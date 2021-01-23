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Новости Коронавирус и карантин
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Промедление стоит жизней, - страны Балтии призывали ЕС одобрить распространение вакцины AstraZeneca до ее подтверждения

Промедление стоит жизней, - страны Балтии призывали ЕС одобрить распространение вакцины AstraZeneca до ее подтверждения

Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы в пятницу призвали ведомства Евросоюза (ЕС) разрешить распространение британской вакцины AstraZeneca против коронавируса до ее формального утверждения.

"Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС подтвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить ее незамедлительное распространение еще до ее подтверждения. Точно придерживаться процедур важно. Но также важна и скорость. Промедление стоит жизней", - написала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Европейское агентство по лекарственным средствам намерено принять решение по вакцине, созданной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, 29 января. Ранее Еврокомиссия уже подтвердила вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna.

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, может храниться при температуре, которую обеспечивают обычные холодильники, что облегчает ее транспортировку и использование.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Балтия (352) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
"Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, может храниться при температуре, которую обеспечивают обычные холодильники"

А ЗЕленые вместо нормальной вакцины, пропихивают китайское фуфло 50 на 50.
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23.01.2021 14:30
+1
Litve 95% medikov vkololi pfizer.Pocti vse soglasilis
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23.01.2021 14:43
+1
Зволікання коштує життів, - країни Балтії закликали ЄС схвалити поширення вакцини AstraZeneca до її підтвердження - Цензор.НЕТ 3087
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23.01.2021 14:44
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"Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, может храниться при температуре, которую обеспечивают обычные холодильники"

А ЗЕленые вместо нормальной вакцины, пропихивают китайское фуфло 50 на 50.
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23.01.2021 14:30 Ответить
В Эстонии половина медиков отказались себе Пфайзер вкалывать.
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23.01.2021 14:37 Ответить
Litve 95% medikov vkololi pfizer.Pocti vse soglasilis
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23.01.2021 14:43 Ответить
nu da zaboleli poskolku zarazilis ili do etogo boleli uze koronoj.Vakcina vet nesrabatyvajet za nedeliu.Skazu vam tak sto zabolejet gorazdo bolse ot takix tabletok kak paracetomol ili ibrufen.Amerike samyje castyje gosti u vraca eto kogda paracitamol pjut,eto pecen.Ibrufen tak tam dajut i takyje fakti kak oslepnis,ili propadiot slux eto pobocnyje javlenija mozet bit i takyje,eto ne sekret
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24.01.2021 02:16 Ответить
Te kotoryje polucili vakcinu i ona uze srabotala,daze jesli i zabolejet tak liokoj forme bez komplikaciji projdiot
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24.01.2021 02:20 Ответить
Зволікання коштує життів, - країни Балтії закликали ЄС схвалити поширення вакцини AstraZeneca до її підтвердження - Цензор.НЕТ 3087
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23.01.2021 14:44 Ответить
Medleno idut postavki vot izza etogo xocet i Astrazeneca.Moderna v mesiac dva raza postavliajet po 2500 ampul,Pfizer kazduju nedeliu po 20000 eto malo
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23.01.2021 14:45 Ответить
на скількі мені відомо у нас будуть вакцінувати Pfizer
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23.01.2021 16:42 Ответить
 
 