© А.С.Пушкин
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24.01.2021 11:16 Ответить
ключевое слово в оглавлении, БОЯТЬСЯ...
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24.01.2021 12:06 Ответить
Видно, мальчик путину понравился.
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24.01.2021 12:36 Ответить
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