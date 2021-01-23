РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10689 посетителей онлайн
Новости
4 833 47

Акции протеста против режима Лукашенко проходят в Беларуси. В Минске задержаны около 100 человек

Акции протеста против режима Лукашенко проходят в Беларуси. В Минске задержаны около 100 человек

В Беларуси сегодня возобновились акции протеста против режима захватившего власть "президента" Александра Лукашенко. В Минске и других городах страны люди вышли на "акции солидарности" и марши.

Об этом сообщает телеканал "Белсат", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, протесты против режима сегодня проходят в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраиваются в "цепи единства", или ходят маршами по улицам городов.

Белорусские силовики, как обычно, активно задерживают участников акций протеста. В Бобруйске, по предварительным данным, силовики уже задержали 15 человек, троих из них отпустили под подписку о неразглашении. В Гродно сегодня задержали трех женщин на Советской улице.

В Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского, возле торгового центра "Спектр" в Уручье и в других районах столицы.

При этом, как сообщает Интерфакс-Украина", по данным  ГУВД Мингорисполкома, на данный момент в Минске задержаны около 100 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские певицы Билык и Иващенко ездили на новогодний прием к Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) протест (5857)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Ребят, я в автозаке. Здесь много народу, очень душно, но никто не унывает. Это реально свободные люди прекрасной Беларуси будущего - айтишники, SMM-щики, переводчики, студенты. Они делают селфи, смеются, кидают друг другу мемы. Писать буду редко, потому что за рулём неудобно.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:22
+8
На Трубной площади , в Мацкве , только что был ранен полицейский .
Влучылы , гады , прямо в голову в шлеме пластиковым стаканчиком .
Это было ужасно ...
показать весь комментарий
23.01.2021 16:32
+7
Сам собі поставив вподобайку...
*тут має бути слін, який робить хоботом ґавтофеляцію*
показать весь комментарий
23.01.2021 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ребят, я в автозаке. Здесь много народу, очень душно, но никто не унывает. Это реально свободные люди прекрасной Беларуси будущего - айтишники, SMM-щики, переводчики, студенты. Они делают селфи, смеются, кидают друг другу мемы. Писать буду редко, потому что за рулём неудобно.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:22 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2021 17:04 Ответить
Супер
показать весь комментарий
23.01.2021 17:46 Ответить
Пока митингующие не вооружатся , всё это так , варьете .
Выражение власти своей особо извращённой покорности ...
показать весь комментарий
23.01.2021 16:22 Ответить
там военторга нет.. он только в крыму и на донбасе работал ..
показать весь комментарий
23.01.2021 16:32 Ответить
В Белорусии не прошла революция гидности,теперь В Росии пытаются,да все один сценарий,что в Росии,что в Ливии,Украине,что штурм капиталия- одна доктрина,от гад этот Путин.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:27 Ответить
Сам собі поставив вподобайку...
*тут має бути слін, який робить хоботом ґавтофеляцію*
показать весь комментарий
23.01.2021 16:34 Ответить
...модернизированный вариант
Акції протесту проти режиму Лукашенка відбуваються у Білорусі. У Мінську затримано близько 100 осіб - Цензор.НЕТ 4082
показать весь комментарий
23.01.2021 16:39 Ответить
виса. ты наверное удмурт?
показать весь комментарий
23.01.2021 16:42 Ответить
А як так сталося, що на інавгурацію китайської маріонетки чжоу бай-дена був запрошений представник лукашенко, га? Що скажете на це, форумні корисні ідіоти глобалістів?
показать весь комментарий
23.01.2021 16:58 Ответить
Акції протесту проти режиму Лукашенка відбуваються у Білорусі. У Мінську затримано близько 100 осіб - Цензор.НЕТ 5417
показать весь комментарий
23.01.2021 17:10 Ответить
Чмо,ты хоть русский язык выучи, лаптеногое
показать весь комментарий
23.01.2021 16:50 Ответить
маловато, до братьев-кацапов нужно будет постараться дотянуть !
показать весь комментарий
23.01.2021 16:30 Ответить
еще одни,эти в лесу 9 человек-сильно!может и одумается и уйдет
показать весь комментарий
23.01.2021 16:30 Ответить
лукавый протестунов уже в болота загнал.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:30 Ответить
На Трубной площади , в Мацкве , только что был ранен полицейский .
Влучылы , гады , прямо в голову в шлеме пластиковым стаканчиком .
Это было ужасно ...
показать весь комментарий
23.01.2021 16:32 Ответить
🤣
показать весь комментарий
23.01.2021 19:17 Ответить
Лука ненарадуется-такое 15 суточное пополнение бесплатной рабочей силы(дворники, рабочие на заводах ЖБИ),так и экономика вперед пойдет.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:32 Ответить
И кому это всё продавать ?
Зеленскому ?
показать весь комментарий
23.01.2021 17:15 Ответить
Лукавому будет писец если в РФ уволят *****.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:32 Ответить
Думаю из за ***** меня не забанят, это же не мат.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:33 Ответить
Да и "писец" - животное.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:40 Ответить
*****- не мат. Якщо що,запитайте у харківських футбольних фанатів.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:49 Ответить
Десь читав, що Яндекс видаляє всі запити про *****, Гугл поки що ні.
показать весь комментарий
23.01.2021 17:06 Ответить
проспект Дзержинского, ул.Советская
показать весь комментарий
23.01.2021 16:42 Ответить
кацапские улицы? у нс таких не должно остаться давно.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:55 Ответить
В этой статье

