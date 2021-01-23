Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Неизвестные, называющие себя "патриотически настроенными гражданами", сорвали акцию в поддержку Алексея Навального у посольства РФ в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Противники акции назвали себя "патриотами", выступающими против Навального, который по их мнению такой же "имперец" как и Путин.
В процессе перепалки между участниками акции и противниками возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. На данный момент конфликт исчерпан, а его участники разошлись.
Фото/видео - Олег Богачук
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+62 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий23.01.2021 15:47
+60 дмитрий иванов #379098
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+36 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий23.01.2021 15:54
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путін - лайт у лиці навального Крим не збирається віддавати як і з Донбасу виводити війська.
Боюсь что "навальный", проект *****. Сколько митингов и протестов отсиделся в стороне? Я уже и про отравление засомневался! Ну и про "будерброд" (Крым), комментарии излишни...
Если цензор удалит меня (может и правильно сделает за пошлые слова), но я своего мнения не изменю.
https://www.youtube.com/watch?v=JvNnCcBxZx8
у них извилин нет, там только слово "бутерброд" с детства помещается.
они ничего не знают, ничего не читают о ситуации в рф.
помешав сегодня акции поддержки Навального играю на руку кремлю.
Кстати , местные боты комментируют точно, как пригожинские, только добавляют слово "бутерброд".
https://www.youtube.com/watch?v=JvNnCcBxZx8