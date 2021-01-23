Акции протеста против режима Лукашенко проходят в Беларуси. В Минске задержаны около 100 человек

В Беларуси сегодня возобновились акции протеста против режима захватившего власть "президента" Александра Лукашенко. В Минске и других городах страны люди вышли на "акции солидарности" и марши.

Об этом сообщает телеканал "Белсат", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, протесты против режима сегодня проходят в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраиваются в "цепи единства", или ходят маршами по улицам городов.

Белорусские силовики, как обычно, активно задерживают участников акций протеста. В Бобруйске, по предварительным данным, силовики уже задержали 15 человек, троих из них отпустили под подписку о неразглашении. В Гродно сегодня задержали трех женщин на Советской улице.

В Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского, возле торгового центра "Спектр" в Уручье и в других районах столицы.

При этом, как сообщает Интерфакс-Украина", по данным ГУВД Мингорисполкома, на данный момент в Минске задержаны около 100 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские певицы Билык и Иващенко ездили на новогодний прием к Лукашенко