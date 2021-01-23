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Столкновение поезда с маршруткой на ж/д переезде на Львовщине: водитель выехал на запрещающий сигнал, 1 пассажир погиб (обновлено). ФОТО

Столкновение поезда с маршруткой на ж/д переезде на Львовщине: водитель выехал на запрещающий сигнал, 1 пассажир погиб (обновлено). ФОТО

Сегодня, 23 января, около 9.00 произошло ДТП на железнодорожном переезде на перегоне Ставчани - Любинь Великий на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовской железной дороги.

Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов - Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение.

В результате аварии два пассажира автобуса получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. 

По предварительным выводам экспертной комиссии, изучающей причины и обстоятельства происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения.

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Позже в Нацполиции Львовской области уточнили, что 1 из госпитализированных пассажиров умер.

"Вследствие ДТП два пассажира автобуса – 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин – получили телесные повреждения и были госпитализированы в медучреждения. Несмотря на усилия медиков, мужчина от полученных травм умер в больнице", - сказано в сообщении.

Столкновение поезда с маршруткой на ж/д переезде на Львовщине: водитель выехал на запрещающий сигнал, 1 пассажир погиб 01
Столкновение поезда с маршруткой на ж/д переезде на Львовщине: водитель выехал на запрещающий сигнал, 1 пассажир погиб 02

Автор: 

ДТП (7671) железная дорога (1411) маршрутки (546) поезд (1024) Львовская область (2898)


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Топ комментарии
+4
Для нечукчі.
Вверху сторінки є спеціальні кнопочки, якими перемикають мову.
Так от, в українському варіанті заголовок звучить так: "Зіткнення поїзда з маршруткою на ж/д переїзді...". Тобто стаття була написана на свинособачому язику, а потім перекладена Гуглом або живим ідіотом на українську мову.
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23.01.2021 14:33
+2
Давно такого не було.
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23.01.2021 13:10
+2
ж/д - це московською говіркою. Українською мовою - залізниця.
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23.01.2021 13:57
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Правила форума Совет форумчан
Давно такого не було.
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23.01.2021 13:10 Ответить
....и вот опять (((((
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23.01.2021 16:11 Ответить
Не дешеве це порушення , всім прийдеться заплатити.
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23.01.2021 13:39 Ответить
ж/д - це московською говіркою. Українською мовою - залізниця.
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23.01.2021 13:57 Ответить
А стаття якою говіркою? Чи чукча не читатєль?
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23.01.2021 14:14 Ответить
Для нечукчі.
Вверху сторінки є спеціальні кнопочки, якими перемикають мову.
Так от, в українському варіанті заголовок звучить так: "Зіткнення поїзда з маршруткою на ж/д переїзді...". Тобто стаття була написана на свинособачому язику, а потім перекладена Гуглом або живим ідіотом на українську мову.
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23.01.2021 14:33 Ответить
Словники в Гуглі теж живі ідіоти пишуть. То ж до них питання.
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23.01.2021 15:21 Ответить
Читай українську версію, і будеш розуміти більше. Питання прозвучало від тебе про мову статті.
Не тупи. Думай.
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23.01.2021 20:06 Ответить
Я, на відміну від інших, розумію обидві мови. Мова статті, де був розміщений коментар Віктора, російська, і тому його коментар до цієї статті на цій сторінці недоречний. Писати коментарі слід під відповідними статтями на відповідній мові. І все, не тупи.
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23.01.2021 20:42 Ответить
Серьезно? А почему я сейчас комментирую украинскую версию статьи?))
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24.01.2021 09:25 Ответить
Оо, як все запущено. Тобі, напевно, дуже складно в житті?
Ще раз: "Вверху сторінки є спеціальні кнопочки, якими перемикають мову. "(с)
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24.01.2021 10:21 Ответить
Ви що, упороті, дійсно не здатні сприймати інформацію та мислити? Мова в моїх коментарях іде ВИКЛЮЧНО про статтю на РОСІЙСЬКОМОВНІЙ версії цього сайту, на якій я зараз знаходжусь! І все! До чого тут кнопочки?!!!...
ПС. Якщо коментарі одні й ті самі до двох версій сайту, а на третій їх взагалі не існує, а такого бути не повинно, то це глюки самого сайту і питання до розробників, а не до мене.
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24.01.2021 13:15 Ответить
Добре, що ще так все скінчилось. В ідіота треба відібрати права назавжди.
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23.01.2021 14:17 Ответить
Нажаль медикам не вдалось врятувати одного пасажира...
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23.01.2021 15:41 Ответить
.....этого ВОДЯТЛА надо лишить прав на ПОЖИЗНЕННО !!! попасть под поезд на переезде , это уже ДИАГНОЗ на профпригодность !!!
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23.01.2021 16:10 Ответить
Автобус еще неплохо выглядит после столкновения с поездом, а большинство пассажиров второй раз родились на свет. Спасибо машинисту поезда.
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23.01.2021 17:02 Ответить
это рамный автобус потому и целее остался.если раму не повело то можно восстановить.
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23.01.2021 18:12 Ответить
Странно... С чего бы водиле настолько сильно подставляться?
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23.01.2021 22:30 Ответить
ну очи повылазылы...
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24.01.2021 04:25 Ответить
"водій знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту"
А потом удивляются почему такие аварии происходят... Да не имеет значения, работала сигнализация или нет, водитель должен был убедится в безопасности проезда через переезд... По Херсону половина таких водятлов ездит, уверенных, что это поезд им должен уступать...
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24.01.2021 09:38 Ответить
 
 