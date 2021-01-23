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Суд арестовал на 2 месяца арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых Кравченко. ФОТО

Суд арестовал на 2 месяца арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых Кравченко. ФОТО

Арендатору сгоревшего дома престарелых в Харькове Вячеславу Кравченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Соответствующее решение приняла судья Киевского районного суда Харькова в субботу, 23 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Таким образом Кравченко пробудет под стражей до 21 марта включительно. Ходатайство адвокатов о применении к подозреваемому меры пресечения в виде залога суд отклонил.

"Применить в отношении Кравченко Вячеслава меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней до 21 марта 2021 включительно без определения залога", - сообщила судья.

Суд арестовал на 2 месяца арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых Кравченко 01
Суд арестовал на 2 месяца арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых Кравченко 02

ФОТО: Департамент коммуникаций Нацполиции

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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Повесят на него все что можно и посадят, больше ведь ни кто не виноват
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23.01.2021 13:25 Ответить
а чего ж тех армян не арестовали которые это все построили и устроили??? или уже откупились?
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23.01.2021 13:51 Ответить
Так , кто же их посадят , они же армяне ? Знаете правило пяти рукопожатий , так вот, у армян действует правило двух рукопожатий , они троюродные родственники Рюкзакова. Помните , года три назад армяшка-мажор сбил парня на переходе в том же Харькове и слинял с места происшествия. Ту оно даже условно о наказания не понесло. Надеюсь той мамашке деньги за единственного сыны-студента пошли впрок
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23.01.2021 14:28 Ответить
А причем арендатор? если я кому-то дал Топор в аренду а он жену убил я что должен сидеть?
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23.01.2021 13:53 Ответить
А больше ни каких Документов наверное и нет кроме аренды, вот на него все и повесят.
Справедливость восторжествует, показатели раскрываемость растут , всем медали и премии, все довольны
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23.01.2021 18:05 Ответить
А мусорню собаковскую,которую просили прикрыть это,наградили пистолетами от армяшки собакова?
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23.01.2021 14:17 Ответить
 
 