В Гродно сегодня задержали трех женщин на Советской улице.
В Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского
показать весь комментарий
23.01.2021 16:58 Ответить
"Маловато! Маловато будет!" (с) Ну то таке. Я от вкотре вже пересвідчуюсь: що кацап,що бульбаш-вони таки блізнєци-братья. Тьху,***...
показать весь комментарий
23.01.2021 16:47 Ответить
Нам главное вернуть Крым и Донбасс и потом объединится с Беларусью и вернуть название страны Киевская Русь.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:52 Ответить
Акції протесту проти режиму Лукашенка відбуваються у Білорусі. У Мінську затримано близько 100 осіб - Цензор.НЕТ 628
показать весь комментарий
23.01.2021 17:12 Ответить
Шо? З ким нам ще обєднуватись для повного щастя
показать весь комментарий
23.01.2021 17:21 Ответить
Україна і Білорусь це центральні землі тієї країни під назвою Київська Русь.
показать весь комментарий
23.01.2021 17:46 Ответить
В українському фольклорі слово "русь" не присутнє.
показать весь комментарий
23.01.2021 20:36 Ответить
А яке присутнє і з якого ст український фольклор? я думаю десь з 16 ст.
Як в ті роки Київська держава називалась?
показать весь комментарий
23.01.2021 20:53 Ответить
хто угодна тока нє парашенка...шо угодна тока нє украіна...
показать весь комментарий
23.01.2021 20:34 Ответить
Київську Русь придумали москалі так, як і українців. Була Русь і русини, і Московська колонія. А Парижської Франції не буває.
показать весь комментарий
24.01.2021 07:08 Ответить
Трон под Тараканом шатается и не падает... слабая амплитуда у протестов.
показать весь комментарий
23.01.2021 16:54 Ответить
https://life.ru/p/1361797 Лукашенко заявил, что он "намертво" в одной команде с Путиным.
показать весь комментарий
23.01.2021 17:04 Ответить
...ішов 33-й рік акцій протестів у Білорусі...
показать весь комментарий
23.01.2021 17:11 Ответить
путин у нас пытается раскачать , что бы внимание отвлечь.
показать весь комментарий
23.01.2021 17:58 Ответить
Комуняка лука так запугал бульбашей "Майданом", что они уже смирились с рабством до гроба, да и тут есть свои преимущества, если мозгов нету, и не надо, 26 лет уголовник решал, шо кому дать, или забрать, худо бедно пожрать есть, а шо еще надо.
показать весь комментарий
23.01.2021 18:05 Ответить
в овец и баранов минимальные потребности... - пожрать, поспать, посрать...
показать весь комментарий
23.01.2021 18:10 Ответить
Задержали всех участвующих, или сто первый убежал ))
показать весь комментарий
23.01.2021 18:25 Ответить
 
 