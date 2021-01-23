В акциях в поддержку Навального в Москве участвуют минимум 40 тысяч человек, - Reuters. ВИДЕО

В акции "Свободу Навальному!" в Москве участвуют как минимум 40 тысяч человек.

Такую оценку сделало Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Агентство называет акцию одним из крупнейших несогласованных мероприятий, прошедших в Москве за последние годы.

В полиции Москвы сообщили в 14:40 мск, что на акцию вышли около четырех тысяч человек. При этом департамент здравоохранения Москвы утверждает, якобы в акции протеста, проходящей в городе 23 января, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом.

Как пишет "Настоящее время", Силовики достаточно жестко оттесняют митингующих. В отношении журналистов также применяют силу. Специального корреспондента "Новой газеты" Лизу Кирпанову ударили дубинкой по голове во время работы на Пушкинской площади. Также сотрудники ОМОНа дубинкой сломали объектив фотоаппарата другого корреспондента издания, Виктории Одиссоновой.

По данным Медузы, боец ОМОНа ударил специального корреспондента "Медузы" Кристину Сафонову на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция протеста в поддержку Алексея Навального.

Сафонова сообщила, что освещала акцию в жилете "Пресса". По ее словам, омоновец начал ее бить из-за того, что она снимала акцию.

В штабе Навального также сообщают, что у одного из задержанных в Брянске - Ивана Холода гематома на лице. При задержании его повалили полицейские на землю, Иван ударился головой.

"Сейчас в отдел полиции приехала скорая", - отмечает штаб Навального.

По данным ОВД-Инфо, в ходе акций протеста в РФ силовики задержали уже 1614 человек.

По данным "Нового времени", в Москве мужчине разбили голову на акции протеста.



В Москве задерживают активистов, вышедших на акции в поддержку оппозиционера Навального. Фото: ЕРА



