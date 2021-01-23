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На акциях в поддержку Навального в РФ задержали уже свыше 1300 человек. Полиция зачищает Пушкинскую площадь, - штаб оппозиционера

На акциях в поддержку Навального в РФ задержали уже свыше 1300 человек. Полиция зачищает Пушкинскую площадь, - штаб оппозиционера

Количество задержанных на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России превысило 1000. Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ОВД-Инфо.

В настоящий момент задержаны 1338 человек. Эта цифра постоянно обновляется. В столице России в ходе акций протеста силовики уже задержали как минимум 300 митингующих, в Санкт-Петербурге - 162. Также много задержанных в Новосибирске (90), Красноярске (46), Владивостоке (35), Хабаровске (28), Комсомольске-на-Амуре (23) и Уфе (22). Задержанные есть и в других городах России, которые сегодня протестуют.

Как сообщает Штаб Навального, полиция активизировалась на Пушкинской площади.

"Полиция активизировалась на Пушкинской. Площадь зачищают", - отмечено в сообщении штаба в Твиттере. Также сообщается, что часть протестующих уже дошла до Госдумы!

Автор: 

москва (3072) протест (5857) россия (95402) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+20
все, митинг закончился, все на бутылку
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23.01.2021 15:59
+7
Ни фига себе угроза, у Байдена наверное уже руки задрожали от страха.
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23.01.2021 16:26
+6
руский этнос самый сцыкливый на земле !
лошар развели как стадо овец по частям и начали торбить ...
даже Беларусы получилось что гораздо смелей этих руских рабов !!!
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23.01.2021 16:05
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