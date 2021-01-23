Столкновение поезда с маршруткой на ж/д переезде на Львовщине: водитель выехал на запрещающий сигнал, 1 пассажир погиб (обновлено). ФОТО

Сегодня, 23 января, около 9.00 произошло ДТП на железнодорожном переезде на перегоне Ставчани - Любинь Великий на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовской железной дороги.

Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов - Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение.

В результате аварии два пассажира автобуса получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

По предварительным выводам экспертной комиссии, изучающей причины и обстоятельства происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения.

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Позже в Нацполиции Львовской области уточнили, что 1 из госпитализированных пассажиров умер.

"Вследствие ДТП два пассажира автобуса – 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин – получили телесные повреждения и были госпитализированы в медучреждения. Несмотря на усилия медиков, мужчина от полученных травм умер в больнице", - сказано в сообщении.



