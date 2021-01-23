Суд арестовал на 2 месяца арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых Кравченко. ФОТО

Арендатору сгоревшего дома престарелых в Харькове Вячеславу Кравченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Соответствующее решение приняла судья Киевского районного суда Харькова в субботу, 23 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Таким образом Кравченко пробудет под стражей до 21 марта включительно. Ходатайство адвокатов о применении к подозреваемому меры пресечения в виде залога суд отклонил.

"Применить в отношении Кравченко Вячеслава меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней до 21 марта 2021 включительно без определения залога", - сообщила судья.





ФОТО: Департамент коммуникаций Нацполиции

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.