Руководитель сгоревшего дома престарелых в Харькове арестована на 2 месяца, - Нацполиция

Сегодня, 23 января, суд арестовал на 60 суток вторую подозреваемую по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на депаратамент коммуникаций Нацполиции.

Согласно сообщению, ранее сегодня был арестован 45-летний арендатора пансионата, а затем и его 43-летняя жена, которая руководила учреждением. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Соответствующее постановление сегодня, 23 января, вынесла следственный судья Киевского районного суда г. Харькова.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.