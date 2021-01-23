Столкновение поезда с маршруткой на ж/д переезде на Львовщине: водитель выехал на запрещающий сигнал, 1 пассажир погиб (обновлено). ФОТО
Сегодня, 23 января, около 9.00 произошло ДТП на железнодорожном переезде на перегоне Ставчани - Любинь Великий на Львовщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовской железной дороги.
Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов - Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение.
В результате аварии два пассажира автобуса получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.
По предварительным выводам экспертной комиссии, изучающей причины и обстоятельства происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения.
Позже в Нацполиции Львовской области уточнили, что 1 из госпитализированных пассажиров умер.
"Вследствие ДТП два пассажира автобуса – 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин – получили телесные повреждения и были госпитализированы в медучреждения. Несмотря на усилия медиков, мужчина от полученных травм умер в больнице", - сказано в сообщении.
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Вверху сторінки є спеціальні кнопочки, якими перемикають мову.
Так от, в українському варіанті заголовок звучить так: "Зіткнення поїзда з маршруткою на ж/д переїзді...". Тобто стаття була написана на свинособачому язику, а потім перекладена Гуглом або живим ідіотом на українську мову.
Не тупи. Думай.
Ще раз: "Вверху сторінки є спеціальні кнопочки, якими перемикають мову. "(с)
ПС. Якщо коментарі одні й ті самі до двох версій сайту, а на третій їх взагалі не існує, а такого бути не повинно, то це глюки самого сайту і питання до розробників, а не до мене.
А потом удивляются почему такие аварии происходят... Да не имеет значения, работала сигнализация или нет, водитель должен был убедится в безопасности проезда через переезд... По Херсону половина таких водятлов ездит, уверенных, что это поезд им должен уступать...