Тупицкий подал в суд на Управление госохраны из-за недопуска его в здание КС

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий решил судиться с Управлением госохраны. Ее сотрудники не пускают судью в здание КСУ.

Об этом известно из данных сайта "Судебная власть Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Тупицкий обратился в Окружной административный суд Киева 19 января. Ответчиком по делу проходит Управление государственной охраны, а третье лицо - Госбюро расследований.

Пока по иску 640/1254/21 утвержден только состав судей, которые будут его рассматривать.

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.