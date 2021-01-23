Акции протеста против режима Лукашенко проходят в Беларуси. В Минске задержаны около 100 человек
В Беларуси сегодня возобновились акции протеста против режима захватившего власть "президента" Александра Лукашенко. В Минске и других городах страны люди вышли на "акции солидарности" и марши.
Об этом сообщает телеканал "Белсат", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, протесты против режима сегодня проходят в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраиваются в "цепи единства", или ходят маршами по улицам городов.
Белорусские силовики, как обычно, активно задерживают участников акций протеста. В Бобруйске, по предварительным данным, силовики уже задержали 15 человек, троих из них отпустили под подписку о неразглашении. В Гродно сегодня задержали трех женщин на Советской улице.
В Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского, возле торгового центра "Спектр" в Уручье и в других районах столицы.
При этом, как сообщает Интерфакс-Украина", по данным ГУВД Мингорисполкома, на данный момент в Минске задержаны около 100 человек.
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Выражение власти своей особо извращённой покорности ...
*тут має бути слін, який робить хоботом ґавтофеляцію*
Влучылы , гады , прямо в голову в шлеме пластиковым стаканчиком .
Это было ужасно ...
Зеленскому ?
В Гродно сегодня задержали трех женщин на Советской улице.
В Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского
Як в ті роки Київська держава називалась?