На акциях в поддержку Навального в РФ задержали уже свыше 1300 человек. Полиция зачищает Пушкинскую площадь, - штаб оппозиционера

Количество задержанных на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России превысило 1000. Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ОВД-Инфо.

В настоящий момент задержаны 1338 человек. Эта цифра постоянно обновляется. В столице России в ходе акций протеста силовики уже задержали как минимум 300 митингующих, в Санкт-Петербурге - 162. Также много задержанных в Новосибирске (90), Красноярске (46), Владивостоке (35), Хабаровске (28), Комсомольске-на-Амуре (23) и Уфе (22). Задержанные есть и в других городах России, которые сегодня протестуют.

Как сообщает Штаб Навального, полиция активизировалась на Пушкинской площади.

"Полиция активизировалась на Пушкинской. Площадь зачищают", - отмечено в сообщении штаба в Твиттере. Также сообщается, что часть протестующих уже дошла до Госдумы!